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Υπόθεση Λυγγερίδη: Διαχωρισμός της δικογραφίας για τη δολοφονία και την ηθική αυτουργία
Ειδήσεις
16:33 - 26 Ιαν 2026

Υπόθεση Λυγγερίδη: Διαχωρισμός της δικογραφίας για τη δολοφονία και την ηθική αυτουργία

Reporter.gr Newsroom
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Τον διαχωρισμό της δικογραφίας που αφορά ειδικά το σκέλος της δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη αποφάσισε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων, οδηγώντας σε αναβολή της δίκης για τους φερόμενους ηθικούς αυτουργούς και συνεργούς έως ότου καταστεί αμετάκλητη η απόφαση για τον φυσικό αυτουργό του εγκλήματος.

Η απόφαση του δικαστηρίου ελήφθη παρά την αντίθετη πρόταση της εισαγγελέως της έδρας και αφορά τη δολοφονία του 31χρονου αστυνομικού, που σημειώθηκε τον Δεκέμβριο του 2023 στην περιοχή του Ρέντη.

Δεκτή η ένσταση: «Μπλοκάρει» η εκδίκαση των ηθικών αυτουργών

Το δικαστήριο έκανε δεκτή ένσταση της υπεράσπισης, σύμφωνα με την οποία το γεγονός ότι η απόφαση για τον 18χρονο κατηγορούμενο δεν έχει ακόμη τελεσιδικήσει, δεν επιτρέπει την πρόοδο της δίκης που αφορά την ηθική αυτουργία και τη συνέργεια στην ανθρωποκτονία.

Ως αποτέλεσμα, η υπόθεση που αφορά τη φερόμενη εγκληματική οργάνωση οπαδών, η οποία εκδικάζεται στις φυλακές Κορυδαλλού, θα συνεχιστεί κανονικά για το σύνολο των πράξεων του κατηγορητηρίου, εξαιρουμένων εκείνων που σχετίζονται άμεσα με τη δολοφονία του Γιώργου Λυγγερίδη.

Μητέρα Λυγγερίδη: Ήταν οργανωμένο, όχι τυχαίο

Με την έναρξη της διαδικασίας των μαρτυρικών καταθέσεων, στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε η μητέρα του αστυνομικού, Ευγενία Λυγγερίδη, η οποία εμφανίστηκε εμφανώς καταβεβλημένη και ζήτησε λίγο χρόνο προκειμένου να μπορέσει να μιλήσει για τον γιο της.

Ο πρόεδρος του δικαστηρίου της υπενθύμισε ότι το σκέλος που αφορά τη δολοφονία έχει αναβληθεί, ωστόσο η μάρτυρας προχώρησε σε δηλώσεις που προκάλεσαν έντονη συγκίνηση στην αίθουσα.

Η κ. Λυγγερίδη έκανε λόγο για οργανωμένο σχέδιο και όχι για μεμονωμένο περιστατικό βίας. «Ήταν οργανωμένο. Δεν ήταν τυχαίο το χτύπημα του Γιώργου, ούτε ένα στιγμιαίο γεγονός», τόνισε, αφήνοντας αιχμές για απόπειρα συγκάλυψης.

Ξεσπώντας σε λυγμούς, η μητέρα του αστυνομικού περιέγραψε το τηλεφώνημα που δέχθηκε την ημέρα της επίθεσης με φωτοβολίδα, καθώς και τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν στο νοσοκομείο.

«Μας είπαν ότι είχε υποστεί σοβαρότατη εγκεφαλική βλάβη και δύο ανακοπές. Έλεγα “ο Γιώργος μου; Είναι δυνατό παιδί, θηρίο… πώς έπαθε ανακοπές;”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως κατέθεσε, όταν αντίκρισε τον γιο της στο νοσοκομείο, η εικόνα ήταν σοκαριστική. «Ήταν πρησμένος, αλλοιωμένος. Ο γιατρός μου εξήγησε ότι όλο το προωθητικό αέριο της φωτοβολίδας είχε εισχωρήσει στο σώμα του και στη συνέχεια προκλήθηκε ανάφλεξη», είπε με σπασμένη φωνή.

Η διαδικασία συνεχίζεται με την εκδίκαση των υπόλοιπων πράξεων που αποδίδονται στους κατηγορούμενους, ενώ το σκέλος που αφορά άμεσα τη δολοφονία του Γιώργου Λυγγερίδη θα επανεξεταστεί μετά την τελεσίδικη κρίση για τον φυσικό αυτουργό.

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