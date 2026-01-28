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Θεσσαλονίκη: Νεκρό βρέφος τριών μηνών – Αναμένονται οι ιστολογικές για τις αιτίες θανάτου
Ειδήσεις
15:55 - 28 Ιαν 2026

Θεσσαλονίκη: Νεκρό βρέφος τριών μηνών – Αναμένονται οι ιστολογικές για τις αιτίες θανάτου

Reporter.gr Newsroom
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Βρέφος 3 μηνών μεταφέρθηκε χθες (27/1) το πρωί χωρίς τις αισθήσεις του στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης από τους γονείς του, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του και παραγγέλθηκε ιατροδικαστική έρευνα.  

Πιο αναλυτικά, οι γιατροί προσπάθησαν για περίπου 50 λεπτά να το επαναφέρουν, ωστόσο το βρέφος κατέληξε.

Φως στα ακριβή αίτια θανάτου του βρέφους αναμένεται να ρίξει η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Οι γονείς του βρέφους αρχικά προσήχθησαν, όμως τελικά αφέθηκαν ελεύθεροι, με εισαγγελική εντολή, ενόψει προκαταρκτικής έρευνας που διατάχθηκε για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες θανάτου.

Οι γονείς του άτυχου βρέφους – Ρομά στην καταγωγή και ηλικίας 32 ετών ο πατέρας και 22 η μητέρα – ζουν μόνιμα στην Ξάνθη και αυτές τις μέρες φιλοξενούνταν στη Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα με την ιατροδικαστική εξέταση ερευνήθηκε το κατάλυμα στο οποίο φιλοξενείτο η οικογένεια και οι συνθήκες διαβίωσης της.

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Νεκρό βρέφος και στην Αθήνα

Εν τω μεταξύ, στην Αθήνα σήμερα (28/1) συνέβη μια ακόμη τραγωδία, καθώς ένα κοριτσάκι 7 ημερών άφησε την τελευταία του πνοή μετά απο ανακοπή που υπέστη. Το άτυχο βρέφος βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις του ο πατέρας και η θεία του νωρίς το πρωί και το μετέφεραν στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία, όπου παρά τις προσπάθειες των ιατρών κατέληξε.

Σύμφωνα με πληροφορίες το άτυχο βρέφος φέρεται να είχε γεννηθεί πρόωρα, μαζί με το δίδυμο αδερφάκι του.

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