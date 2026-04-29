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Θεσσαλονίκη: Σύγκρουση ΙΧ με φορτηγό στη Νέα Αγχιάλο
Ειδήσεις
08:26 - 29 Απρ 2026

Θεσσαλονίκη: Σύγκρουση ΙΧ με φορτηγό στη Νέα Αγχιάλο

Reporter.gr Newsroom
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Τροχαίο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην παλαιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης–Έδεσσας, στο ύψος της Νέας Αγχιάλου, στη διασταύρωση με τα φανάρια, όταν συγκρούστηκαν ένα φορτηγό με ΙΧ επιβατικό όχημα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αυτοκίνητο που οδηγούσε μία 45χρονη γυναίκα κινούνταν προς Θεσσαλονίκη, όταν – υπό συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες – συγκρούστηκε με φορτηγό που κατευθυνόταν προς Χαλκηδόνα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με δύο οχήματα και πέντε πυροσβέστες, οι οποίοι προχώρησαν στον απεγκλωβισμό της οδηγού, χρησιμοποιώντας ειδικό διασωστικό εξοπλισμό.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, η 45χρονη διακομίστηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο έχοντας τις αισθήσεις της, ενώ φέρει πολλαπλά κατάγματα.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος βρίσκονται υπό διερεύνηση.

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