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Χολαργός: Ανήλικοι επιτέθηκαν σε έναν 14χρονο – Του έστησαν παγίδα μέσω social media
Ειδήσεις
17:36 - 09 Δεκ 2025

Χολαργός: Ανήλικοι επιτέθηκαν σε έναν 14χρονο – Του έστησαν παγίδα μέσω social media

Reporter.gr Newsroom
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Ένα σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στον Χολαργό, όταν ένας 14χρονος μαθητής έπεσε θύμα οργανωμένης επίθεσης, την οποία — όπως όλα δείχνουν — είχαν προετοιμάσει συνομήλικοί του μέσω διαδικτύου.

Η υπόθεση προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία, καθώς ένας από τους συμμετέχοντες δημοσίευσε στα social media βίντεο, στο οποίο ουσιαστικά παραδέχεται την εμπλοκή του και αναλαμβάνει μέρος της ευθύνης.

Το περιστατικό βήμα-βήμα

Με βάση τις πληροφορίες της ΕΡΤ, οι δράστες χρησιμοποίησαν ως πρόσχημα μια διαδικτυακή επικοινωνία του θύματος με μία κοπέλα. Ο 14χρονος είχε συμφωνήσει να τη συναντήσει σε συγκεκριμένο σημείο, χωρίς να γνωρίζει ότι επρόκειτο για στημένη παγίδα. Όταν έφτασε στο σημείο του ραντεβού, τον περίμενε η κοπέλα, μια φίλη της και δύο αγόρια λίγο μεγαλύτερά του.

Η συνάντηση μετατράπηκε τάχιστα σε επίθεση: τα δύο αγόρια φέρονται να τον χτύπησαν και να έβγαλαν μαχαίρια, τραυματίζοντάς τον επανειλημμένα στην κοιλιακή χώρα και στους γλουτούς.

Παρά τα τραύματά του, ο 14χρονος κατόρθωσε να διαφύγει και να φτάσει σε κοντινή καφετέρια, όπου ζήτησε βοήθεια. Εκεί ειδοποιήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Οι γιατροί δηλώνουν ότι η κατάστασή του είναι σταθερή και δεν βρίσκεται πλέον σε άμεσο κίνδυνο.

«Τρεις μαχαιριές δώσαμε. Τίποτα παραπάνω…»

Μετά την επίθεση, ένας από τους φερόμενους δράστες δημοσίευσε βίντεο στο TikTok, μιλώντας με προκλητικότητα για το γεγονός. Συγκεκριμένα ανέφερε: «Ναι, δώσαμε τρεις μαχαιριές, τις δύο εγώ, τη μία ο φίλος μου. Δεν ήταν επτά ούτε οκτώ, δεν έγινε τίποτα παραπάνω».

Σε άλλο βίντεο, δεύτερος εμπλεκόμενος εμφανίζεται να ποζάρει πάνω σε αυτοκίνητο κρατώντας αντικείμενο που μοιάζει με το μαχαίρι της επίθεσης.

Ο 14χρονος που νοσηλεύεται έχει ήδη αναγνωρίσει τους ανήλικους που συμμετείχαν στην ενέδρα. Οι αρχές διερευνούν τόσο την ίδια την επίθεση όσο και τη δημοσίευση προκλητικού υλικού στα κοινωνικά δίκτυα.

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