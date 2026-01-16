ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ιράν: Η αιματηρή καταστολή «παγώνει» τις διαδηλώσεις – Στο παρασκήνιο οι αμερικανικές απειλές και ο φόβος κλιμάκωσης
Ειδήσεις
17:40 - 16 Ιαν 2026

Ιράν: Η αιματηρή καταστολή «παγώνει» τις διαδηλώσεις – Στο παρασκήνιο οι αμερικανικές απειλές και ο φόβος κλιμάκωσης

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η φονική καταστολή στο Ιράν φαίνεται, προς το παρόν, να έχει περιορίσει σε μεγάλο βαθμό τις διαδηλώσεις, σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μαρτυρίες κατοίκων, την ώρα που τα κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν νέες συλλήψεις. Όλα αυτά εκτυλίσσονται υπό τη σκιά των επαναλαμβανόμενων απειλών των Ηνωμένων Πολιτειών για ενδεχόμενη παρέμβαση, εφόσον συνεχιστούν οι σκοτωμοί.

Οι φόβοι για άμεσο αμερικανικό χτύπημα έχουν υποχωρήσει από την Τετάρτη, όταν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είχε ενημερωθεί πως η αιματοχυσία στο Ιράν παρουσιάζει σημάδια αποκλιμάκωσης. Ωστόσο, η Ουάσινγκτον διατηρεί σκληρή ρητορική, με τον Λευκό Οίκο να προειδοποιεί για «βαριές συνέπειες» σε περίπτωση περαιτέρω βίας, όπως μεταδίδει το Reuters.

Σύμμαχοι των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, μεταξύ των οποίων η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ, ανέλαβαν εντατική διπλωματική δράση αυτή την εβδομάδα για να αποτρέψουν ένα αμερικανικό πλήγμα, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα είχε ευρύτερες περιφερειακές επιπτώσεις που τελικά θα έπλητταν και τα ίδια τα αμερικανικά συμφέροντα, σύμφωνα με αξιωματούχο του Κόλπου.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ ανέφερε ότι ο Τραμπ έχει ενημερωθεί πως 800 προγραμματισμένες εκτελέσεις ανεστάλησαν, προσθέτοντας ότι ο πρόεδρος διατηρεί «όλες τις επιλογές στο τραπέζι».

Μετά την άρση του μπλακάουτ στις επικοινωνίες νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, πληθαίνουν οι μαρτυρίες για τη βία. Κάτοικος της Τεχεράνης δήλωσε στο Reuters ότι η 15χρονη κόρη της σκοτώθηκε την Παρασκευή, αφού συμμετείχε σε διαδήλωση κοντά στο σπίτι τους. «Δεν ήταν τρομοκράτισσα, ούτε ταραχοποιός. Οι δυνάμεις των Μπασίτζ την ακολούθησαν ενώ προσπαθούσε να επιστρέψει στο σπίτι», είπε, αναφερόμενη στην παραστρατιωτική δύναμη που χρησιμοποιείται συχνά για την καταστολή διαδηλώσεων.

Υπενθυμίζεται ότι οι κινητοποιήσεις ξέσπασαν στις 28 Δεκεμβρίου, με αφορμή τον εκρηκτικό πληθωρισμό σε μια οικονομία αποδυναμωμένη από τις διεθνείς κυρώσεις, και εξελίχθηκαν σε μία από τις σοβαρότερες προκλήσεις για το θεοκρατικό καθεστώς από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Κάτοικοι της Τεχεράνης ανέφεραν ότι η πρωτεύουσα παραμένει ήσυχη από την Κυριακή, με drones να πετούν πάνω από την πόλη και έντονη παρουσία δυνάμεων ασφαλείας. Η κουρδική οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Hengaw επιβεβαίωσε ότι δεν έχουν καταγραφεί συγκεντρώσεις τις τελευταίες ημέρες, τονίζοντας ωστόσο ότι το περιβάλλον παραμένει «εξαιρετικά κατασταλτικό», με ισχυρή στρατιωτική παρουσία ακόμη και σε περιοχές που δεν είχαν γνωρίσει μεγάλες διαδηλώσεις.

Παρά την υποχώρηση της έντασης στις μεγάλες πόλεις, υπάρχουν αναφορές για σποραδικές εστίες αναταραχής. Η Hengaw έκανε λόγο για τη δολοφονία νοσηλεύτριας από πυρά κυβερνητικών δυνάμεων στην Καράτζ, ενώ κρατικά μέσα μετέδωσαν περιστατικά εμπρησμών από «ταραχοποιούς». Το Reuters δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις σχετικές αναφορές.

