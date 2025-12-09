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Άνοιξε ξανά το αεροδρόμιο του Ηρακλείου - Οι αγρότες αποχώρησαν και στήνουν μπλόκο στον ΒΟΑΚ
Ειδήσεις
10:22 - 09 Δεκ 2025

Άνοιξε ξανά το αεροδρόμιο του Ηρακλείου - Οι αγρότες αποχώρησαν και στήνουν μπλόκο στον ΒΟΑΚ

Reporter.gr Newsroom
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Οι αγρότες αποφάσισαν το πρωί της Τρίτης (9/12) να αποχωρήσουν από το αεροδρόμιο Ηρακλείου που λειτουργεί και πάλι κανονικά. Οι κινητοποιήσεις βέβαια δεν σταματούν, καθώς κατευθύνθηκαν αμέσως στον ΒΟΑΚ για να στήσουν μπλόκο εκεί.

«Αποχωρούμε ειρηνικά και μεταφερόμαστε στον ΒΟΑΚ, όπου θα συνεδριάσουμε και θα αποφασίσουμε πως θα κινηθούμε» ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Παγκρήτιας Συντονιστικής Επιτροπής και του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ανωγείων, Βασίλης Μανουράς, σε δηλώσεις μαζί με τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Τουριστικών & Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης, Μιχάλη Βλατάκη.

Λόγω της κατάληψης από τους αγρότες, τη Δευτέρα ακυρώθηκαν τρεις πτήσεις (δύο εσωτερικού και μια εξωτερικού), 10 πτήσεις αναχώρησαν με καθυστέρηση με μεγαλύτερη τις 5 ώρες ενώ 11 αεροπλάνα προσγειώθηκαν με καθυστέρηση. Παράλληλα μέχρι και τις 11 σήμερα, επηρεάζονται οι αναχωρήσεις από το Ηράκλειο και τρεις αφίξεις. Σημειώνεται, μάλιστα, ότι αυτή την περίοδο στο Ηράκλειο εξυπηρετούνται κατά μέσο όρο 40 πτήσεις την ημέρα.

Την ίδια ώρα κανονικά συνεχίζονται, προς το παρόν τουλάχιστον, οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο Χανίων «Ιωάννης Δασκαλογιάννης», στο οποίο βρίσκονται αγρότες και κτηνοτρόφοι που ζητούν να πληρωθούν με «τεχνική λύση».

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Τελευταία τροποποίηση στις 09/12/2025 - 10:55
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