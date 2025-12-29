Οι αγρότες κλείνουν και παρακαμπτήριες οδούς σε Νίκαια, Μάλγαρα και Μπράλο

Παρά τις πληροφορίες για πρόθεση διαλόγου από τη μεριά των αγροτών, αυτό που είναι δεδομένο σε πρώτη φάση είναι πως θα σκληρύνουν τη στάση τους στα μπλόκα.

Συγκεκριμένα στις 4 μετά το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα της Δευτέρας (29/12) οι αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας θα προχωρήσουν σε αποκλεισμό και των παρακαμπτήριων δρόμων της εθνικής οδού Αθηνών - Θεσσαλονίκης.

Την ίδια ώρα, οι αγρότες του μπλόκου ετοιμάζονται και για κλείσιμο παρακαμπτήριων οδών και του παράδρομου της παλαιάς εθνικής οδού Λάρισας–Βόλου.

Παράλληλα, προγραμματίζεται πορεία τρακτέρ στη Λάρισα για τη διανομή φυλλαδίων με τα αιτήματα των αγροτών.

Επίσης, στο μπλόκο των Μαλγάρων, οι διαδηλωτές αγρότες και κτηνοτρόφοι θα κλείσουν στις 12 το μεσημέρι και τα δύο ρεύματα της ΠΑΘΕ.

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Οι αγρότες λένε, ωστόσο, ότι αύριο, Τρίτη, θα δώσουν επιπλέον λωρίδες κυκλοφορίας όπως έγινε και τις ημέρες πριν τα Χριστούγεννα, για να βοηθήσουν όσους θελήσουν να ταξιδέψουν για την Πρωτοχρονιά.

Ακολούθως όμως κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για το τι θα συμβεί. Κρίσιμη θεωρείται η πανελλαδική σύσκεψη που θα γίνει πιθανότατα το ερχόμενο Σάββατο 3 Ιανουαρίου.

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