Σύμφωνα με την αμερικανική οργάνωση HRANA, ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται πλέον σε 2.677 άτομα, εκ των οποίων η συντριπτική πλειονότητα είναι διαδηλωτές. Το ιρανικό κράτος αμφισβητεί τα στοιχεία, κάνοντας λόγο για περίπου 2.000 νεκρούς. Οι αριθμοί αυτοί ξεπερνούν κατά πολύ τα θύματα προηγούμενων εξεγέρσεων.

Στο διεθνές επίπεδο, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε ξεχωριστές τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, δηλώνοντας ότι η Μόσχα είναι πρόθυμη να μεσολαβήσει. Η Τεχεράνη, πάντως, κατηγορεί ανοιχτά τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι υποκινούν την αναταραχή, κατηγορία που απορρίπτεται από τη Δύση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfpzyob7omb5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εκρηκτικό ράλι στο ευρωπαϊκό φυσικό αέριο: Η μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδος της τελευταίας διετίας
Εμπορεύματα

Εκρηκτικό ράλι στο ευρωπαϊκό φυσικό αέριο: Η μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδος της τελευταίας διετίας

Ουκρανική αντιπροσωπεία μεταβαίνει στις ΗΠΑ - Οι εγγυήσεις ασφαλείας στο επίκεντρο
Ειδήσεις

Ουκρανική αντιπροσωπεία μεταβαίνει στις ΗΠΑ - Οι εγγυήσεις ασφαλείας στο επίκεντρο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Φάουτσι: Αρνήθηκε να απαντήσει ενώπιον της Γερουσίας για την προέλευση της Covid 19
Ειδήσεις

Φάουτσι: Αρνήθηκε να απαντήσει ενώπιον της Γερουσίας για την προέλευση της Covid 19

Πετρέλαιο: Εκτόξευση άνω του 7% μετά τις πολεμικές ιαχές Τραμπ
Εμπορεύματα

Πετρέλαιο: Εκτόξευση άνω του 7% μετά τις πολεμικές ιαχές Τραμπ

Κλιμακώνει τη ρητορική ο Τραμπ για το Ιράν: Θα φάνε γερό ξύλο - Θα τους χτυπήσουμε σκληρά
Ειδήσεις

Κλιμακώνει τη ρητορική ο Τραμπ για το Ιράν: Θα φάνε γερό ξύλο - Θα τους χτυπήσουμε σκληρά

Bitcoin: Ανακάμπτει στα $64.000 ενόψει της κρίσιμης συνεδρίασης της Fed
Νομίσματα

Bitcoin: Ανακάμπτει στα $64.000 ενόψει της κρίσιμης συνεδρίασης της Fed

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
29/07/2026 - 20:10

Υποχώρηση στις ευρωαγορές - Fed, τεχνολογικές μετοχές και πετρέλαιο στο επίκεντρο

Πολιτική
29/07/2026 - 20:01

Καλαφάτης: Έρευνα, καινοτομία και νέες τεχνολογίες αποτελούν βασικούς πυλώνες της σύγχρονης ανάπτυξης

Πολιτική
29/07/2026 - 19:50

Συλλυπητήρια μηνύματα του πολιτικού κόσμου για το θάνατο των δύο πυροσβεστών στο Ρέθυμνο

Ειδήσεις
29/07/2026 - 19:31

«Συναγερμός» στην Αίγυπτο: Πυρκαγιά σε δύο πλοία μεταφοράς LNG μετά από επίθεση drone

Ειδήσεις
29/07/2026 - 19:14

Φάουτσι: Αρνήθηκε να απαντήσει ενώπιον της Γερουσίας για την προέλευση της Covid 19

Αυτοδιοίκηση
29/07/2026 - 18:53

Ομόφωνη απόφαση του ΔΣ Δήμου Αθηναίων για στήριξη των κατοίκων της Κυψέλης

Επιχειρήσεις
29/07/2026 - 18:35

Qualco: Αποκτά το 60% της Lever Development Consultants

Επιχειρήσεις
29/07/2026 - 18:29

Public Group: Σταθερή βελτίωση λειτουργικών επιδόσεων και πωλήσεις άνω των €500 εκατ. το 2025

