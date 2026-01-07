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Θετικό κλίμα στη Wall Street – Νέο ρεκόρ για Dow Jones στην έναρξη της συνεδρίασης
Χρηματιστήρια
17:02 - 07 Ιαν 2026

Θετικό κλίμα στη Wall Street – Νέο ρεκόρ για Dow Jones στην έναρξη της συνεδρίασης

Reporter.gr Newsroom
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Στα «πράσινα» άνοιξε το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης την Τετάρτη (7/1), με τον Dow Jones να σημειώνει κατά την έναρξη της συνεδρίασης ένα ακόμη ρεκόρ, συνεχίζοντας τις θετικές επιδόσεις με τις οποίες έκανε πρεμιέρα το 2026.  

Γρήγορα, ωστόσο, ο Dow Jones έχασε το πρόσημο, με αποτέλεσμα λίγη ώρα μετά το άνοιγμα να διαπραγματεύεται στις 49.389,33 μονάδες με ήπιες απώλειες 0,15%.

Οι άλλοι δύο βασικοί δείκτες καταφέρνουν προς το παρόν να παραμείνουν στα «πράσινα» με τον Nasdaq να «παίζει» στις 23.603,32 με κέρδη 0,25% και τον S&P 500 να κινείται στις 6.950,81 με ήπια κέρδη της τάξης του 0,08%.

Από την άλλη, οι τιμές του πετρελαίου έχουν πάρει την κάτω βόλτα μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ πως οι μεταβατικές αρχές στη Βενεζουέλα θα παραδώσουν έως και 50 εκατ. βαρέλια πετρελαίου στις ΗΠΑ, γεγονός που προκάλεσε ανησυχίες για αύξηση της προσφοράς.

Ωστόσο, οι μετοχές των διυλιστηρίων όπως η Valero Energy και η Marathon Petroleum καταγράφουν άνοδο γύρω στο 4% και 2% αντίστοιχα, καθώς πηγές ανέφεραν στο CNBC ότι οι πωλήσεις πετρελαίου από τη Βενεζουέλα θα συνεχιστούν επ’ αόριστον και ότι οι κυρώσεις θα μειωθούν.

Οι ίδιες μετοχές κινήθηκαν ανοδικά και στη συνεδρίαση της Τρίτης (6/1), καθώς οι επενδυτές φάνηκαν να προσπερνούν τις ανησυχίες που προκάλεσε η αμερικανική επίθεση στη Βενεζουέλα το Σαββατοκύριακο.

«Η αντίδραση της αγοράς στις εξελίξεις στη Βενεζουέλα αναδεικνύει το χάσμα ανάμεσα στον θόρυβο των τίτλων και στην πραγματική πορεία των τιμών. Παρότι η σύλληψη του Μαδούρο αποτελεί ένα σημαντικό γεωπολιτικό γεγονός, δεν έχει άμεσες επιπτώσεις στην προσφορά πετρελαίου — τον παράγοντα που πραγματικά ενδιαφέρει τις αγορές», δήλωσε ο Άντζελο Κουρκάφας, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής επενδύσεων της Edward Jones.

«Την ίδια στιγμή, το προ-κυκλικό ράλι που εξελίσσεται από την αρχή της εβδομάδας αντικατοπτρίζει υποστηρικτικά θεμελιώδη μεγέθη, συμπεριλαμβανομένης της αναμενόμενης διεύρυνσης της δυναμικής στα εταιρικά κέρδη, τόσο εντός όσο και πέρα από τις μετοχές μεγάλης τεχνολογικής κεφαλαιοποίησης», σημείωσε ακόμη.

Ο Πολ Κρίστοφερ, επικεφαλής στρατηγικής παγκόσμιων επενδύσεων του Wells Fargo Investment Institute, σημείωσε, από τη μεριά του, πως η «κοινωνική ηρεμία» θα είναι καθοριστικός παράγοντας για την πορεία της αμερικανικής χρηματιστηριακής αγοράς.

«Εάν η τρέχουσα κυβέρνηση δεν συνεργαστεί με τις ΗΠΑ, ή αν ο στρατός ή η αντιπολίτευση χάσουν την υπομονή τους εν αναμονή εκλογών, ενδέχεται να δούμε έναν νέο κύκλο παρατεταμένης κοινωνικής αναταραχής στη χώρα — κάτι που πιθανότατα θα επηρέαζε αρνητικά τις αμερικανικές μετοχές», επεσήμανε.

«Αν οι ΗΠΑ μπορέσουν να βοηθήσουν τον λαό της Βενεζουέλας να αξιοποιήσει καλύτερα τους πετρελαϊκούς του πόρους και να προωθήσουν ανοιχτές και έντιμες εκλογές, τότε υπάρχει η δυνατότητα οι ΗΠΑ να βοηθήσουν τη Βενεζουέλα και να αναπτύξουν ισχυρότερους οικονομικούς δεσμούς μεταξύ των ΗΠΑ και της Λατινικής Αμερικής — κάτι που θα μπορούσε να αποτελέσει θετικό παράγοντα για τις αμερικανικές αγορές», κατέληξε.

Και τα μάκρο στο προσκήνιο

Εν τω μεταξύ, τα αμερικανικά μάκρο βρίσκονται και πάλι στο προσκήνιο, αφού – όπως δείχνουν τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν σήμερα – η απασχόληση επέστρεψε σε θετικό έδαφος τον Δεκέμβριο, αν και με πιο ήπιο ρυθμό από τον αναμενόμενο.

Οι εταιρείες προχώρησαν σε 41.000 νέες προσλήψεις μέσα στον μήνα, ανατρέποντας τη μείωση των 29.000 θέσεων του Νοεμβρίου και προσφέροντας ένα θετικό σήμα για μια αγορά εργασίας, που εμφάνιζε σημάδια κόπωσης προς τα τέλη του 2025. Τα δεδομένα ήταν λίγο χαμηλότερα από την εκτίμηση της Dow Jones για 48.000 θέσεις.

Η αύξηση της απασχόλησης προήλθε εξ ολοκλήρου από τον τομέα των υπηρεσιών. Η εκπαίδευση και η υγεία πρόσθεσαν 39.000 θέσεις, η ψυχαγωγία και η φιλοξενία 24.000, το εμπόριο–μεταφορές–υπηρεσίες κοινής ωφέλειας 11.000, ενώ οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες ενισχύθηκαν κατά 6.000 θέσεις.

Τις θετικές αυτές ροές αντιστάθμισαν απώλειες 29.000 θέσεων σε άλλους κλάδους.

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