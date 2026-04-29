Θεσσαλονίκη: Σύγκρουση ΙΧ με φορτηγό στη Νέα Αγχιάλο

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αυτοκίνητο που οδηγούσε μία 45χρονη γυναίκα κινούνταν προς Θεσσαλονίκη, όταν – υπό συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες – συγκρούστηκε με φορτηγό που κατευθυνόταν προς Χαλκηδόνα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με δύο οχήματα και πέντε πυροσβέστες, οι οποίοι προχώρησαν στον απεγκλωβισμό της οδηγού, χρησιμοποιώντας ειδικό διασωστικό εξοπλισμό.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, η 45χρονη διακομίστηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο έχοντας τις αισθήσεις της, ενώ φέρει πολλαπλά κατάγματα.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος βρίσκονται υπό διερεύνηση.