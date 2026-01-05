Ιράν: Σχέδιο διαφυγής Χαμενεΐ στη Ρωσία βλέπουν ΗΠΑ και Βρετανία εάν κλιμακωθούν οι διαδηλώσεις

Οι αρχικές κινητοποιήσεις εμπόρων στο Ιράν, που ξέσπασαν λόγω της ακρίβειας, έχουν πλέον εξελιχθεί σε ευρύτερη λαϊκή αναταραχή, με τους διαδηλωτές να φωνάζουν συνθήματα υπέρ της πτώσης του θεοκρατικού καθεστώτος

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης της χώρας, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, φέρεται να έχει καταρτίσει σχέδιο διαφυγής στο εξωτερικό, σε περίπτωση που η κατάσταση ξεφύγει από τον έλεγχο.

Όπως αναφέρουν οι βρετανικοί Times, οι υπηρεσίες πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ηνωμένου Βασιλείου εκτιμούν ότι ο Χαμενεΐ έχει προβλέψει τη δυνατότητα να καταφύγει στη Ρωσία. Η επιλογή αυτή δεν θεωρείται τυχαία, καθώς η Μόσχα έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε ασφαλές καταφύγιο για αποπεμφθέντες ή εκθρονισμένους αυταρχικούς ηγέτες, με πιο πρόσφατο παράδειγμα τον Μπασάρ αλ Άσαντ.

Σύμφωνα με πληροφορίες για το λεγόμενο «σχέδιο Β», εάν οι δυνάμεις ασφαλείας αποτύχουν να καταστείλουν τις κλιμακούμενες διαδηλώσεις, ο 86χρονος ηγέτης προτίθεται να εγκαταλείψει την Τεχεράνη μαζί με τον στενό κύκλο συνεργατών του και μέλη της οικογένειάς του. Ανάμεσά τους φέρεται να βρίσκεται και ο γιος του, Μοτζτάμπα, ο οποίος θεωρείται πιθανός διάδοχός του.

Από τις 30 Δεκεμβρίου έως σήμερα, τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε τοπικές συγκρούσεις, συμπεριλαμβανομένων και μελών των δυνάμεων ασφαλείας, σύμφωνα με απολογισμό που βασίζεται σε επίσημες ανακοινώσεις.

Παράλληλα, η Τεχεράνη κατηγόρησε το Ισραήλ ότι επιχειρεί να πλήξει την «εθνική ενότητα» της χώρας, μετά τις δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος εξέφρασε τη στήριξή του στον αγώνα του ιρανικού λαού. Την ίδια στιγμή, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την προειδοποίησή του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απαντήσουν με «πολύ σκληρό τρόπο» εάν υπάρξουν νεκροί διαδηλωτές.

«Παρακολουθούμε την κατάσταση με ιδιαίτερη προσοχή. Αν αρχίσουν να σκοτώνουν πολίτες, όπως συνέβη στο παρελθόν, πιστεύω ότι οι ΗΠΑ θα αντιδράσουν με ιδιαίτερη σφοδρότητα», δήλωσε ο Ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος μιλώντας σε δημοσιογράφους εν πτήσει με το προεδρικό αεροσκάφος.