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Εξεταστική – Σκουρλέτης: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν ήταν στις αρμοδιότητές μου στο Υπερυπουργείο
Πολιτική
16:47 - 19 Ιαν 2026

Εξεταστική – Σκουρλέτης: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν ήταν στις αρμοδιότητές μου στο Υπερυπουργείο

Reporter.gr Newsroom
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Για παρελκυστική απόπειρα δημιουργίας εντυπώσεων και προσπάθεια διάχυσης ευθυνών εκ μέρους της πλειοψηφίας έκανε λόγο ο πρώην Υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, Πάνος Σκουρλέτης, ο οποίος κλήθηκε ως μάρτυρας στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τη Δευτέρα (19/1).  

«Η παρουσία μου στο "υπερυπουργείο" ήταν σύντομη, ενώ, με βάση τα σχετικά ΦΕΚ, δεν είχα καμία ενασχόληση, ενημέρωση αλλά και αρμοδιότητα, καθότι υπήρχε αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, πολύ δε περισσότερο, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ», είπε ο κ. Σκουρλέτης.

Για την «τεχνική λύση» είπε ότι ήταν μία πολιτική επιλογή εκ μέρους των ελληνικών κυβερνήσεων, έτσι ώστε να μην χαθούν πόροι, και που επί των τελευταίων κυβερνήσεων της ΝΔ έγινε μία «κατάχρηση», μία «εγκληματική χρήση».

Ερωτηθείς από τον εισηγητή της πλειοψηφίας και βουλευτή της ΝΔ, Μ. Λαζαρίδη, εάν έκανε κάποια προσπάθεια να αυτονομηθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ από τον τεχνικό σύμβουλο, ο κ. Σκουρλέτης είπε ότι «σε ένα μήνα και κάποιες μέρες, όχι μόνο σου δίνεται η δυνατότητα να εμβαθύνεις και να ασκήσεις πολιτική, αλλά, περίπου, στην καλύτερη των περιπτώσεων, να μάθεις πόσοι είναι οι όροφοι του υπουργείου».

Για προσπάθεια συγκάλυψης των υπευθύνων και διάχυσης των ευθυνών επέκριναν την πλειοψηφία, με αφορμή την κλήση ενός αναρμόδιου υπουργού, οι εισηγητές των περισσότερων κομμάτων της αντιπολίτευσης, ενώ η βουλευτής του ΚΚΕ, Δ. Μανωλάκου έκανε λόγο για αποδοχή της ΚΑΠ από όλες τις κυβερνήσεις και για «παράδοση των κλειδιών» του ΟΠΕΚΕΠΕ σε τεχνικούς συμβούλους.

Σε ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ, Ελ. Κτιστάκη για το εάν έχει πολιτική ευθύνη ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν αποκαλύπτεται καταδίκη στις Σέρρες για παράνομες επιδοτήσεις το 2016-2018 και όταν σε έκθεση της κ. Τυχεροπούλου υπάρχουν ευθύνες για την κατανομή του εθνικού αποθέματος το διάστημα 2017-19, ο κ. Σκουρλέτης είπε ότι σέβεται την υποκειμενική άποψη της κ. Τυχεροπούλου, αλλά δεν προκύπτουν πολιτικές ευθύνες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ σε αντίθεση με της ΝΔ.

Οι τόνοι ανέβηκαν με αφορμή την παρατήρηση του βουλευτή της ΝΔ, Σπ. Κυριάκη ότι στον ΣΥΡΙΖΑ έπαιρνε δύο μήνες να μάθει τους ορόφους των υπουργείων, και από αυτό καταλαβαίνει ο κόσμος για ποιο λόγο απέτυχε η κυβέρνησή του.

«Όταν έρχεστε στην κυβέρνηση, πρόγραμμα έχετε;», ρώτησε ο κ. Κυριάκης, με τον κ. Σκουρλέτη να απαντά: «Πρόγραμμα έχουμε, και δεν μας το γράφουν τα δικηγορικά γραφεία των διαφόρων οικονομικών ολιγαρχών, όπως κάνετε εσείς. Δεν υπάρχει νομοθέτηση σήμερα στα υπουργεία, που να περνάει μέσα από τα αρμόδια τμήματα των δημοσίων υπηρεσιών. Τα έχετε καταργήσει […] Είστε τσιράκια της οικονομικής ολιγαρχίας, Αυτός είναι ο τρόπος που νομοθετείτε».

«Στον Καλογρίτσα να τα πείτε αυτά», παρενέβη ο κ. Κτιστάκης, ενώ ο κ. Λαζαρίδης είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν που ήθελε να ελέγξει τους αρμούς της εξουσίας. Κάνοντας μάλιστα τον σταυρό του, πρόσθεσε ότι «η χώρα σώθηκε, και δεν καταστράφηκε στα πέντε χρόνια που ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ». «Ήρθε σήμερα εδώ κ. Σκουρλέτης, ως υπερυπουργός, και ο άνθρωπος δεν ήξερε απολύτως τίποτα. Δεν γνώριζε απολύτως τίποτα. Επί δύο μήνες ετοίμαζε το δημοψήφισμα», είπε ακόμη ο κ. Λαζαρίδης.

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