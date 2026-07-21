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Σε κατηγορία ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς η Αττική και ακόμη τέσσερις περιοχές την Τετάρτη (22/7)
Ειδήσεις
14:32 - 21 Ιουλ 2026

Σε κατηγορία ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς η Αττική και ακόμη τέσσερις περιοχές την Τετάρτη (22/7)

Reporter.gr Newsroom
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Σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού τίθενται την Τετάρτη (22/7) πέντε περιοχές της χώρας, καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Όπως επισημαίνεται, πρόκειται για την πρώτη φορά στη φετινή αντιπυρική περίοδο που περιοχές της Ελλάδας κατατάσσονται στην ανώτατη βαθμίδα επικινδυνότητας (κατηγορία 5). Στην κατηγορία του ακραίου κινδύνου εντάσσονται οι εξής περιοχές:

  • Αττική
  • Βοιωτία
  • Φθιώτιδα
  • Αργολίδα
  • Κορινθία

Παράλληλα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) προβλέπεται για:

  • την Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Αρκαδίας και Λακωνίας),
  • την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας και Αχαΐας),
  • την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φωκίδας και Εύβοιας),
  • την Περιφέρεια Θεσσαλίας,
  • την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Κιλκίς και Θεσσαλονίκης),
  • καθώς και την Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Συνεδριάζει η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου

Υπό το βάρος των ιδιαίτερα δυσμενών συνθηκών που αναμένονται, βρίσκεται σε εξέλιξη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά. Αμέσως μετά αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας για τον σχεδιασμό των απαραίτητων μέτρων.

Την ίδια ώρα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει όλες τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των περιοχών που επηρεάζονται, προκειμένου να βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα και να μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα σε ενδεχόμενες πυρκαγιές.

Ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες

Οι αρχές καλούν τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια. Ειδικότερα, συνιστάται να μην πραγματοποιείται καύση ξερών χόρτων, κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, να αποφεύγεται η χρήση εργαλείων που προκαλούν σπινθήρες, όπως δισκοπρίονα και συσκευές συγκόλλησης, καθώς και η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών και η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση αγρών.

Σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, οι πολίτες καλούνται να ειδοποιούν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία καλώντας τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 199.

Οι οδηγίες της Πυροσβεστικής

Η Πυροσβεστική απευθύνει νέα έκκληση στους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα μέτρα πρόληψης και να ενημερώνονται από τις επίσημες πηγές για την εξέλιξη του κινδύνου και τις οδηγίες προστασίας.

Επιπλέον, συνιστάται η παρακολούθηση των ανακοινώσεων και του ενημερωτικού υλικού που δημοσιεύονται στην επίσημη ιστοσελίδα και στους λογαριασμούς του Πυροσβεστικού Σώματος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τέλος, οι αρμόδιες αρχές υπογραμμίζουν ότι σε περίπτωση πυρκαγιάς οι πολίτες πρέπει να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες που εκδίδονται για την προστασία της ζωής και της περιουσίας τους.

Αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας για τις δασικές πυρκαγιές είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Τελευταία τροποποίηση στις 21/07/2026 - 14:39
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