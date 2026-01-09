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Χρηματιστήριο: Στις 2.200 μονάδες με υψηλό τζίρο - Ποιες μετοχές αντιστάθμισαν την τραπεζική διόρθωση
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17:51 - 09 Ιαν 2026

Χρηματιστήριο: Στις 2.200 μονάδες με υψηλό τζίρο - Ποιες μετοχές αντιστάθμισαν την τραπεζική διόρθωση

Reporter.gr Newsroom
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Ημέρα ξεκούρασης ήταν η Παρασκευή (9/1) για το ΧΑ στο μεγαλύτερο κομμάτι της συνεδρίασης (χαμηλό ΓΔ 2191 -0,56%), μέχρι που ανέλαβαν δράση τα διεθνή χαρτοφυλάκια με αποτέλεσμα την καταγραφή νέου υψηλού 16 ετών (υψηλό ΓΔ 2215 +0,5%) και κλείσιμο ΓΔ στις 2207 +0,16%.

Η συναλλακτική δραστηριότητα συνέχισε σε υψηλές πτήσεις με τον τζίρο να φτάνει στα 608 εκατ. (εκ των οποίων τα 350 εκατ. αφορούσαν σε πακέτα τραπεζικών μετοχών και κυρίως της ΑΛΦΑ ύψους 235 εκατ.) με τον εβδομαδιαίο τζίρο (τέσσερις συνεδριάσεις) να ανέρχεται στα 2,3 δισ. ευρώ και τον ημερήσιο μέσο όρο στα 550 εκατ. ευρώ.

Το φυσιολογικό ενδοσυνεδριακό γύρισμα του τραπεζικού κλάδου (χαμηλό ΔΤΡ -1,85%) εξομαλύνθηκε σταδιακά, ιδίως μετά το άνοιγμα της Αμερικής (15:30) με το κλείσιμο του ΔΤΡ στις 2503 μονάδες (-0,66%) να δίνει εβδομαδιαία απόδοση στο +9,1%. Παράλληλα έδωσε την ευκαιρία σε τίτλους που είχαν ‘κάτσει’ το προηγούμενο διάστημα να ξεχωρίσουν όπως ο ΤΙΤΑΝ +2% σε ιστορικό υψηλό μετά και την ανακοίνωση για εξαγορά τσιμεντοβιομηχανίας στην Β.Αμερική, το ΔΑΑ ενδοσυνεδριακά πάνω από τα 11 ευρώ επίσης σε ιστορικό υψηλό μετά την δημοσίευση της συνολικής επιβατικής κίνησης ρεκόρ του 2025, η CENER +2,8% αλλά και η δεικτοβαρή ΕΕΕ +1,5% που οδεύει προς την ΕΓΣ (19/1) για την έγκριση της μεγάλης εξαγοράς στην Αφρική σε full speed.

Θετική συνεδρίαση και για Optima +3,1% (που υποαπέδωσε χθες), ΑΡΑΙΓ +1,2%, MTLN +0,7%, ΣΑΡ +2,9, ΒΙΟ +2% , ΑKTR +1.7%.

Υποχώρηση σε τραπεζικούς τίτλους (ΕΤΕ -2,3%, ΕΥΡΩΒ -0.7%, BOCHGR -0.7%) αλλά και σε ΜΠΕΛΑ -1% παρά το θετικό ξεκίνημα και τα βελτιωμένα στοιχεία πωλήσεων 2025 (+7,2%), ΕΥΔΑΠ -0,7% ενώ στον ΟΠΑΠ +1,6%% προφανώς συνεχίστηκαν οι αγορές μετοχών από την Allwyn εν μέσω ανησυχιών για το υψηλό ποσοστό (14%) αυτών που καταψήφισαν την συγχώνευση στην ΕΓΣ και θεωρητικά θα είναι η δεξαμενή όσων τελικά θα επιλέξουν την έξοδο από την μετοχή στην προκαθορισμένη τιμή (19,04 ευρώ).

Μικρές διακυμάνσεις και στην χαμηλότερη κεφαλαιοποίηση με FTSEM +0,09% & ATHEX_SCI -0,04% και με κυριότερες μεταβολές σε ΑΒΑΞ +4%, ΠΡΟΦ +1,5%, ΥΚΝΟΤ +1,8% και ΠΕΡΦ +1,5% στα πράσινα, ενώ χαμηλότερα έκλεισαν ο ΑΔΜΗΕ -0,7%, ΛΑΒΙ -1,1%, ΟΛΠ -0,6%, ΕΧΑΕ -1,4% και ΚΡΙ -1,1%.

Το timing της έκθεσης της JP Morgan – η οποία αναδημοσιεύθηκε από το ειδησεογραφικό Bloomberg – για αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς από τους STOXX 600 & Eurostoxx με πιθανές εισροές έως 960 εκ. σίγουρα έπαιξε τον ρόλο της στην εβδομαδιαία κίνηση του ΓΔ (+4,1%) αλλά και στο front running που επιβεβαιώθηκε από την κατακόρυφη αύξηση του τζίρου, με την υποσημείωση πάντως ότι η ίδια επενδυτική τράπεζα σε προηγούμενο report της (8/10/25) σχετικά με την αναβάθμιση από τον FTSE Russell κατέληγε σε εντελώς διαφορετικό συμπέρασμα με καθαρές εκροές ύψους 115 εκατ. ευρώ!

Ελάχιστα βέβαια απασχολεί την επενδυτική κοινότητα το μπρος-πίσω εκθέσεων και εκτιμήσεων, ειδικά αν αυτές συντείνουν στην εξωστρέφεια της αγοράς και στην σμίκρυνση των διαφορών αποτίμησης (discount) μεταξύ του ΧΑ και των κυριότερων ευρωπαϊκών δεικτών που τουλάχιστον στον κλάδο σηματωρό της αγοράς (Τραπεζικός) έχει γίνει πράξη, με τα τρέχοντα Ρ/Β των ελληνικών τραπεζών να κυμαίνονται πλέον από 1,2x (ΑΛΦΑ) έως ΕΤΕ (1,6x) πολύ κοντά δηλαδή στον αντίστοιχο ευρωπαϊκό (1,7x).

Τέλος μόνο θετικά μπορεί να αναγνωστεί και η έκθεση της ΤτΕ σχετικά με τον μικρό περιορισμό (-6,8%) του – έτσι και αλλιώς – υψηλού Ελλείμματος του Εμπορικού Ισοζυγίου κατά -2,2 δις ευρώ στα 30 δις στο 11μηνο του 2025.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

Τελευταία τροποποίηση στις 09/01/2026 - 17:57
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