Συμβούλιο ειρήνης για τη Γάζα: Η Αθήνα οδεύει προς απόρριψη της πρόσκλησης Τραμπ

Η Ελλάδα φαίνεται να προσανατολίζεται στην απόρριψη της πρόσκλησης του Ντόναλντ Τραμπ για συμμετοχή στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης εξετάζουν το ζήτημα σε στενή συνεργασία με τους Ευρωπαίους εταίρους, με τους περισσότερους εξ αυτών να εμφανίζονται επίσης επιφυλακτικοί.

Η ελληνική στάση διαμορφώνεται και υπό το πρίσμα της ιδιότητας της χώρας ως εκλεγμένου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, καθώς εκτιμάται ότι πρόκειται για ένα νομικά και πολιτικά σύνθετο εγχείρημα. Κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι το πλαίσιο της ειρηνευτικής διαδικασίας για τη Γάζα, όπως περιγράφεται στο σχέδιο των 20 σημείων του Τραμπ, καλύπτεται ήδη από το ψήφισμα 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας, το οποίο έχει υπερψηφίσει η Ελλάδα.

Ο βασικός προβληματισμός έγκειται στο ενδεχόμενο η αμερικανική πρωτοβουλία να υπερβαίνει το υφιστάμενο ψήφισμα, δημιουργώντας κινδύνους υποβάθμισης του ρόλου του ΟΗΕ, αλλά και αβεβαιότητα ως προς τον μελλοντικό τρόπο αξιοποίησής της.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dftn3obn1igp?integrationId=eexbs1jkg0kofln}