Χιόνια από την Πελοπόννησο μέχρι τα ορεινά της Θεσσαλονίκης (videos)

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Η ειδησεογραφία της κακοκαιρίας έχει και τα... καλά της, καθώς όμορφες εικόνες με χιόνια έρχονται από πολλές περιοχές της Ελλάδας.

Στα λευκά έχουν ντυθεί πολλές περιοχές της χώρας, με τις Αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα.

Από το νωρίς το πρωί της Τετάρτης 21/1 πυκνό χιόνι πέφτει, σύμφωνα με το meteo, σε περιοχές της Μακεδονίας (Γρεβενά, Γιαννιτσά, Βασιλίτσα), της Ηπείρου (Μέτσοβο, Βωβούσα Ιωαννίνων), της Θεσσαλίας (Πεζούλα Καρδίτσας, Βαμβακού Φαρσάλων, Καλαμπάκα), της Στερεάς Ελλάδας (Μαυρολιθάρι Φωκίδας, Υπάτη Φθιώτιδας, Αμφίκλεια, Παλαιοχώρι Φθιώτιδας) και της Πελοποννήσου (Μεσορρούγι Αχαΐας) και της Αττικής (Πάρνηθα, Πεντελικό Όρος).

Δείτε βίντεο από τις περιοχές αυτές που ντύθηκαν στα λευκά:

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