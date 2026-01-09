ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η Ήπειρος ντύθηκε στα λευκά: Χιονοπτώσεις και παγετός σε ορεινές περιοχές
Ειδήσεις
18:36 - 09 Ιαν 2026

Η Ήπειρος ντύθηκε στα λευκά: Χιονοπτώσεις και παγετός σε ορεινές περιοχές

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με δεκάδες μηχανήματα αποχιονισμού και αλατιέρες να επιχειρούν σε όλο το ορεινό και ημιορεινό οδικό δίκτυο της Ηπείρου, η Πολιτική Προστασία σε συνεργασία με τους δήμους εργάζονται αδιάκοπα από τις πρώτες πρωινές ώρες, προκειμένου οι δρόμοι να παραμένουν ασφαλείς και χωρίς παγίδες για τους οδηγούς.

Οι χιονοπτώσεις επηρεάζουν περιοχές σε υψόμετρο από τα 600 μέτρα και άνω, με αποτέλεσμα πολλά χωριά, τόσο στην ορεινή Άρτα όσο και στο Ζαγόρι, την Κόνιτσα και το Μέτσοβο, να έχουν καλυφθεί από χιόνι, το οποίο σε αρκετά σημεία ξεπερνά τα 30 εκατοστά.

Σημειώνεται ότι το ψύχος είναι έντονο, με τον υδράργυρο να έχει κατρακυλήσει κάτω από το μηδέν, ενώ σε πολλές περιοχές επικρατεί παγετός.

Μέσω ανακοινώσεων, οι δήμοι καλούν τους πολίτες να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή, να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις και να φροντίσουν να έχουν μαζί τους αντιολισθητικές αλυσίδες.

Στην Εγνατία Οδό, αλατιέρες κινούνται συνεχώς για να διασφαλίσουν την απρόσκοπτη κυκλοφορία των οχημάτων και την οδική ασφάλεια.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΕ: Χρηματοδότηση €620 εκατ. προς τη Συρία για ανοικοδόμηση, στήριξη και ανθρωπιστική βοήθεια
Ειδήσεις

ΕΕ: Χρηματοδότηση €620 εκατ. προς τη Συρία για ανοικοδόμηση, στήριξη και ανθρωπιστική βοήθεια

ΕΦΕΤ: Ανάκληση σοκολάτας λόγω μη αναγραφής αλλεργιογόνου
Ειδήσεις

ΕΦΕΤ: Ανάκληση σοκολάτας λόγω μη αναγραφής αλλεργιογόνου

Handelsblatt: To comeback των ελληνικών τραπεζών – Κερδοφορία, μερίσματα και προκλήσεις
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Handelsblatt: To comeback των ελληνικών τραπεζών – Κερδοφορία, μερίσματα και προκλήσεις

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην Αττική και δύο ακόμη περιφέρειες την Πέμπτη (23/7)
Ειδήσεις

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην Αττική και δύο ακόμη περιφέρειες την Πέμπτη (23/7)

Σε κατηγορία ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς η Αττική και ακόμη τέσσερις περιοχές την Τετάρτη (22/7)
Ειδήσεις

Σε κατηγορία ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς η Αττική και ακόμη τέσσερις περιοχές την Τετάρτη (22/7)

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε τρεις περιφερειακές ενότητες της Κρήτης το Σάββατο (18/7)
Ειδήσεις

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε τρεις περιφερειακές ενότητες της Κρήτης το Σάββατο (18/7)

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Παρασκευή (17/7) σε Αττική, Κρήτη και ακόμη τέσσερις περιοχές της χώρας
Ειδήσεις

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Παρασκευή (17/7) σε Αττική, Κρήτη και ακόμη τέσσερις περιοχές της χώρας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
22/07/2026 - 20:30

Παπαθανάσης: Νέα δάνεια 330 εκατ. ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

Χρηματιστήρια
22/07/2026 - 20:10

Ευρωαγορές: Υψηλό δύο εβδομάδων για τον Stoxx με ώθηση από τις ενεργειακές μετοχές

Ειδήσεις
22/07/2026 - 20:00

Στο στόχαστρο των Χούθι η Ερυθρά Θάλασσα - Ετοιμάζουν επιθέσεις σε εμπορικά πλοία

Ειδήσεις
22/07/2026 - 19:38

Πύρινη «κόλαση» στη Σικελία - Πολλά προβλήματα υδροδότησης στο νησί

Ειδήσεις
22/07/2026 - 19:20

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην Αττική και δύο ακόμη περιφέρειες την Πέμπτη (23/7)

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
22/07/2026 - 19:06

Καύσωνας και ρεκόρ ζήτησης δοκιμάζουν το ηλεκτρικό δίκτυο – «Ασπίδα» προστασίας οι ΑΠΕ

