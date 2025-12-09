ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Βατσινά: Ανησυχία για τη μείωση των μηχανοκίνητων ελληνικών αλιευτικών σκαφών
Πολιτική
09:15 - 09 Δεκ 2025

Βατσινά: Ανησυχία για τη μείωση των μηχανοκίνητων ελληνικών αλιευτικών σκαφών

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στοιχεία που καταδεικνύουν την μείωση του αριθμού των μηχανοκίνητων ελληνικών αλιευτικών σκαφών φέρνει στη Βουλή η βουλευτής Ηρακλείου ΠΑΣΟΚ, Ελένη Βατσινά.

Η βουλευτής καλεί τον Υπουργό Ναυτιλίας να λάβει υπόψη όσα αναφέρονται και σε δημοσιεύματα προκειμένου να στηριχθεί έμπρακτα και αποτελεσματικά ο κλάδος.

Όπως επισημαίνει η κ.Βατσινά "η παράκτια και μέση αλιεία στην Ελλάδα βρίσκεται σε καθεστώς δραματικής συρρίκνωσης, με τον ελληνικό αλιευτικό στόλο να μειώνεται σταθερά εξαιτίας των ευρωπαϊκών πολιτικών που επιδοτούν την απόσυρση μικρών παραδοσιακών σκαφών".
Η ίδια επισημαίνει ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το 2024 τα μηχανοκίνητα αλιευτικά σκάφη μειώθηκαν κατά 5,2% σε σχέση με το 2023, ενώ σημαντικές απώλειες καταγράφονται τόσο στη μέση αλιεία (2,4%) όσο και στην παράκτια (5,3%).

"Η συρρίκνωση του στόλου πλήττει όχι μόνο την αλιευτική παραγωγή και το εισόδημα των επαγγελματιών ψαράδων, αλλά και την κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική συνοχή των νησιών και των παραθαλάσσιων κοινοτήτων. Τα αλιευτικά σκάφη αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας: εξυπηρετούν μετακινήσεις, μεταφέρουν αγαθά, λειτουργούν συχνά ως άτυπα «ασθενοφόρα» σε απομονωμένες περιοχές, στηρίζουν τον τουρισμό και διατηρούν ζωντανή την παράδοση της ναυπηγικής τέχνης" - αναφέρει η κ.Βατσινά και σημειώνει ότι η εξαφάνιση των παραδοσιακών ξύλινων σκαφών και η έλλειψη νέων καραβομαραγκών απειλούν μια ολόκληρη πολιτιστική κληρονομιά. Παράλληλα, το αυξανόμενο κόστος συντήρησης, οι ζημιές από λαγοκέφαλους, δελφίνια και φώκιες, οι δυσβάσταχτες γραφειοκρατικές υποχρεώσεις και η έλλειψη στοχευμένης στήριξης καθιστούν το επάγγελμα μη βιώσιμο.

"Το ζήτημα δεν αφορά μόνο την οικονομική επιβίωση των επαγγελματιών, αλλά και τη διατήρηση της ναυτικής παράδοσης, της τοπικής ταυτότητας και της βιώσιμης παρουσίας των νησιωτικών κοινωνιών. Για τον λόγο αυτόν, απαιτείται άμεση κοινοβουλευτική παρέμβαση, ώστε η πολιτεία να αναγνωρίσει ουσιαστικά ότι «προστατευόμενο είδος» πρέπει πλέον να θεωρείται ο Έλληνας επαγγελματίας αλιέας και ολόκληρος ο παραδοσιακός αλιευτικός κλάδος" - καταλήγει η κ.Βατσινά.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

5 χρόνια Intellectica: Η συμβολή &amp; ο ρόλος της στο ελληνικό επιχειρείν
Επιχειρήσεις

5 χρόνια Intellectica: Η συμβολή & ο ρόλος της στο ελληνικό επιχειρείν

Η νέα στρατηγική των ΗΠΑ για ένα «οικονομικό ΝΑΤΟ» και το αποτύπωμά της στα ελληνικά λιμάνια
Ναυτιλία

Η νέα στρατηγική των ΗΠΑ για ένα «οικονομικό ΝΑΤΟ» και το αποτύπωμά της στα ελληνικά λιμάνια

Wall: Αρνητική εικόνα στους δείκτες μετά την άνοδο του αμερικανικού ομολόγου
Χρηματιστήρια

Wall: Αρνητική εικόνα στους δείκτες μετά την άνοδο του αμερικανικού ομολόγου

Τραμπ: Δωρεάν η είσοδος στα εθνικά πάρκα για τους Αμερικανούς στα γενέθλια του
Ειδήσεις

Τραμπ: Δωρεάν η είσοδος στα εθνικά πάρκα για τους Αμερικανούς στα γενέθλια του

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης διαχειρίζεται επικοινωνιακά την ακρίβεια που με ευθύνη του λεηλατεί τα νοικοκυριά
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης διαχειρίζεται επικοινωνιακά την ακρίβεια που με ευθύνη του λεηλατεί τα νοικοκυριά

Χρηστίδης: 340.000 ευρώ για την πλατφόρμα “PosoKanei” λες και οι πολίτες δεν ξέρουν τι πληρώνουν στο σούπερ μάρκετ
Πολιτική

Χρηστίδης: 340.000 ευρώ για την πλατφόρμα “PosoKanei” λες και οι πολίτες δεν ξέρουν τι πληρώνουν στο σούπερ μάρκετ

Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ θα επαναφέρει το ΕΚΑΣ και θα κάνει παρεμβάσεις για τις συντάξεις
Πολιτική

Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ θα επαναφέρει το ΕΚΑΣ και θα κάνει παρεμβάσεις για τις συντάξεις

