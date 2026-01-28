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Ελεύθεροι οι τρεις συλληφθέντες για την τραγωδία στο εργοστάσιο «Βιολάντα»
Ειδήσεις
19:17 - 28 Ιαν 2026

Ελεύθεροι οι τρεις συλληφθέντες για την τραγωδία στο εργοστάσιο «Βιολάντα»

Reporter.gr Newsroom
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Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά από τέσσερις ώρες ενώπιον του εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες για την έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα», η οποία στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.  

Πιο αναλυτικά, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, ο τεχνικός ασφαλείας και ο τεχνικός βάρδιας αποχώρησαν από την εισαγγελία καθώς η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε προκαταρκτικό στάδιο, και στη δικογραφία δεν έχουν ενσωματωθεί όλες οι απαραίτητες πραγματογνωμοσύνες από τις εμπλεκόμενες πλευρές.

Μόλις ο εισαγγελέας αποκτήσει πλήρη εικόνα της υπόθεσης και ολοκληρωθεί η δικογραφία, θα ληφθούν οι κατάλληλες αποφάσεις για τη συνέχιση της διαδικασίας.

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία από το Πυροσβεστικό Σώμα, η οποία αφορά ενέργειες και παραλείψεις που σχετίζονται με τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, της πρόκλησης σοβαρών σωματικών βλαβών κατά συρροή, καθώς και του εμπρησμού και της έκρηξης.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα σήμερα (28/1), η Πυροσβεστική Υπηρεσία, παρουσία του Διοικητή του ΕΣΚΕΔΙΚ, Υποστράτηγου Αναστάσιου Μιχαλόπουλου, είχε προχωρήσει σε ανακοινώσεις σχετικά με τα πορίσματα των ερευνών για την έκρηξη και τη φωτιά στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα».

Όπως εξήγησε ο κ. Μιχαλόπουλος, η έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή προπανίου στο έδαφος, η οποία, σε συνδυασμό με σπινθηρισμό από ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, οδήγησε σε έκρηξη και πυρκαγιά.

Τελευταία τροποποίηση στις 28/01/2026 - 19:32
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