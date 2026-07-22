Γερουλάνος: Για να απελευθερωθεί η Ελλάδα των μεγάλων οραμάτων, πρέπει να φύγει η κυβέρνηση της αρπαχτής

Με ένα συμβολικό δώρο προς τον αρμόδιο υπουργό ξεκίνησε την ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής και βουλευτής Α' Αθηνών, Παύλος Γερουλάνος, κατά τη συζήτηση της σύμβασης παραχώρησης του αεροδρομίου της Καλαμάτας.

Ο κ. Γερουλάνος προσέφερε στον υπουργό το βιβλίο «Η Ιστορία Δύο Πόλεων» του Καρόλου Ντίκενς, χρησιμοποιώντας το ως αφορμή για να ασκήσει κριτική στον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστήριξε, η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τον κοινοβουλευτικό έλεγχο.

«Έφερα ένα δώρο στον Υπουργό. "Η Ιστορία Δύο Πόλεων". Του Κάρολου Ντίκενς. Το έφερα για να τον ευχαριστήσω. Το βιβλίο είναι περίπου 500 σελίδες. Έχετε 24 ώρες να μου γράψετε εμπεριστατωμένη σύνοψη. Μην διαμαρτύρεστε. Τόσο μας δώσατε για να τοποθετηθούμε για μια σύμβαση 1.500 σελίδων. 1.500 σελίδες από εσάς, τρεις ημέρες για εμάς. 500 σελίδες από εμάς, μία ημέρα για εσάς. Είμαι σίγουρος ότι αντιλαμβάνεστε την αναλογία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η Ιστορία Δύο Συμβάσεων»

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ εξήγησε ότι το βιβλίο είχε και έναν δεύτερο συμβολισμό.

Όπως είπε, ήθελε ο υπουργός να θυμάται την ημέρα που, κατά την έκφρασή του, «έγραψε την Ιστορία Δύο Συμβάσεων», συγκρίνοντας τη σύμβαση για το αεροδρόμιο της Καλαμάτας με εκείνη που είχε προηγηθεί για το χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας.

«Δεν θα μπορούσε να μας κάνει μεγαλύτερο δώρο από το να φέρει τη σύμβαση για το αεροδρόμιο της Καλαμάτας αμέσως μετά τη σύμβαση για τη Βασιλίτσα», ανέφερε, προαναγγέλλοντας ότι οι δύο περιπτώσεις αποτυπώνουν δύο εντελώς διαφορετικές αντιλήψεις για την ανάπτυξη.

Αναφορά στον Καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλο

Ο Παύλος Γερουλάνος στάθηκε ιδιαίτερα στην πορεία του Καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλου, σημειώνοντας ότι χρειάστηκαν χρόνια προσπαθειών μέχρι να υλοποιηθεί το όραμά του για τη Μεσσηνία.

Υποστήριξε ότι ελάχιστοι από το πολιτικό σύστημα αξιοποίησαν αυτή την εμπειρία, ώστε να διευκολυνθούν στο μέλλον άνθρωποι που επιθυμούν να επενδύσουν και να συμβάλουν στην ανάπτυξη του τόπου τους.

«Ακόμη και σήμερα, αν θέλεις να βοηθήσεις τον τόπο σου, είτε θα ξοδέψεις τεράστιο χρόνο και χρήμα είτε θα αναγκαστείς να παρακάμψεις τον νόμο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το υφιστάμενο πλαίσιο αποθαρρύνει σοβαρές και μακροπρόθεσμες επενδύσεις, ενώ ευνοεί, όπως είπε, τις ευκαιριακές επιχειρηματικές πρακτικές και την «αρπαχτή».

Παράλληλα, τόνισε ότι από την εμπειρία του Καπετάν Βασίλη προέκυψαν πολύτιμα συμπεράσματα για το πώς δημιουργείται ένας τουριστικός προορισμός, πώς ενσωματώνεται η τοπική κοινωνία σε μια επένδυση και γιατί ο μακροχρόνιος σχεδιασμός είναι σημαντικότερος από το πρόσκαιρο οικονομικό όφελος.

Τα ερωτήματα προς την κυβέρνηση

Στη συνέχεια ο κ. Γερουλάνος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν έχει παρουσιάσει ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο για την περιοχή της Καλαμάτας.

