Η Ήπειρος ντύθηκε στα λευκά: Χιονοπτώσεις και παγετός σε ορεινές περιοχές

Με δεκάδες μηχανήματα αποχιονισμού και αλατιέρες να επιχειρούν σε όλο το ορεινό και ημιορεινό οδικό δίκτυο της Ηπείρου, η Πολιτική Προστασία σε συνεργασία με τους δήμους εργάζονται αδιάκοπα από τις πρώτες πρωινές ώρες, προκειμένου οι δρόμοι να παραμένουν ασφαλείς και χωρίς παγίδες για τους οδηγούς.

Οι χιονοπτώσεις επηρεάζουν περιοχές σε υψόμετρο από τα 600 μέτρα και άνω, με αποτέλεσμα πολλά χωριά, τόσο στην ορεινή Άρτα όσο και στο Ζαγόρι, την Κόνιτσα και το Μέτσοβο, να έχουν καλυφθεί από χιόνι, το οποίο σε αρκετά σημεία ξεπερνά τα 30 εκατοστά.

Σημειώνεται ότι το ψύχος είναι έντονο, με τον υδράργυρο να έχει κατρακυλήσει κάτω από το μηδέν, ενώ σε πολλές περιοχές επικρατεί παγετός.

Μέσω ανακοινώσεων, οι δήμοι καλούν τους πολίτες να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή, να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις και να φροντίσουν να έχουν μαζί τους αντιολισθητικές αλυσίδες.

Στην Εγνατία Οδό, αλατιέρες κινούνται συνεχώς για να διασφαλίσουν την απρόσκοπτη κυκλοφορία των οχημάτων και την οδική ασφάλεια.