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Σφοδρή κακοκαιρία προ των πυλών: Καταιγίδες, ισχυροί άνεμοι και απειλή πλημμυρών στην Αττική
Ειδήσεις
16:53 - 19 Ιαν 2026

Σφοδρή κακοκαιρία προ των πυλών: Καταιγίδες, ισχυροί άνεμοι και απειλή πλημμυρών στην Αττική

Reporter.gr Newsroom
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Σημαντική επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός από την Τετάρτη (21/01) με ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην ανατολική και τη νότια Ελλάδα, καθώς και χιονοπτώσεις, οι οποίες στα κεντρικά και τα βόρεια θα κατέβουν και σε περιοχές χαμηλού υψομέτρου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, θυελλώδης ανατολικός άνεμος αναμένεται να φτάσει τα 10 μποφόρ στη Νότια Πελοπόννησο. Οι εντάσεις των ανέμων θα είναι πολύ μεγάλες και είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα υπάρξουν ζητήματα σε Μεσσηνία, Λακωνία και Θάλασσα Κυθήρων.

Κάθε χαρακτηριστικό της κακοκαιρίας είναι εν δυνάμει επικίνδυνο, εξηγεί η κα Ζιακοπούλου με θυελλώδεις ανέμους, ισχυρές βροχές και καταιγίδες οι οποίες θα ενισχύσουν σημαντικά τον κίνδυνο πλημμύρων σε αρκετές περιοχές. Οι πιο ισχυρές βροχοπτώσεις αναμένεται να σημειωθούν σε Νότιο Ιόνιο, Πελοπόννησο, σε Αιγαίο.Η Τετάρτη θα είναι μια δύσκολη ημέρα και για την Αττική με πιθανές πλημμύρες. Την ίδια ώρα, πυκνές χιονοπτώσεις θα υπάρξουν σε μεγάλες πόλεις της Μακεδονίας, ενδεχομένως και στην Πάρνηθα.

Ο καιρός αναμένεται να βελτιωθεί από την Πέμπτη όπου θα υπάρξει σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων.

Στα νοτιότερα τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο, το Ιόνιο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα βόρεια βροχές ή χιονόνερο. Τα φαινόμενα το βράδυ θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά πλήν της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά – ημιορεινά, καθώς και στα ορεινά της Εύβοιας και της Κρήτης. Τα φαινόμενα τη νύχτα στα δυτικά θα ενταθούν. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί, στα δυτικά 6 με 8 και τοπικά στα νοτιοδυτικά 9, στα ανατολικά 5 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 07 με 08 βαθμούς, στα κεντρικά και τα νότια ηπειρωτικά τους 10 με 12, στις νησιωτικές περιοχές και τα δυτικά ηπειρωτικά τους 11 με 13, ενώ τοπικά στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα θα φθάσει τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

Ο καιρός την Τετάρτη 21-01-2026

Επιδείνωση του καιρού με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές σε όλη τη χώρα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα της δυτικής, της κεντρικής και νότιας ηπειρωτικής χώρας και βαθμιαία στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά – ημιορεινά, οι οποίες αναμένονται εντονότερες στα κεντρικά και τα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 8 και τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο τοπικά 9 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση. Στα ανατολικά θα πνέουν νοτιοανατολικοί 6 με 8 και στο Αιγαίο από το απόγευμα πιθανώς τοπικά 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια, όμως παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.

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