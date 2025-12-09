Η αβεβαιότητα «πνίγει» τους αυτοαπασχολούμενους στη Γερμανία – Σε ύφεση οι επενδύσεις

Οι αυτοαπασχολούμενοι στη Γερμανία εξακολουθούν να δοκιμάζονται από υψηλή αβεβαιότητα.

Μετά από δύο διαδοχικές πτώσεις, το επιχειρηματικό κλίμα για τους αυτοαπασχολούμενους βελτιώθηκε ελαφρώς τον Νοέμβριο, αλλά παραμένει σε χαμηλό επίπεδο: Ο «Δείκτης Επιχειρηματικού Κλίματος Jimdo-ifo για τους Αυτοαπασχολούμενους» ανέβηκε στις μείον 19,8 μονάδες, από μείον 23,7 τον Οκτώβριο. Οι αυτοαπασχολούμενοι ήταν λιγότερο αρνητικοί σχετικά με την τρέχουσα επιχειρηματική τους κατάσταση, ενώ και οι προσδοκίες τους για το μέλλον εμφανίστηκαν πιο αισιόδοξες. «Για τους αυτοαπασχολούμενους, πρόκειται για μία οικονομική διαδρομή με ακραίες διακυμάνσεις», τονίζει η ειδικός του ifo, Κατρίν Ντέμελχουμπερ.

Οι ασαφείς συνθήκες αποθαρρύνουν την επενδυτική διάθεση: Περίπου το ένα τρίτο των αυτοαπασχολούμενων χωρίς προσωπικό και των πολύ μικρών επιχειρήσεων σχεδιάζουν να επενδύσουν λιγότερο το 2026, ενώ μόλις ένας στους έξι σκοπεύει να επενδύσει περισσότερο. Η εικόνα είναι διαφορετική στο σύνολο της οικονομίας, όπου σχεδόν το ένα τέταρτο των επιχειρήσεων προβλέπουν αύξηση των επενδύσεων το 2026.

Μια έρευνα του Ινστιτούτου ifo σχετικά με τις πηγές χρηματοδότησης αποκαλύπτει επιπλέον κινδύνους που πηγάζουν από την τρέχουσα αβεβαιότητα: Το 91% των αυτοαπασχολούμενων χωρίς προσωπικό και των πολύ μικρών επιχειρήσεων βασίζονται κυρίως σε ίδια κεφάλαια. Περίπου 22% χρησιμοποιούν μίσθωση (leasing) και επιχειρηματικά κεφάλαια, ενώ το 15% λαμβάνει στήριξη από οικογένεια και φίλους. Τα τραπεζικά δάνεια έχουν ρόλο για το 46%, αλλά χρησιμοποιούνται ανομοιόμορφα: Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις στηρίζονται σε αυτά πολύ πιο συχνά από τους αυτοαπασχολούμενους χωρίς προσωπικό. «Λόγω αυτής της ισχυρής εξάρτησης από ίδια κεφάλαια και άτυπη χρηματοδότηση, οι αυτοαπασχολούμενοι ενδέχεται να αντιμετωπίσουν δυσκολίες πιο γρήγορα σε περίπτωση πτώσης της ζήτησης ή προβλημάτων ρευστότητας», σημειώνει η Ντέμελχουμπερ.