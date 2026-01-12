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Κύμα ψύχους στη Στερεά Ελλάδα: Κλειστά σχολεία και αλλαγές στο ωράριο λόγω κακοκαιρίας
Ειδήσεις
09:59 - 12 Ιαν 2026

Κύμα ψύχους στη Στερεά Ελλάδα: Κλειστά σχολεία και αλλαγές στο ωράριο λόγω κακοκαιρίας

Reporter.gr Newsroom
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Το έντονο κύμα ψύχους που πλήττει τη χώρα φέρνει στη Στερεά Ελλάδα αναστολές λειτουργίας σχολείων αλλά και τροποποιήσεις στο ωράριό τους, με τις υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας να βρίσκονται από το βράδυ της Κυριακής σε καθεστώς αυξημένης ετοιμότητας.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, τα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν τόσο ορεινές και ημιορεινές περιοχές όσο και πεδινά σημεία της περιφέρειας, τουλάχιστον έως το μεσημέρι.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες καταγράφηκαν οι αρχικές χιονοπτώσεις στα ορεινά, ενώ η κακοκαιρία προβλέπεται να εξαπλωθεί σταδιακά και σε χαμηλότερα υψόμετρα. Ταυτόχρονα, οι θυελλώδεις άνεμοι σε συνδυασμό με τη σημαντική πτώση της θερμοκρασίας ευνοούν τον σχηματισμό παγετού, κυρίως νωρίς το πρωί και τις βραδινές ώρες, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο για προβλήματα στο οδικό δίκτυο και τις μετακινήσεις.

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Υπό αυτές τις συνθήκες, οι αρμόδιες τοπικές αρχές έλαβαν προληπτικά μέτρα, δίνοντας έμφαση στον χώρο της εκπαίδευσης.

Στον Δήμο Δομοκού, με απόφαση του δημάρχου, το Γυμνάσιο και το Λύκειο δεν θα λειτουργήσουν σήμερα με φυσική παρουσία, ενώ τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν μέσω τηλεκπαίδευσης. Όπως ανακοινώθηκε, το μέτρο σχετίζεται και με την ανάγκη ολοκλήρωσης εργασιών συντήρησης στα συστήματα θέρμανσης, ώστε να διασφαλιστούν κατάλληλες και ασφαλείς συνθήκες για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Στον Δήμο Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας αποφασίστηκε όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να ανοίξουν στις 10:00 το πρωί, προκειμένου να αποφευχθούν οι ώρες έντονου παγετού και οι επικίνδυνες πρωινές μετακινήσεις.

Παρόμοια μέτρα λήφθηκαν και στον Δήμο Διρφύων – Μεσσαπίων στην Εύβοια, όπου ανεστάλη η λειτουργία των σχολικών μονάδων στις κοινότητες Αγίας Σοφίας, Στενής και Στροπώνων λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Στα Πολιτικά, τα σχολεία παραμένουν κλειστά και εξαιτίας διακοπής της ηλεκτροδότησης.

Τέλος, οι υπηρεσίες της Περιφέρειας και οι δήμοι έχουν θέσει σε πλήρη ετοιμότητα τον εξοπλισμό αποχιονισμού και το ανθρώπινο δυναμικό τους, ώστε να υπάρξει άμεση παρέμβαση όπου κριθεί απαραίτητο.

Τελευταία τροποποίηση στις 12/01/2026 - 10:18
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