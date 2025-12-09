Καλύβια: Σχέδιο δολοφονίας απέτρεψε το ελληνικό FBI - Μια σύλληψη

Μια σοβαρή υπόθεση που, σύμφωνα με τις αρχές, φέρεται να αφορά προετοιμασία δολοφονικής επίθεσης αποκαλύφθηκε τη Δευτέρα στα Καλύβια, όταν οι άνδρες της νεοσύστατης υπηρεσίας του «ελληνικού FBI» εντόπισαν κλεμμένο όχημα γεμάτο βαρύ οπλισμό και εύφλεκτο υλικό.

Η αρχική πληροφορία που ενεργοποίησε την έρευνα αφορούσε διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή. Κλιμάκιο της υπηρεσίας έφτασε στα Καλύβια, όπου εντόπισε εγκαταλελειμμένο ένα Ford Fiesta. Από τον έλεγχο προέκυψε πως το όχημα ήταν κλεμμένο, ενώ στο εσωτερικό του οι αστυνομικοί βρήκαν τρία καλάσνικοφ, πιστόλια με σιγαστήρες, μπιτόνια γεμάτα βενζίνη αλλά και γάντια και κράνη, στοιχεία που δείχνουν, σύμφωνα με εκτιμήσεις, οργανωμένο σχέδιο εγκληματικής ενέργειας.

Η έρευνα οδήγησε γρήγορα σε έναν άνδρα από την Κρήτη, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως ο δράστης της κλοπής του αυτοκινήτου. Ο ίδιος συνελήφθη, με τις αρχές να επισημαίνουν ότι πρόκειται για άτομο με «βαρύ» ποινικό μητρώο. Όπως έγινε γνωστό, το 2006 είχε καταδικαστεί για ανθρωποκτονία ως ανήλικος, ενώ είχε καταφέρει να αποδράσει, μια υπόθεση που τότε είχε απασχολήσει ιδιαίτερα τις διωκτικές αρχές. Τότε είχαν εντοπιστεί και πάλι στην κατοχή του καλάσνικοφ και άλλα πολεμικά όπλα.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι όλα τα ευρήματα συγκλίνουν στο ότι ο συλληφθείς προετοίμαζε δολοφονική επίθεση, πιθανόν στο πλαίσιο ξεκαθαρίσματος λογαριασμών. Η άμεση επέμβαση των αρχών εκτιμάται ότι απέτρεψε μια οργανωμένη δολοφονία.

Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να αποκαλυφθούν τα κίνητρα, τυχόν συνεργοί και ο τελικός στόχος του σχεδίου.