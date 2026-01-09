Handelsblatt: To comeback των ελληνικών τραπεζών – Κερδοφορία, μερίσματα και προκλήσεις

Οι ελληνικές τράπεζες καταγράφουν μια θεαματική ανάκαμψη, αφήνοντας πίσω την υπαρξιακή κρίση του 2015, όπως επισημαίνει σε ανάλυσή της η γερμανική Handelsblatt. Τότε, το τραπεζικό σύστημα βρέθηκε ένα βήμα πριν από την κατάρρευση, με απώλεια άνω του 50% των καταθέσεων, κλείσιμο τραπεζών, capital controls και επαναλαμβανόμενες ανακεφαλαιοποιήσεις που εξανέμισαν σχεδόν ολοκληρωτικά την αξία των παλαιών μετόχων. Σήμερα, η εικόνα είναι ριζικά διαφορετική.

Τα κρατικά κεφάλαια στήριξης έχουν αποπληρωθεί πλήρως και τα αποτελέσματα του πανευρωπαϊκού stress test του 2025 επιβεβαιώνουν την ανθεκτικότητα του κλάδου. Σύμφωνα με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, ακόμη και σε δυσμενή σενάρια οι ελληνικές τράπεζες διατηρούν δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας πάνω από τα κανονιστικά όρια και σε αρκετές περιπτώσεις πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Η κερδοφορία παραμένει ισχυρή. Στους πρώτους εννέα μήνες του 2025, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες (Εθνική, Alpha Bank, Eurobank και Πειραιώς) κατέγραψαν καθαρά κέρδη 3,53 δισ. ευρώ, σχεδόν αμετάβλητα σε σχέση με το 2024, παρά τις πιέσεις από τη μείωση των επιτοκίων. Για το σύνολο του έτους, τα κέρδη εκτιμάται ότι θα φθάσουν τα 4,7 δισ. ευρώ. Καθοριστικοί παράγοντες είναι η αύξηση των εσόδων από προμήθειες και η πιστωτική επέκταση της τάξης του 11%.

Σημαντική είναι και η βελτίωση της ποιότητας των χαρτοφυλακίων. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, που το 2016 άγγιζαν το 55% των χορηγήσεων, μειώθηκαν στο 3,6% τον Σεπτέμβριο του 2025 – το χαμηλότερο επίπεδο από την ένταξη της Ελλάδας στην ευρωζώνη. Η κεφαλαιακή επάρκεια παραμένει ισχυρή, με τον δείκτη CET1 στο 15,9%, λίγο κάτω από τον μέσο όρο της ευρωζώνης αλλά σαφώς πάνω από το ελάχιστο όριο.

Παρά τη βελτίωση, παραμένει αδυναμία η υψηλή συμμετοχή των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων (DTC) στα ίδια κεφάλαια. Αν και το ποσοστό τους μειώθηκε στο 43,5% του CET1, οι τράπεζες επιταχύνουν την απομείωσή τους, με στόχο την πλήρη εξάλειψη έως το 2034, νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό.

Οι τραπεζικές μετοχές βρίσκονται στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος. Από το 2024 οι τράπεζες επανήλθαν στη διανομή μερισμάτων, με δείκτες διανομής 50%–60% για τη χρήση 2025. Σε συνδυασμό με προγράμματα επαναγοράς μετοχών, ο δείκτης FTSE/Athex Banks ενισχύθηκε κατά 81% σε ένα έτος. Παρά το ράλι, διεθνείς οίκοι όπως JP Morgan, Goldman Sachs και Bank of America θεωρούν ότι οι αποτιμήσεις παραμένουν ελκυστικές και ότι η αγορά δεν έχει αποτυπώσει πλήρως τη νέα φάση βιώσιμης ανάπτυξης.

Ο Γιάννης Στουρνάρας εμφανίζεται αισιόδοξος για το 2026, αλλά προειδοποιεί για κινδύνους: ανάγκη συντηρητικών κριτηρίων δανεισμού, επενδύσεις στην τεχνολογία και την κυβερνοασφάλεια, καθώς και επαγρύπνηση απέναντι σε γεωπολιτικές εξελίξεις. Το μήνυμα είναι σαφές: η ανθεκτικότητα που επιτεύχθηκε δεν πρέπει να οδηγήσει σε εφησυχασμό, καταλήγει η Handelsblatt.