Ειδήσεις
22/07/2026 - 19:00

Πανελλαδικές: Την Πέμπτη (23/7) η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Ειδήσεις
22/07/2026 - 18:45

ΠΑΠΕΙ: 88 χρόνια προσφοράς στην εκπαίδευση με μια βραδιά υψηλού συμβολισμού και συγκίνησης

Ειδήσεις
22/07/2026 - 18:16

Χαλκιδική: Φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης

Ανακοινώσεις
22/07/2026 - 18:03

LAMDA Development: Πρόωρη εξόφληση ομολογιακού €320 εκατ. – Κίνηση που ενισχύει τη χρηματοοικονομική της θέση

Ειδήσεις
22/07/2026 - 17:57

Νέα φωτιά στη Μέση Ανατολή: Ιράν και Τραμπ ανταλλάσσουν απειλές για χτυπήματα σε κρίσιμες υποδομές

Σχόλια Αγοράς
22/07/2026 - 17:43

ΧΑ: Μάχη στις 2.500 μονάδες – Οι δεικτοβαρείς μετοχές κράτησαν τον Γενικό Δείκτη σε ανοδική τροχιά

Ναυτιλία
22/07/2026 - 17:33

D-Marin: Επαναπροσδιορίζει την premium εμπειρία στις μαρίνες, στις κορυφαίες φθινοπωρινές εκθέσεις σκαφών της Ευρώπης

Τεχνολογία
22/07/2026 - 17:28

Η Πλαίσιο Computers στην 6η θέση των Most Admired Companies 2026

Ναυτιλία
22/07/2026 - 17:27

Posidonia Project: Μια νέα εποχή για την προστασία των λιβαδιών Ποσειδωνίας στην Ελλάδα

Ανακοινώσεις
22/07/2026 - 17:24

CPLP Shipping Holdings: Στις 27/7 η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους ομολογιούχους

Πολιτική
22/07/2026 - 17:22

Τέμπη: Εισαγγελική πρόταση για παραπομπή Τριαντόπουλου, Αγοραστού σε δίκη για το «μπάζωμα»

Ειδήσεις
22/07/2026 - 17:22

Προβλήματα σε Messenger, Instragram και Facebook αναφέρουν χρήστες

Υγεία
22/07/2026 - 17:10

Καύσωνας χωρίς air condition: Τι να κάνετε για να κοιμηθείτε δροσερά

Πολιτική
22/07/2026 - 17:10

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ κατά Φάμελλου μετά την ανεξαρτητοποίηση: Η αριστερή ηθική απαιτεί παράδοση της έδρας

Πολιτική
22/07/2026 - 17:10

ΠΑΣΟΚ: Εθνική Λιμενική Πολιτική με δημόσιο έλεγχο και σχέδιο για τα νησιωτικά λιμάνια

Ειδήσεις
22/07/2026 - 17:02

Τραμπ προς Ιράν: Για κάθε επίθεση στο Ορμούζ θα καταστρέφουμε γέφυρες ή ενεργειακές υποδομές

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
22/07/2026 - 17:00

Πρωταθλητές μιλούν για όσα δεν βλέπουμε πίσω από τις μεγάλες διακρίσεις (vid.)

Ναυτιλία
22/07/2026 - 16:58

Reuters: Η Ελλάδα καλεί τον ελληνόκτητο στόλο να αυξήσει την ασφάλεια του στη Μαύρη Θάλασσα

Χρηματιστήρια
22/07/2026 - 16:52

«Πιέσεις» στη Wall λόγω της ανόδου του πετρελαίου - Στο επίκεντρο τα εταιρικά αποτελέσματα

Ειδήσεις
22/07/2026 - 16:47

Σφοδρές καταιγίδες σαρώνουν τα Βαλκάνια: Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες

Ειδήσεις
22/07/2026 - 16:38

Politico για ρωσική οικονομία: Τα σημάδια πίεσης και ο αντίκτυπος των ουκρανικών επιθέσεων

Οικονομία
22/07/2026 - 16:35

ΑΑΔΕ: Ψηφιακή υποβολή και επιτάχυνση της διαδικασίας επίλυσης των τελωνειακών αμφισβητήσεων

Ειδήσεις
22/07/2026 - 16:31

New York Post: Ο Τραμπ θέλει τον Ινφαντίνο για γενικό γραμματέα του ΟΗΕ

Ειδήσεις
22/07/2026 - 16:30

Σενάριο κρίσης από την Παγκόσμια Τράπεζα: Αν συνεχιστεί ο πόλεμος, η ανάπτυξη θα περιοριστεί στο 1,3%

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