Έθεσε σειρά ερωτημάτων σχετικά με τις συνοδευτικές υποδομές που απαιτεί η επένδυση, ζητώντας απαντήσεις για:

τα έργα που θα υλοποιηθούν γύρω από το αεροδρόμιο,

τη βελτίωση των οδικών αξόνων και των δημόσιων συγκοινωνιών,

τη σύνδεση της επένδυσης με την τοπική παραγωγή, τα αγροτικά προϊόντα και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις,

τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας,

καθώς και την κάλυψη των αυξημένων αναγκών σε ύδρευση, άρδευση, ενέργεια, αποχέτευση και διαχείριση απορριμμάτων.

Αναφέρθηκε επίσης στο Μιναγιώτικο Φράγμα, σημειώνοντας ότι επρόκειτο για το μοναδικό μεγάλο έργο ύδρευσης ή άρδευσης που είχε ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης για τη Μεσσηνία, με προϋπολογισμό 33 εκατ. ευρώ, το οποίο, όπως είπε, τελικά απεντάχθηκε.

Κριτική στη σύμβαση παραχώρησης

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ακόμη ότι η Βουλή καλείται να εγκρίνει τη σύμβαση χωρίς να έχουν δοθεί επαρκείς απαντήσεις σε κρίσιμα οικονομικά και τεχνικά ζητήματα.

Μεταξύ άλλων διερωτήθηκε:

πώς μπορεί να αξιολογηθεί αν το τίμημα της παραχώρησης είναι δίκαιο,

ποιο θα είναι το κόστος που θα επιβαρύνει το Δημόσιο για απαλλοτριώσεις, αρχαιολογικές εργασίες και αποζημιώσεις,

ποια έργα θα χρηματοδοτηθούν ως «Έργα Δημοσίου»,

ποιος θα είναι ο προϋπολογισμός, το χρονοδιάγραμμα και η πηγή χρηματοδότησής τους.

Όπως ανέφερε, τα ερωτήματα αυτά δεν τίθενται τυχαία αλλά επειδή, σύμφωνα με τον ίδιο, η κυβέρνηση έχει παρουσιάσει προβλήματα στην υλοποίηση έργων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Κατηγόρησε ακόμη την κυβέρνηση ότι περιορίζει την αναπτυξιακή πολιτική στην υπογραφή μιας σύμβασης, χωρίς να σχεδιάζει τις παρεμβάσεις που απαιτούνται για να αξιοποιηθεί συνολικά η περιοχή.

«Βλέπετε το αεροδρόμιο. Δεν βλέπετε την περιοχή γύρω του. Για εσάς η ανάπτυξη τελειώνει με μια συναλλαγή. Για εμάς ξεκινά με ένα συνολικό σχέδιο για τον τόπο», υποστήριξε.

«Η Ελλάδα της αρπαχτής και η Ελλάδα των μεγάλων οραμάτων»

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο Παύλος Γερουλάνος επανήλθε στον συμβολισμό του βιβλίου, υποστηρίζοντας ότι οι δύο συμβάσεις αποτυπώνουν δύο διαφορετικές εκδοχές της χώρας.

Όπως ανέφερε, από τη μία πλευρά βρίσκεται η σύμβαση της Βασιλίτσας, την οποία χαρακτήρισε ως μια συμφωνία χωρίς επιχειρηματικό σχέδιο, χωρίς τεχνογνωσία και χωρίς επαρκή χρηματοδότηση, ενώ από την άλλη η επένδυση της Καλαμάτας, η οποία διαθέτει τα βασικά αυτά χαρακτηριστικά.

Ο κ. Γερουλάνος υποστήριξε ότι οι δύο περιπτώσεις συμβολίζουν «την Ελλάδα της αρπαχτής και την Ελλάδα των μεγάλων οραμάτων», κατηγορώντας προσωπικά τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ότι η κυβέρνησή του έχει ταυτιστεί με την πρώτη.

Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε σε ζητήματα όπως η πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης, οι δημόσιες συμβάσεις, το Υπερταμείο, οι υποκλοπές, η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα καρτέλ αισχροκέρδειας, υποστηρίζοντας ότι συνθέτουν την εικόνα της σημερινής κυβερνητικής πολιτικής.

Κλείνοντας, τόνισε ότι η «δεύτερη Ελλάδα», αυτή της δημιουργίας και των μεγάλων οραμάτων, ανήκει στους πολίτες που επενδύουν και δημιουργούν, ενώ υποστήριξε ότι απαιτείται μια κυβέρνηση που θα απελευθερώνει τις παραγωγικές δυνάμεις της χώρας και θα διευκολύνει όσους θέλουν να προσφέρουν στον τόπο τους.

«Καλό διάβασμα, κ. Υπουργέ», κατέληξε χαρακτηριστικά, απευθυνόμενος στον υπουργό.