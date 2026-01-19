Στο 1 δισ. δολάρια το «εισιτήριο» για μόνιμη συμμετοχή στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ

Σημαντικό οικονομικό τίμημα προβλέπει το σχέδιο για τη σύσταση του λεγόμενου «Συμβουλίου Ειρήνης» που προωθεί ο Ντόναλντ Τραμπ, με τα κράτη που επιθυμούν μόνιμη έδρα να καλούνται να καταβάλουν τουλάχιστον 1 δισ. δολάρια σε μετρητά. Το σχετικό όριο περιλαμβάνεται στον καταστατικό χάρτη του υπό σύσταση διεθνούς οργάνου, αντίγραφο του οποίου εξασφάλισε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Σύμφωνα με το έγγραφο, το «Συμβούλιο Ειρήνης» περιγράφεται ως ένας νέος διεθνής οργανισμός με αποστολή την «προώθηση της σταθερότητας», την αποκατάσταση «αξιόπιστης και νόμιμης διακυβέρνησης» και τη διασφάλιση «διαρκούς ειρήνης» σε περιοχές που πλήττονται ή απειλούνται από συγκρούσεις.

Το οκτασέλιδο κείμενο υιοθετεί εξαρχής επικριτική στάση απέναντι στους υφιστάμενους διεθνείς θεσμούς, κάνοντας λόγο για «προσεγγίσεις και μηχανισμούς που έχουν αποτύχει επανειλημμένα», αναφορά που εκλαμβάνεται ως σαφής αιχμή προς τα Ηνωμένα Έθνη. Παράλληλα, καλεί τα κράτη να επιδείξουν «θάρρος» και να αποκλίνουν από τις παραδοσιακές δομές, τονίζοντας την ανάγκη δημιουργίας ενός «πιο ευέλικτου και αποτελεσματικού διεθνούς οργανισμού ειρήνης».

Κεντρικό ρόλο στο νέο σχήμα κατέχει ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προβλέπεται να αναλάβει τη θέση του πρώτου προέδρου του Συμβουλίου. Οι αρμοδιότητές του χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα εκτεταμένες, καθώς θα είναι ο μόνος που θα έχει τη δυνατότητα να προσκαλεί αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων να συμμετάσχουν, ενώ θα μπορεί να ανακαλεί τη συμμετοχή τους, εκτός εάν υπάρξει βέτο από πλειοψηφία δύο τρίτων των κρατών-μελών. Επιπλέον, θα διατηρεί δικαίωμα εποπτείας και ελέγχου επί όλων των αποφάσεων του Συμβουλίου.

Όπως αναφέρεται στον καταστατικό χάρτη, τα κράτη-μέλη θα έχουν κανονικά θητεία διάρκειας έως τριών ετών, με δυνατότητα ανανέωσης κατόπιν απόφασης του προέδρου. Ωστόσο, η χρονική αυτή δέσμευση δεν θα ισχύει για τα κράτη που θα καταβάλουν τουλάχιστον 1 δισ. δολάρια σε μετρητά εντός του πρώτου έτους από την έναρξη ισχύος του καταστατικού χάρτη, εξασφαλίζοντας έτσι μόνιμη συμμετοχή στο Συμβούλιο.

Το σχέδιο, πάντως, έχει ήδη προκαλέσει επιφυλάξεις και αντιδράσεις σε διπλωματικούς κύκλους, με ορισμένους να εκφράζουν ανησυχία ότι η δημιουργία ενός τέτοιου οργάνου θα μπορούσε να υπονομεύσει τον ρόλο και τη λειτουργία των Ηνωμένων Εθνών, αναδιαμορφώνοντας εκ βάθρων την αρχιτεκτονική της διεθνούς διακυβέρνησης.