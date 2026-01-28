Απολύτως ακατάλληλο για κάθε χρήση το νερό της Αίγινας – Οι συστάσεις της Περιφέρειας

Πλήρως ακατάλληλο για οποιαδήποτε χρήση είναι το νερό της Αίγινας, σύμφωνα με τα πορίσματα των ερευνών της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Αττικής.

Πιο αναλυτικά, τα σχετικά πορίσματα αποδεικνύονται ιδιαίτερα επιβαρυντικά για τον δήμο της Αίγινας, καθώς αφορούν το νερό που χρησιμοποιούν οι δημότες, την ώρα που ο υποθαλάσσιος αγωγός που τροφοδοτεί το νησί είναι εκτός λειτουργίας από τις 16 Δεκεμβρίου.

Συγκεκριμένα, η Περιφέρεια Αττικής, μετά από αίτημα τοπικών φορέων, προχώρησε στις 14/1/2026 σε χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις και ποιοτικό έλεγχο των δειγμάτων από τις γεωτρήσεις που υδροδοτούν το νησί. Για τη μεθοδολογία επιλέχθηκαν έξι σημεία που προέρχονται από διαφορετικές γεωτρήσεις.

Όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, το βασικό πόρισμα που διαβιβάστηκε στο δήμο της Αίγινας ως «επείγον» καταλήγει στην εξής σύσταση:

«Να μη γίνεται χρήση του νερού των αντίστοιχων γεωτρήσεων προς πόση του ούτε άμεση χρήση του στην ατομική υγιεινή, στην παρασκευή, επεξεργασία, συντήρηση ή εμπορία προϊόντων ή ουσιών που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και γενικότερα κάθε χρήση του με τρόπο που να έρχεται σε άμεση ή έμμεση επαφή με τον ανθρώπινο οργανισμό».

Η καταληκτική αυτή παρατήρηση στηρίζεται στο γεγονός ότι στα πέντε από τα έξι δείγματα που λήφθηκαν εντοπίστηκαν συγκεντρώσεις ολικών κολοβακτηριοειδών πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια. Παράλληλα, στα μισά από τα δείγματα καταγράφηκαν επίπεδα υπολειμματικού χλωρίου χαμηλότερα από τα ελάχιστα προβλεπόμενα όρια.

Υπενθυμίζεται ότι η διατήρηση επαρκούς συγκέντρωσης υπολειμματικού χλωρίου αποτελεί βασική και διαρκή υποχρέωση του υπεύθυνου Φορέα Ύδρευσης, δηλαδή του Δήμου Αίγινας, με σκοπό τη διασφάλιση της μικροβιολογικής ασφάλειας του νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση. Το έγγραφο επισημαίνει επιπλέον την υποχρέωση του Δήμου να ενημερώνει την Περιφέρεια σχετικά με την άδεια χρήσης υπόγειων υδάτων (γεωτρήσεων).

Επιπρόσθετα, το πόρισμα εντοπίζει προβλήματα στις υποδομές των γεωτρήσεων, καθώς και ζητήματα σχετικά με την αδειοδότηση για την υδροληψία και την αξιοποίηση των υδάτινων πόρων.

Συστάσεις της Περιφέρειας προς το Δήμο Αίγινας

Λαμβάνοντας υπόψη τα ευρήματα σχετικά με την ποιότητα του νερού που εξυπηρετεί τους δημότες της Αίγινας για περισσότερες από έξι εβδομάδες, η Περιφέρεια Αττικής προχώρησε σε σειρά συστάσεων προς τον Δήμο για συμμόρφωση.

