Σαρωτικοί έλεγχοι αλκοτέστ στην Αττική: 152 παραβάσεις και δύο συλλήψεις

Από την 1η Ιανουαρίου έως και τις πρωινές ώρες σήμερα (5/1), η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής πραγματοποίησε εκτεταμένη επιχείρηση ελέγχων σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο, με στόχο την αντιμετώπιση της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.

Στη δράση συμμετείχαν αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.), καθώς και προσωπικό των Τμημάτων Τροχαίας, στο πλαίσιο στοχευμένων τροχονομικών ελέγχων που εντάσσονται στις πάγιες επιχειρησιακές πρακτικές της ΕΛ.ΑΣ. για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων διενεργήθηκαν συνολικά 20.672 αλκοολομετρήσεις, από τις οποίες προέκυψαν 152 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Παράλληλα, δύο οδηγοί συνελήφθησαν, καθώς οι μετρήσεις κατέγραψαν επίπεδα αλκοόλ άνω των 0,60 mg/l εκπνεόμενου αέρα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, οι έλεγχοι για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση και το επόμενο χρονικό διάστημα.