Ανδρουλάκης: Τριάντα χρόνια μετά, ο Ανδρέας Παπανδρέου παραμένει ζωντανός στη συλλογική μνήμη του ελληνικού λαού
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Τριάντα χρόνια μετά, ο Ανδρέας Παπανδρέου παραμένει ζωντανός στη συλλογική μνήμη του ελληνικού λαού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
21/06/2026 - 12:08

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης διαχειρίζεται επικοινωνιακά την ακρίβεια που με ευθύνη του λεηλατεί τα νοικοκυριά

Χρηματιστήρια
21/06/2026 - 11:55

Γιατί τα παραδοσιακά επενδυτικά «καταφύγια» δεν άντεξαν τον πόλεμο ΗΠΑ – Ιράν

Ειδήσεις
21/06/2026 - 11:38

Fed: Ενισχύονται τα στοιχήματα για αύξηση των επιτοκίων μετά τις δηλώσεις Γουόρς

Ειδήσεις
21/06/2026 - 11:25

Observer: Ο Στάρμερ θα παραιτηθεί τη Δευτέρα (22/6) – Τι απαντούν κυβερνητικές πηγές

Επιχειρήσεις
21/06/2026 - 11:10

PeopleCert: Επεκτείνεται το πρόγραμμα εκπαίδευσης για την Ομογένεια Ίμβρου και Κωνσταντινούπολης

Πολιτική
21/06/2026 - 10:51

Μητσοτάκης: Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις για την ακρίβεια – «Σύμμαχος» των καταναλωτών το PosoKanei

Ειδήσεις
21/06/2026 - 10:34

Η θερμική καταπόνηση στην Αθήνα δεν είναι εξίσου εξοντωτική για όλους

Ειδήσεις
21/06/2026 - 10:28

Επεισόδια στα Εξάρχεια – Επίθεση με μολότοφ και προσαγωγές

Ειδήσεις
21/06/2026 - 10:10

«Ξηλώνεται» το αμφιθέατρο που στήθηκε στο Ζάππειο μετά τις αντιδράσεις

Magazino
21/06/2026 - 09:59

Το SNF Nostos επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ: Τι φέρνει η φετινή, επετειακή διοργάνωση

Ειδήσεις
21/06/2026 - 09:00

Ουκρανία: Από το «You don't have the cards», στα πλήγματα εντός της Ρωσίας

Ειδήσεις
21/06/2026 - 07:28

Στην Ελβετία ο Βανς για τις συνομιλίες, ενώ η Τεχεράνη δηλώνει ότι έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ

Ειδήσεις
20/06/2026 - 22:01

Εξάρθρωση κυκλώματος trafficking στην Αθήνα: Συλλήψεις για εκμετάλλευση γυναικών από το εξωτερικό και διακίνηση ναρκωτικών

Ειδήσεις
20/06/2026 - 21:17

ΥΠΑΑΤ: Εξετάζει πιλοτικό πρόγραμμα με οικονομικό κίνητρο για την αλίευση του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες

Πολιτική
20/06/2026 - 20:28

Χρηστίδης: 340.000 ευρώ για την πλατφόρμα “PosoKanei” λες και οι πολίτες δεν ξέρουν τι πληρώνουν στο σούπερ μάρκετ

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:45

Γαλλία: Σε «κόκκινο συναγερμό» 35 διαμερίσματα της χώρας λόγω του παρατεταμένου καύσωνα

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:45

Ιράν: Κλείνει ξανά τα Στενά του Ορμούζ λόγω των ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:23

Φωτιά στην Κάρυστο Ευβοίας - Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:00

Ιράν: Προσφεύγει στη FIFA για τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς που αντιμετωπίζει η εθνική ομάδα στις ΗΠΑ

Magazino
20/06/2026 - 17:45

Σαββατοκύριακο χωρίς πορτοφόλι: 10 δωρεάν εκδηλώσεις για τις 20-21 Ιουνίου

Magazino
20/06/2026 - 17:00

«Ελλάδα 3.0»: Πώς τρεις διαφορετικές ταινίες κατέληξαν να μιλούν για την ίδια Ελλάδα

Πολιτική
20/06/2026 - 16:20

Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ θα επαναφέρει το ΕΚΑΣ και θα κάνει παρεμβάσεις για τις συντάξεις

Ειδήσεις
20/06/2026 - 15:40

Βρετανία: Σιδηροδρομικό δυστύχημα βόρεια του Λονδίνου - Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες μετά από σύγκρουση τρένων

Πολιτική
20/06/2026 - 15:00

Ανδρουλάκης: Τριάντα χρόνια μετά, ο Ανδρέας Παπανδρέου παραμένει ζωντανός στη συλλογική μνήμη του ελληνικού λαού

Ειδήσεις
20/06/2026 - 14:30

«Εκπνέει» τη Δευτέρα (22/6) η προθεσμία για καθαρισμό και δήλωση οικοπέδων

Ειδήσεις
20/06/2026 - 14:00

Τα μηνύματα του ΟΗΕ για την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων

Ειδήσεις
20/06/2026 - 13:30

Κρήτη: Αναστάτωση προκλήθηκε από δύο σεισμικές δονήσεις κοντά στη Γαύδο

Ειδήσεις
20/06/2026 - 13:12

Στην Ελβετία ο νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν

Πολιτική
20/06/2026 - 12:40

Γεωργιάδης: Έχουν ήδη υποβληθεί 1808 αιτήσεις γιατρών για πρόσληψη στο ΕΣΥ - «Μάγος της επικοινωνίας» ο Τσίπρας

Υγεία
20/06/2026 - 12:22

Αυστραλία: Εντοπίστηκε για πρώτη φορά η θανατηφόρα παραλλαγή H5 της γρίπης των πτηνών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