Συγκεκριμένα, ζητείται από τον Δήμο να αναλάβει άμεσα τις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες και να λάβει όλα τα μέτρα που απαιτούνται για να συμμορφωθεί με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Η διαφορετική «εκδοχή» της δημοτικής αρχής

Υπενθυμίζεται ότι δεν πρόκειται για τις πρώτες δειγματοληψίες για μικροβιολογική ανάλυση στο νησί. Ο Δήμος Αίγινας, με δική του πρωτοβουλία, είχε ήδη προχωρήσει στις 13/1, μία ημέρα πριν την παρέμβαση της Περιφέρειας, σε αναθέσεις ανάλυσης σε διαπιστευμένο ιδιωτικό εργαστήριο.

Τα αποτελέσματα αυτών των αναλύσεων έδειξαν ότι το νερό πληρούσε τα όρια καταλληλότητας σε 5 από τα 7 σημεία δειγματοληψίας. Στα υπόλοιπα δύο εντοπίστηκε υπερβατικός αριθμός κολοβακτηριοειδών (coliforms), κάτι που καταδεικνύει ανεπαρκή χλωρίωση του νερού, ενώ δεν αποκλείεται η πιθανότητα τοπικής επιμόλυνσης, σύμφωνα με το πόρισμα του ιδιώτη.

Οι συστάσεις του ιδιώτη προς τον Δήμο περιλαμβάνουν: διερεύνηση ενδεχόμενης δυσλειτουργίας του δικτύου ύδρευσης, τοπική απολύμανση, αύξηση των επιπέδων υπολειμματικού χλωρίου στα 0,4-0,6 ppm στα τελικά σημεία κατανάλωσης και επανέλεγχο για την επιβεβαίωση της αποτελεσματικότητας των μέτρων.

Η δημοτική αρχή Ζορμπά, σε δελτίο τύπου της 20/1, τόνισε ότι οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν από διαπιστευμένο εργαστήριο και κάλυψαν δείγματα από διάφορες περιοχές και εγκαταστάσεις του Δήμου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η γενική εικόνα των αποτελεσμάτων είναι θετική, καθώς η πλειονότητα των δειγμάτων κρίθηκε κατάλληλη και εντός των προβλεπόμενων νομοθετικών ορίων για νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.

Οι ευθύνες του Δήμου και στο Περιφερειακό Συμβούλιο

Το ζήτημα συζητήθηκε και στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, με τον Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Νικόλαο Παπαγεωργίου να επισημαίνει την έλλειψη σχεδίου Β για την αντιμετώπιση του προβλήματος, καθώς και την υποχρέωση του Δήμου να παρέχει εναλλακτικές λύσεις υδροδότησης στους κατοίκους. Ομοφωνία για την ευθύνη του Δήμου παρατηρήθηκε και από εκπροσώπους των παρατάξεων Σγουρού και Ιωακειμίδη.

Επιπτώσεις για τους δημότες

Στην πράξη, οι εκτεταμένες συστάσεις της Περιφέρειας καθιστούν το νερό ακατάλληλο για προσωπική υγιεινή και καθημερινές οικιακές χρήσεις, όπως μπάνιο, μαγείρεμα, πλύσιμο δοντιών, ξύρισμα, πλύσιμο πιάτων, ποτηριών και μαχαιροπίρουνων, καθώς και για το ξέπλυμα τροφίμων. Τα προβλήματα αυτά αφορούν και τις επαγγελματικές χρήσεις. Ο ίδιος ο δήμαρχος Αίγινας, Γιάννης Ζορμπάς, είχε παραδεχθεί ορισμένα από αυτά στο δημοτικό συμβούλιο στις 8/1.

Η μόνη προσωρινή λύση προστασίας των κατοίκων παραμένει η χρήση εμφιαλωμένου νερού, γεγονός που θέτει το ερώτημα για το πόσο διατεθειμένοι είναι οι δημότες να εκτεθούν σε ακατάλληλο νερό, δεδομένου ότι το κόστος αγοράς εμφιαλωμένου νερού για όλες τις καθημερινές ανάγκες είναι υψηλό.

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, πολίτης ανέφερε επίσης προβλήματα στα μάτια και το δέρμα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του aeginaportal.gr.