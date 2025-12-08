Συναγερμός στα Καλύβια: Ύποπτος εκρηκτικός μηχανισμός βρέθηκε κάτω από αυτοκίνητο

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στα Καλύβια, όταν πολίτης εντόπισε ύποπτη συσκευή τοποθετημένη κάτω από το αυτοκίνητό του, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ.

Ο οδηγός, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αντιλήφθηκε ένα αντικείμενο κρυμμένο μέσα σε σακούλα, το οποίο θεώρησε ύποπτο και ειδοποίησε αμέσως τις αρχές. Περιπολικά που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι επρόκειτο για πιθανό αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό.

Η περιοχή αποκλείστηκε και στο σημείο έσπευσαν πυροτεχνουργοί του ΤΕΕΜ, προκειμένου να εξετάσουν το αντικείμενο και να το απενεργοποιήσουν με ασφάλεια. Παράλληλα, οι αστυνομικές δυνάμεις έλαβαν αυξημένα μέτρα, κρατώντας σε απόσταση τους περιοίκους.

Έρευνες για τα κίνητρα και τον στόχο

Η Ασφάλεια Αττικής έχει αναλάβει την προανάκριση, ερευνώντας το προφίλ και τις δραστηριότητες του άνδρα που φαίνεται να ήταν ο στόχος της επίθεσης. Οι αρχές εξετάζουν εάν ο ιδιοκτήτης του οχήματος είχε δεχθεί απειλές το προηγούμενο διάστημα ή αν είχε συμμετοχή σε υποθέσεις που θα μπορούσαν να συνδέονται με την τοποθέτηση του μηχανισμού.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ αναμένεται η ολοκλήρωση των εργαστηριακών εξετάσεων του ύποπτου αντικειμένου.