Εμπορεύματα
29/07/2026 - 18:26

Πετρέλαιο: Εκτόξευση άνω του 7% μετά τις πολεμικές ιαχές Τραμπ

Ειδήσεις
29/07/2026 - 18:18

Λωρίδα της Γάζας: Ισραηλινό πλήγμα σε τέμενος

Επιχειρήσεις
29/07/2026 - 18:03

Noval Property: Kαθαρά κέρδη 18 εκατ. με αξία χαρτοφυλακίου 707 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2026

Σχόλια Αγοράς
29/07/2026 - 17:49

Χρηματιστήριο: Με 4Χ4 στις 2.540 μονάδες - Ιστορικά υψηλά για τα διυλιστήρια

Ειδήσεις
29/07/2026 - 17:42

Ρέθυμνο: Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους σε επιχείρηση κατάσβεσης μεγάλης πυρκαγιάς

Ναυτιλία
29/07/2026 - 17:40

Capital Clean Energy Carriers Corp.: Αύξηση εσόδων και δυναμική ανάπτυξη στο β΄ τρίμηνο του 2026

Πολιτική
29/07/2026 - 17:30

Θεοδωρικάκος: Tο Τεχνολογικό Πάρκο ThessINTEC εντάσσεται στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΥΠΑΝ

Ειδήσεις
29/07/2026 - 17:17

ΔΑΕΕ: Τρεις συλλήψεις για την πυρκαγιά στο Θέατρο Μπάντμιντον

Πολιτική
29/07/2026 - 17:11

Μάντζος: Νέα προοπτική για το Κυπριακό μετά τις δηλώσεις Γκουτέρες – Όχι στη διχοτόμηση, ναι στην επανένωση

Πολιτική
29/07/2026 - 17:07

Κατρίνης: Χωρίς αντίκρισμα οι εξαγγελίες Μητσοτάκη για την ακρίβεια

Πολιτική
29/07/2026 - 16:53

Κόμμα Καρυστιανού: Παραιτήθηκε από εκπρόσωπος Τύπου ο Αυγερινός με αιχμές για «φυτευτούς συμβουλάτορες»

Ανακοινώσεις
29/07/2026 - 16:53

Fais Group: Ισχυρή στήριξη από τους μετόχους – Αντλεί €2,63 εκατ. μέσω επανεπένδυσης μερίσματος

Χρηματιστήρια
29/07/2026 - 16:46

Πτωτικές τάσεις στη Wall Street με τα βλέμματα στραμμένα στη Fed

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
29/07/2026 - 16:40

HELLENiQ ENERGY: Το «Πάρκο των Αισθήσεων» δίνει νέα πνοή στη Δυτική Θεσσαλονίκη

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
29/07/2026 - 16:39

ΟΤΕ: Με ισχυρή θέση και στόχους απέναντι στον ανταγωνισμό – Επιταχύνει σε ICT και ΑΙ

Ειδήσεις
29/07/2026 - 16:29

Κλιμακώνει τη ρητορική ο Τραμπ για το Ιράν: Θα φάνε γερό ξύλο - Θα τους χτυπήσουμε σκληρά

Ειδήσεις
29/07/2026 - 16:21

Bloomberg: Ισχυρά αποτελέσματα για τις ευρωπαϊκές τράπεζες έναντι των αμερικανικών κολοσσών

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
29/07/2026 - 16:13

Μεγάλου: Χτίζουμε τις βάσεις για υψηλότερους στόχους – Στο επίκεντρο κέρδη, κεφάλαια και ανάπτυξη

Χρηματιστήρια
29/07/2026 - 16:07

UBS: Νέα επαναγορά μετοχών $3 δισ. μετά τα ισχυρά κέρδη τριμήνου

Ειδήσεις
29/07/2026 - 16:05

Βρετανία: Η ρυθμιστική αρχή ανταγωνισμού ερευνά τη Microsoft για παραπλάνηση πελατών

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
29/07/2026 - 15:49

Σχοινάς: Χωρίς νέους ανθρώπους, δεν μπορεί να υπάρξει μέλλον για την ευρωπαϊκή αλιεία

Ειδήσεις
29/07/2026 - 15:48

Τηλεφωνική επικοινωνία Μακρόν - Ζελένσκι με επίκεντρο τις διπλωματικές εξελίξεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