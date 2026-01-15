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Πολεοδομία Ομόνοιας: Τέλος στο θρίλερ - Απομακρύνθηκε ο άνδρας που απειλούσε να πέσει από την ταράτσα
Ειδήσεις
15:40 - 15 Ιαν 2026

Πολεοδομία Ομόνοιας: Τέλος στο θρίλερ - Απομακρύνθηκε ο άνδρας που απειλούσε να πέσει από την ταράτσα

Reporter.gr Newsroom
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Λίγα λεπτά πριν από τις τρεις το απόγευμα απομακρύνθηκε ο άνδρας από την άκρη του κτιρίου της Πολεοδομίας, στην οδό Σωκράτους. Η επιχείρηση απομάκρυνσης έγινε, όπως φαίνεται, με τη συναίνεσή του, ύστερα από επαφές που είχε με διαπραγματευτές και την ΕΜΑΚ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας κρέμεται από τα κάγκελα της ταράτσας, σε ύψος που εκτιμάται ότι αντιστοιχεί περίπου στον πέμπτο όροφο του κτιρίου. Η κατάσταση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα επικίνδυνη, με τις Αρχές να κάνουν λόγο για κρίσιμη κατάσταση που απαιτεί άμεση παρέμβαση.

Στο σημείο ισχυρές δυνάμεις Αστυνομίας και Πυροσβεστικής

Άμεσα στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με τον συντονισμό της ΕΛΑΣ να επικεντρώνεται στη διαχείριση της κρίσης και στην ασφαλή απομάκρυνση του άνδρα.

Ένας διαπραγματευτής της ΕΛΑΣ βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία μαζί του, προσπαθώντας να τον πείσει να κατέβει με ασφάλεια και να μην προβεί σε οποιαδήποτε επικίνδυνη ενέργεια. Οι Αρχές τονίζουν ότι η διαπραγμάτευση απαιτεί ψυχραιμία, υπομονή και προσεκτικές κινήσεις.

Για λόγους ασφαλείας, έχει διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία στην οδό Σωκράτους, ενώ η περιοχή γύρω από το κτίριο έχει αποκλειστεί. Οι οδηγοί καλούνται να αποφύγουν την περιοχή και να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας.

Τελευταία τροποποίηση στις 15/01/2026 - 15:50
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