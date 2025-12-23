Συνελήφθη εκτελεστής της ρωσόφωνης μαφίας του «Έντικ» στα Καλύβια

Στα Καλύβια Αττικής εντοπίστηκε τη Δευτέρα (22/12) και συνελήφθη από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ένας 35χρονος ομογενής από τη Ρωσία, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για σειρά βαρέων αδικημάτων, μεταξύ των οποίων εγκληματική οργάνωση, ανθρωποκτονία από πρόθεση, πλαστογραφία, εμπρησμός, υφαίρεση και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Παράλληλα, είχε εκδοθεί και καταδικαστική απόφαση εις βάρος του για εγκληματική οργάνωση, ανθρωποκτονία με πρόθεση, πλαστογραφία και παραβίαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ο εντοπισμός του κατέστη δυνατός έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, οι οποίες, μετά από περαιτέρω ανάλυση, οδήγησαν τις αρχές σε κατοικία στα Καλύβια όπου βρισκόταν ο 35χρονος.

Ο άνδρας, που φέρεται να έχει εμπλοκή σε δολοφονίες προσώπων που συνδέονται με τη λεγόμενη Greek Mafia, συνελήφθη στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης με τη συμμετοχή αστυνομικών της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, καθώς και της ΕΚΑΜ.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία του, οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν ένα πιστόλι, γεμιστήρα με 14 φυσίγγια, διαβατήριο και δελτίο ταυτότητας αμφίβολης γνησιότητας, άδεια οδήγησης, τραπεζική κάρτα που ανήκε σε τρίτο πρόσωπο, μαχαίρι, πέντε κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 250 ευρώ. Σε βάρος του σχηματίστηκε επιπλέον δικογραφία για πλαστογραφία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής.

Ποιος είναι ο 35χρονος

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, πρόκειται για γνωστό εκτελεστή της ρωσόφωνης εγκληματικής οργάνωσης του Έντικ. Φέρεται να ήταν καταζητούμενος για σειρά δολοφονιών που είχαν στόχο ηγετικά στελέχη της Greek Mafia, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται σε αντιπαράθεση για τον έλεγχο του λαθρεμπορίου τσιγάρων και καυσίμων.

Κατά το παρελθόν, η Αστυνομία είχε προχωρήσει σε συλλήψεις μελών της οργάνωσης που συμμετείχαν σε δύο εκτελεστικές ομάδες του Έντικ, ωστόσο αρκετά άτομα παραμένουν ασύλληπτα, με ορισμένους να έχουν διαφύγει σε χώρες όπως η Ουκρανία.

Όπως μεταδίδει η δημόσια τηλεόραση, ο 35χρονος είχε καταδικαστεί ερήμην σε ποινή κάθειρξης 35 ετών και χρηματικό πρόστιμο 39.000 ευρώ για τη συμμετοχή του στη δολοφονία του Γιάννη Σκαφτούρου, γνωστού ως «Θείου Τζο», στα Σκούρτα τον Απρίλιο του 2022, καθώς και για τις δολοφονίες του Βασίλη Ρουμπέτη ή «Ράμπο» και του κουμπάρου του Διονύση Μουζακίτη ή «Νιόνιου» στον Κορυδαλλό τον Ιούνιο του 2023. Επιπλέον, είχε καταδικαστεί για απόπειρα δολοφονίας μέλους της ίδιας οργάνωσης τον Ιούλιο του 2023 στην περιοχή του Σβορώνου Πιερίας.

Τέλος, σε βάρος του είχε εκδοθεί και ένταλμα σύλληψης για τη συμμετοχή του στη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη, γνωστού ως «Ζαμπόν», τον Ιανουάριο του 2024, έξω από πρατήριο καυσίμων στον Νέο Κόσμο.