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ΕΕ: Χρηματοδότηση €620 εκατ. προς τη Συρία για ανοικοδόμηση, στήριξη και ανθρωπιστική βοήθεια
Ειδήσεις
18:21 - 09 Ιαν 2026

ΕΕ: Χρηματοδότηση €620 εκατ. προς τη Συρία για ανοικοδόμηση, στήριξη και ανθρωπιστική βοήθεια

Reporter.gr Newsroom
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χορηγήσει περίπου 620 εκατομμύρια ευρώ (722 εκατ. δολάρια) στη Συρία εντός του τρέχοντος και του επόμενου έτους, με στόχο τη μεταπολεμική ανάκαμψη, τη διμερή στήριξη και την ανθρωπιστική βοήθεια, δήλωσε την Παρασκευή η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Ύστερα από χρόνια καταστροφής υπό το καθεστώς Άσαντ, οι ανάγκες της Συρίας για ανάκαμψη και ανοικοδόμηση είναι τεράστιες — κάτι που διαπίστωσα και η ίδια με τα μάτια μου», ανέφερε κατά τη διάρκεια επίσκεψής της στη Δαμασκό, όπως μεταδίδει το Reuters.

Η φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι η ΕΕ επιθυμεί να ξεκινήσει συνομιλίες για την αναβίωση της συμφωνίας συνεργασίας με τη Συρία, καθώς και να εγκαινιάσει μια νέα πολιτική εταιρική σχέση με τη χώρα. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπονται και υψηλού επιπέδου πολιτικές επαφές κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι η Ευρωπαϊκή Ένωση ήρε τις οικονομικές κυρώσεις σε βάρος της Συρίας, μετά την ανατροπή του επί μακρόν αυταρχικού προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ από αντάρτικες δυνάμεις, έπειτα από περισσότερα από δέκα χρόνια εμφυλίου πολέμου.

Παράλληλα, η πρόεδρος της Κομισιόν εξέφρασε ανησυχία για την πρόσφατη κλιμάκωση της βίας στη βόρεια συριακή πόλη του Χαλεπίου, όπου σημειώθηκαν συγκρούσεις μεταξύ κυβερνητικών δυνάμεων και Κούρδων μαχητών. Όπως υπογράμμισε, η συνέχιση του διαλόγου μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων πλευρών είναι «επειγόντως αναγκαία».

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