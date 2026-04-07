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Σάλος στην Ιταλία: Κυκλοφόρησε φωτογραφία της Μελόνι με συνεργό της μαφίας
Ειδήσεις
15:20 - 07 Απρ 2026

Σάλος στην Ιταλία: Κυκλοφόρησε φωτογραφία της Μελόνι με συνεργό της μαφίας

Reporter.gr Newsroom
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Μέρος του ιταλικού Τύπου δημοσιεύει σήμερα (7/4) φωτογραφίες τύπου «σέλφι» που δείχνουν την Ιταλίδα πρωθυπουργό, Τζόρτζια Μελόνι μαζί με τον Τζοακίνο Αμίκο, ο οποίος κατηγορείται για συνέργεια με την ναπολιτάνικη μαφία Καμόρα, στην ευρύτερη περιοχή του Μιλάνου.        

Πιο συγκεκριμένα, η επίμαχη φωτογραφία φέρεται να τραβήχθηκε το Φεβρουάριο του 2019, σε εκδήλωση του κόμματος «Αδέλφια της Ιταλίας» στο Μιλάνο. Σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Fanpage, ο Αμίκο στο παρελθόν κατάφερε να οργανώσει συνάντηση γύρω από το ίδιο τραπέζι με τον πρώην αρχηγό της σικελικής μαφίας Ματέο Μεσίνα Ντενάρο, τους αρχηγούς της καλαβρέζικης μαφίας στο Μιλάνο και τον «Μικέλε τον Τρελό», έναν από τους ισχυρότερους «νονους» της ρωμαϊκής μαφίας.

Το Fanpage προσθέτει ότι, όταν τραβήχθηκε η«σέλφι» με την Μελόνι, ο Τζοακίνο Αμίκο είχε ήδη συλληφθεί για απάτη και εγκληματική δράση, αλλά δεν είχε ακόμη ξεκινήσει έρευνα σε βάρος του για μαφιόζικη δράση. Εκείνη την περίοδο, ο Αμίκο συνεργαζόταν με τη δικαιοσύνη και είχε δηλώσει ότι «αποφάσισε να αλλάξει ζωή».

Από την πλευρά της, αναφερόμενη στα σημερινά δημοσιεύματα, η Τζόρτζια Μελόνι τόνισε:
«Οι κύριοι αυτοί γνωρίζουν καλά ότι σε δεκαετίες πολιτικής δράσης υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες φωτογραφίες με άτομα που απλώς ζητούν μια σέλφι. Αυτό ισχύει για οποιονδήποτε πολιτικό βρίσκεται στο δημόσιο χώρο». Παράλληλα, πρόσθεσε ότι «η στράτευσή μου ενάντια σε όλες τις μαφίες είναι κρυστάλλινη και χαρακτηρίζεται από διάρκεια και συνοχή».

Η επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης υπογράμμισε επίσης ότι «όλα αυτά έχουν στόχο να ρίξουν λάσπη και να στηρίξουν κάποια κομματικά συμφέροντα διαμέσου των ΜΜΕ».

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