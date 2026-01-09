ΕΦΕΤ: Ανάκληση σοκολάτας λόγω μη αναγραφής αλλεργιογόνου

Ο ΕΦΕΤ, και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας, έπειτα από έκτακτο έλεγχο, εντόπισε ότι σε σοκολατούχα προϊόντα που διακινήθηκαν στην ελληνική αγορά από την επιχείρηση ΠΑΝ. ΒΑΣ. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΙΚΕ, με έδρα την Πάτρα, δεν αναγραφόταν στην ελληνική επισήμανση το αλλεργιογόνο συστατικό «πάστα φουντουκιού».

Τα προϊόντα που αφορά ο έλεγχος είναι η «Milka σοκολάτα Oreo» των 100 γραμμαρίων, με ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από τις 24.06.2026, καθώς και η «Milka σοκολάτα Oreo Brownies» των 100 γραμμαρίων, με ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από τις 28.04.2026.

Ο ΕΦΕΤ ζήτησε την άμεση ανάκληση και απόσυρση των συγκεκριμένων παρτίδων από την εγχώρια αγορά, ενώ παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη οι απαραίτητοι έλεγχοι.

Ταυτόχρονα, απευθύνει έκκληση στους καταναλωτές που έχουν αλλεργία στα φουντούκια και έχουν ήδη προμηθευτεί τα εν λόγω προϊόντα, να μην τα καταναλώσουν.