Ιράν: Η αιματηρή καταστολή «παγώνει» τις διαδηλώσεις – Στο παρασκήνιο οι αμερικανικές απειλές και ο φόβος κλιμάκωσης

Η φονική καταστολή στο Ιράν φαίνεται, προς το παρόν, να έχει περιορίσει σε μεγάλο βαθμό τις διαδηλώσεις, σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μαρτυρίες κατοίκων, την ώρα που τα κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν νέες συλλήψεις. Όλα αυτά εκτυλίσσονται υπό τη σκιά των επαναλαμβανόμενων απειλών των Ηνωμένων Πολιτειών για ενδεχόμενη παρέμβαση, εφόσον συνεχιστούν οι σκοτωμοί.

Οι φόβοι για άμεσο αμερικανικό χτύπημα έχουν υποχωρήσει από την Τετάρτη, όταν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είχε ενημερωθεί πως η αιματοχυσία στο Ιράν παρουσιάζει σημάδια αποκλιμάκωσης. Ωστόσο, η Ουάσινγκτον διατηρεί σκληρή ρητορική, με τον Λευκό Οίκο να προειδοποιεί για «βαριές συνέπειες» σε περίπτωση περαιτέρω βίας, όπως μεταδίδει το Reuters.

Σύμμαχοι των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, μεταξύ των οποίων η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ, ανέλαβαν εντατική διπλωματική δράση αυτή την εβδομάδα για να αποτρέψουν ένα αμερικανικό πλήγμα, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα είχε ευρύτερες περιφερειακές επιπτώσεις που τελικά θα έπλητταν και τα ίδια τα αμερικανικά συμφέροντα, σύμφωνα με αξιωματούχο του Κόλπου.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ ανέφερε ότι ο Τραμπ έχει ενημερωθεί πως 800 προγραμματισμένες εκτελέσεις ανεστάλησαν, προσθέτοντας ότι ο πρόεδρος διατηρεί «όλες τις επιλογές στο τραπέζι».

Μετά την άρση του μπλακάουτ στις επικοινωνίες νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, πληθαίνουν οι μαρτυρίες για τη βία. Κάτοικος της Τεχεράνης δήλωσε στο Reuters ότι η 15χρονη κόρη της σκοτώθηκε την Παρασκευή, αφού συμμετείχε σε διαδήλωση κοντά στο σπίτι τους. «Δεν ήταν τρομοκράτισσα, ούτε ταραχοποιός. Οι δυνάμεις των Μπασίτζ την ακολούθησαν ενώ προσπαθούσε να επιστρέψει στο σπίτι», είπε, αναφερόμενη στην παραστρατιωτική δύναμη που χρησιμοποιείται συχνά για την καταστολή διαδηλώσεων.

Υπενθυμίζεται ότι οι κινητοποιήσεις ξέσπασαν στις 28 Δεκεμβρίου, με αφορμή τον εκρηκτικό πληθωρισμό σε μια οικονομία αποδυναμωμένη από τις διεθνείς κυρώσεις, και εξελίχθηκαν σε μία από τις σοβαρότερες προκλήσεις για το θεοκρατικό καθεστώς από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Κάτοικοι της Τεχεράνης ανέφεραν ότι η πρωτεύουσα παραμένει ήσυχη από την Κυριακή, με drones να πετούν πάνω από την πόλη και έντονη παρουσία δυνάμεων ασφαλείας. Η κουρδική οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Hengaw επιβεβαίωσε ότι δεν έχουν καταγραφεί συγκεντρώσεις τις τελευταίες ημέρες, τονίζοντας ωστόσο ότι το περιβάλλον παραμένει «εξαιρετικά κατασταλτικό», με ισχυρή στρατιωτική παρουσία ακόμη και σε περιοχές που δεν είχαν γνωρίσει μεγάλες διαδηλώσεις.

Παρά την υποχώρηση της έντασης στις μεγάλες πόλεις, υπάρχουν αναφορές για σποραδικές εστίες αναταραχής. Η Hengaw έκανε λόγο για τη δολοφονία νοσηλεύτριας από πυρά κυβερνητικών δυνάμεων στην Καράτζ, ενώ κρατικά μέσα μετέδωσαν περιστατικά εμπρησμών από «ταραχοποιούς». Το Reuters δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις σχετικές αναφορές.

Σύμφωνα με την αμερικανική οργάνωση HRANA, ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται πλέον σε 2.677 άτομα, εκ των οποίων η συντριπτική πλειονότητα είναι διαδηλωτές. Το ιρανικό κράτος αμφισβητεί τα στοιχεία, κάνοντας λόγο για περίπου 2.000 νεκρούς. Οι αριθμοί αυτοί ξεπερνούν κατά πολύ τα θύματα προηγούμενων εξεγέρσεων.

Στο διεθνές επίπεδο, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε ξεχωριστές τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, δηλώνοντας ότι η Μόσχα είναι πρόθυμη να μεσολαβήσει. Η Τεχεράνη, πάντως, κατηγορεί ανοιχτά τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι υποκινούν την αναταραχή, κατηγορία που απορρίπτεται από τη Δύση.

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