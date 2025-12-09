Βατσινά: Ανησυχία για τη μείωση των μηχανοκίνητων ελληνικών αλιευτικών σκαφών

Στοιχεία που καταδεικνύουν την μείωση του αριθμού των μηχανοκίνητων ελληνικών αλιευτικών σκαφών φέρνει στη Βουλή η βουλευτής Ηρακλείου ΠΑΣΟΚ, Ελένη Βατσινά.

Η βουλευτής καλεί τον Υπουργό Ναυτιλίας να λάβει υπόψη όσα αναφέρονται και σε δημοσιεύματα προκειμένου να στηριχθεί έμπρακτα και αποτελεσματικά ο κλάδος.



Όπως επισημαίνει η κ.Βατσινά "η παράκτια και μέση αλιεία στην Ελλάδα βρίσκεται σε καθεστώς δραματικής συρρίκνωσης, με τον ελληνικό αλιευτικό στόλο να μειώνεται σταθερά εξαιτίας των ευρωπαϊκών πολιτικών που επιδοτούν την απόσυρση μικρών παραδοσιακών σκαφών".

Η ίδια επισημαίνει ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το 2024 τα μηχανοκίνητα αλιευτικά σκάφη μειώθηκαν κατά 5,2% σε σχέση με το 2023, ενώ σημαντικές απώλειες καταγράφονται τόσο στη μέση αλιεία (2,4%) όσο και στην παράκτια (5,3%).



"Η συρρίκνωση του στόλου πλήττει όχι μόνο την αλιευτική παραγωγή και το εισόδημα των επαγγελματιών ψαράδων, αλλά και την κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική συνοχή των νησιών και των παραθαλάσσιων κοινοτήτων. Τα αλιευτικά σκάφη αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας: εξυπηρετούν μετακινήσεις, μεταφέρουν αγαθά, λειτουργούν συχνά ως άτυπα «ασθενοφόρα» σε απομονωμένες περιοχές, στηρίζουν τον τουρισμό και διατηρούν ζωντανή την παράδοση της ναυπηγικής τέχνης" - αναφέρει η κ.Βατσινά και σημειώνει ότι η εξαφάνιση των παραδοσιακών ξύλινων σκαφών και η έλλειψη νέων καραβομαραγκών απειλούν μια ολόκληρη πολιτιστική κληρονομιά. Παράλληλα, το αυξανόμενο κόστος συντήρησης, οι ζημιές από λαγοκέφαλους, δελφίνια και φώκιες, οι δυσβάσταχτες γραφειοκρατικές υποχρεώσεις και η έλλειψη στοχευμένης στήριξης καθιστούν το επάγγελμα μη βιώσιμο.



"Το ζήτημα δεν αφορά μόνο την οικονομική επιβίωση των επαγγελματιών, αλλά και τη διατήρηση της ναυτικής παράδοσης, της τοπικής ταυτότητας και της βιώσιμης παρουσίας των νησιωτικών κοινωνιών. Για τον λόγο αυτόν, απαιτείται άμεση κοινοβουλευτική παρέμβαση, ώστε η πολιτεία να αναγνωρίσει ουσιαστικά ότι «προστατευόμενο είδος» πρέπει πλέον να θεωρείται ο Έλληνας επαγγελματίας αλιέας και ολόκληρος ο παραδοσιακός αλιευτικός κλάδος" - καταλήγει η κ.Βατσινά.