Χολαργός: Συνελήφθησαν οι δράστες της επίθεσης εις βάρος του 14χρονου

Οι δύο δράστες, υπεύθυνοι για την επίθεση στον 14χρονο στον Χολαργό, βρίσκονται πλέον στα χέρια της αστυνομίας.

Πρόκειται για έναν 19χρονο, ελληνικής καταγωγή, ο οποίος πήγε συνοδευόμενος από τον δικηγόρο στο ΑΤ Χολαργού και παραδόθηκε αυτοβούλως, και έναν 17χρονο αλλοδαπό, ο οποίος είχε ομολογήσει την πράξη του μέσω βίντεο που ανέβασε στα social media.

Υπενθυμίζεται πως το μεσημέρι του Σαββάτου ο 17χρονος και ο 19χρονος με «δόλωμα» μία κοπέλα, με την οποία ο 14χρονος μιλούσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του έστησαν παγίδα, προκειμένου να του επιτεθούν.

Ο 14χρονος είχε δώσει ραντεβού με την κοπέλα, αλλά όταν έφτασε στο σημείο βρήκε μαζί με την κοπέλα μία φίλη της και τους δύο δράστες, οι οποίοι άρχισαν να του επιτίθενται, έβγαλαν μαχαίρια και του κατάφεραν τουλάχιστον τρεις μαχαιριές, σε κοιλιά και γλουτούς.

Το αιμόφυρτο παιδί κατάφερε να φτάσει σε μία καφετέρια και να ζητήσει βοήθεια, ώσπου ήρθε το ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

Ο 14χρονος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.