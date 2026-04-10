«Αδειάζει» η Αθήνα: Καθυστερήσεις σε Εθνικές Οδούς και διόδια – Η κίνηση στα λιμάνια

Καθώς και οι τελευταίοι εκδρομείς του Πάσχα φεύγουν από την Αθήνα, η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη σε λιμάνια και δρόμους, ενώ καθυστερήσεις καταγράφονται στην Εθνική Αθηνών – Κορίνθου από την Ελευσίνα μέχρι την Κινέτα.

Παράλληλα, ουρές αυτοκινήτων έχουν σχηματιστεί πριν από τα διόδια Ελευσίνας, ενώ με αργές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα και στην Αττική οδό από Ασπρόπυργο προς Ελευσίνα.

Να σημειωθεί ότι από τις 06:00 (το πρωί) της Μεγάλης Πέμπτης μέχρι και την ίδια ώρα σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή, από τα διόδια Ελευσίνας στην Αθηνών – Κορίνθου έχουν περάσει 70.277 οχήματα, ενώ από τα διόδια Αφιδνών στην Αθηνών – Λαμίας 50.722 οχήματα.

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι κι η κίνηση στα ΚΤΕΛ με τα λεωφορεία να αναχωρούν γεμάτα.

Στη Θεσσαλονίκη, η κίνηση είναι ελαφρώς αυξημένη στα διόδια Μαλγάρων με την έξοδο να εξελίσσεται ομαλά. Από τα διόδια στα Μάλγαρα τη Μεγάλη Πέμπτη πέρασαν 37.700 οχήματα, με τα 18.000 εξ αυτών να εισέρχονται και τα υπόλοιπα να εξέρχονται.

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Η έξοδος των εκδρομέων συνεχίζεται και στα λιμάνια. Σύμφωνα με το Λιμενικό, από το λιμάνι του Πειραιά και την πύλη Τζελέπη θα αποπλεύσουν σήμερα 16 πλοία με την κίνηση να εκτιμάται ότι θα φτάσει στις 12.338 αναχωρήσεις.

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Προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού θα εκτελεστούν συνολικά 38 αναχωρήσεις πλοίων, εκ των οποίων οι 23 με συμβατικά επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία και οι 15 με υδροπτέρυγα.

Από το λιμάνι της Ραφήνας θα πραγματοποιηθούν 10 δρομολόγια προς τις Κυκλάδες, με περίπου 5.690 επιβάτες να αναχωρούν για νησιωτικούς προορισμούς, ενώ επιπλέον εκτελούνται τέσσερα δρομολόγια προς το Μαρμάρι.

Την ίδια ώρα, από το λιμάνι του Λαυρίου έχουν προγραμματιστεί εννέα αναχωρήσεις, με την επιβατική κίνηση να υπολογίζεται σε περίπου 2.200 άτομα σύμφωνα με τα στοιχεία των προκρατήσεων.

Η εικόνα αυτή έρχεται σε συνέχεια της έντονης κινητικότητας που καταγράφηκε τη Μεγάλη Πέμπτη, όταν κορυφώθηκε η πασχαλινή έξοδος. Ενδεικτικά: από τον Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 20 αναχωρήσεις πλοίων, με 22.551 επιβάτες να εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα, ενώ προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού εκτελέστηκαν 23 δρομολόγια, εκ των οποίων τα 14 με υδροπτέρυγα, μεταφέροντας 9.793 ταξιδιώτες.

Αντίστοιχα, από τη Ραφήνα καταγράφηκαν 11 αναχωρήσεις με 9.228 επιβάτες, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων δρομολογίων προς το Μαρμάρι, ενώ από το Λαύριο πραγματοποιήθηκαν εννέα δρομολόγια με συνολικά 2.587 αναχωρήσεις επιβατών.

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