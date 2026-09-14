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Θα δώσουμε Patriot στην Ουκρανία και θα συνεχίσει να χτυπάει ελληνικά δεξαμενόπλοια;
Ανεμοδείκτης
12:04 - 14 Σεπ 2026

Θα δώσουμε Patriot στην Ουκρανία και θα συνεχίσει να χτυπάει ελληνικά δεξαμενόπλοια;

Reporter.gr Newsroom
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Εχει περάσει μάλλον στα «ψιλά», αλλά πρόσφατα η ελληνική κυβέρνηση έστειλε ένα είδος τελεσιγράφου προς την Ουκρανία, προκειμένου να προμηθεύσει την χώρα με πυραύλους Patriot, όπως ζητείται από τους συμμάχους, δηλαδή το ΝΑΤΟ και την ΕΕ και με ιδιαίτερη επιμονή από την Γερμανία.

Σύμφωνα λοιπόν με δημοσιεύματα του ουκρανικού Τύπου, η Αθήνα ζήτησε ως αντάλλαγμα εγγυήσεις ότι η Ουκρανία θα σταματήσει τις επιθέσεις κατά ελληνικών συμφερόντων δεξαμενοπλοίων που μεταφέρουν (νόμιμα) ρωσικό πετρέλαιο, προκειμένου να παραχωρήσει πυρομαχικά Patriot των οποίων η διάρκεια ζωής πλησιάζει στο τέλος της. Σχολιάζοντας την πρόταση αυτή, ουκρανός βουλευτής του κόμματος του Ζελένσκι. Ρουσλάν Γκορμπένκο δήλωσε ότι το Κίεβο δεν πρόκειται να δεχθεί όρους ή τελεσίγραφα, χρησιμοποιώντας μάλλον προσβλητικούς τόνους.

Όπως είπε: «Δεν πρόκειται να μας επιβληθούν όροι. Είτε μας τους δίνετε, είτε τους ανακυκλώνετε, τους αποσυναρμολογείτε για ανταλλακτικά, φτιάχνετε μενταγιόν από αυτούς και τους κρεμάτε στον λαιμό σας». Το ενδιαφέρον προφανώς μεταφέρεται στο πώς θα αντιδράσει τώρα η ελληνική κυβέρνηση και αν θα δώσει τα συστήματα Patriot άνευ όρων…

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