Κικίλιας: Ανακοίνωσε την πρόσληψη 420 νέων δόκιμων λιμενοφυλάκων

Την πρόσληψη 420 νέων Δόκιμων Λιμενοφυλάκων ανακοίνωσε σήμερα (14/9) ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε.

Πιο αναλυτικά, όπως ανέφερε ο υπουργός μιλώντας στο OPEN, από την Παρασκευή έχει ήδη δοθεί η εντολή για να προχωρήσει η δημοσίευση της σχετικής προκήρυξης σε ΦΕΚ, ανοίγοντας το δρόμο για την ενίσχυση του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής με νέο προσωπικό.

Ειδικότερα, από τις συνολικά 420 θέσεις, οι 126 αφορούν τη Γενική Κατηγορία, ενώ 210 θέσεις απευθύνονται σε υποψηφίους που έχουν υπηρετήσει στις Ειδικές Δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων. Παράλληλα, προβλέπονται 84 θέσεις για Υποβρύχιους Καταστροφείς του Πολεμικού Ναυτικού.

Σημειώνεται ότι η επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί μέσω συστήματος μοριοδότησης, βάσει συγκεκριμένων και αντικειμενικά μετρήσιμων κριτηρίων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ο βαθμός απολυτηρίου, η γνώση ξένων γλωσσών, η κατοχή πτυχίου ΑΕΙ, οι επαγγελματικές άδειες οδήγησης, καθώς και η άδεια χειριστή ταχυπλόου.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να υποβληθούν σε υγειονομικές, αθλητικές και ψυχομετρικές εξετάσεις, ενώ η διαδικασία προβλέπει και τη δυνατότητα υποβολής ενστάσεων στο ΑΣΕΠ.

Ο Βασίλης Κικίλιας υπογράμμισε ότι η διαδικασία θα διέπεται από πλήρη διαφάνεια και θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου ψηφιακά και ηλεκτρονικά. Σύμφωνα με το σχεδιασμό του υπουργείου, στόχος είναι η διαδικασία των προσλήψεων να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους, προκειμένου στη συνέχεια να ξεκινήσει η εκπαίδευση των νέων Λιμενοφυλάκων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να δοθεί στην πρακτική κατάρτιση των νέων στελεχών. Όπως εξήγησε ο υπουργός, σε συνεργασία με τον αρχηγό του Λιμενικού αποφασίστηκε σημαντικό μέρος της εκπαίδευσης να πραγματοποιείται στην πράξη, τόσο στα Λιμεναρχεία όσο και στο πεδίο.

«Αποφασίσαμε με τον κύριο Αρχηγό ότι σημαντικό κομμάτι του δόγματος θα αφορά την πρακτική εκπαίδευσή τους στα Λιμεναρχεία και στο πεδίο, έτσι όπως πρέπει να είναι», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Κικίλιας.

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