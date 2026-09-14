ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η «Οδύσσεια» έσπασε το ρεκόρ της εμπορικότερης ταινίας στην ιστορία της Universal
Magazino
10:58 - 14 Σεπ 2026

Η «Οδύσσεια» έσπασε το ρεκόρ της εμπορικότερης ταινίας στην ιστορία της Universal

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε λιγότερο από δύο μήνες από την έναρξη της κινηματογραφικής της πορείας, η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν έχει γίνει η εμπορικότερη ταινία στην ιστορία της Universal Pictures.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Variety, η κινηματογραφική εταιρεία - με ιστορία 114 ετών - ανακοίνωσε το εν λόγω επίτευγμα το Σάββατο (12/9), καθώς τα έσοδα της ταινίας αναμένεται να ανεβάσουν τις εισπράξεις της στην εγχώρια αγορά στα 601,2 εκατομμύρια δολάρια, ενώ οι διεθνείς εισπράξεις έχουν ήδη ξεπεράσει το φράγμα του ενός δισ. από τις πωλήσεις εισιτηρίων.

Ειδικότερα, το συνολικό ποσό ανέρχεται έτσι σε 1,68 δισ. δολάρια παγκοσμίως, με την ταινία να αναμένεται να καταρρίψει στην πορεία σειρά ρεκόρ.

«Αυτό που δημιούργησαν ο Κρις και η Έμα Τόμας θα μείνει στην ιστορία ως μία από τις πιο φιλόδοξες και άρτια εκτελεσμένες ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου. Πρόκειται για ένα γεγονός που αφορά μια ολόκληρη γενιά και ενισχύει συνολικά την κινηματογραφική εμπειρία», δήλωσε η Ντόνα Λάνγκλεϊ, πρόεδρος της NBCUniversal Entertainment.

Όπως μεταδίδει το Variety, η Οδύσσεια ανέκτησε πρόσφατα την πρώτη θέση στο box office κατά την όγδοη εβδομάδα προβολής της στις αίθουσες.

Το εγχείρημα αποτελεί το μεγαλύτερο άνοιγμα στην καριέρα του Νόλαν, ξεπερνώντας εκείνο του «The Dark Knight Rises», το οποίο ήταν η πρώτη κινηματογραφική μεταφορά κόμικ που ξεπέρασε το 1 δισ. δολάρια σε εισπράξεις, αλλά και η πρώτη ταινία της Warner Bros. που πέτυχε το συγκεκριμένο ορόσημο.

Η Οδύσσεια λοιπόν αποτελεί πλέον την ταινία με τις υψηλότερες εισπράξεις στην καριέρα του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη.

Τα ρεκόρ όμως δεν σταματούν εδώ. Η Οδύσσεια είναι και η ταινία με την υψηλότερη εισπρακτική επίδοση στην ιστορία στην κατηγορία R, ενώ αποτελεί επίσης την πιο επιτυχημένη εμπορικά ταινία όλων των εποχών για την IMAX.

Παρότι βασίζεται σε ένα έργο ηλικίας περίπου 3.000 ετών, η ταινία είναι η πρώτη που ξεπερνά το 1 δισ. δολάρια σε διεθνείς εισπράξεις από το 2009.

Η επιτυχία αυτή δεν αποτελεί μόνο μια σημαντική νίκη για τον Νόλαν. Νωρίτερα το καλοκαίρι, το Variety είχε αναφερθεί στη σημασία που έχει η ταινία για την Ντόνα Λάνγκλεϊ. Η ίδια έφερε τον Νόλαν στη Universal μετά την αποχώρησή του από τη Warner Bros. το 2021, ανοίγοντας τον δρόμο για το βραβευμένο με Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας «Oppenheimer» και τώρα για την Οδύσσεια, που θεωρείται υποψήφια για το αντίστοιχο βραβείο.

Τα αποτελέσματα αυτού του Σαββατοκύριακου ενισχύουν ακόμη περισσότερο την κυριαρχία της Universal στο box office το 2026. Η εταιρεία προηγείται όλων των στούντιο, κατέχοντας 26% του μεριδίου της αγοράς και έχοντας καταγράψει μέχρι σήμερα έσοδα σχεδόν 5 δισ. δολαρίων μέσα στο 2026.

Τέλος, να σημειωθεί ότι η Universal είναι το πρώτο στούντιο που ξεπέρασε φέτος τα 4 δισ. δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις και το πρώτο που ξεπέρασε τα 3 δισ. δολάρια στις διεθνείς αγορές.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/09/2026 - 10:59
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Οδύσσεια: 7 στους 10 Έλληνες θεατές λένε «ναι» στην ταινία του Νόλαν
Magazino

Οδύσσεια: 7 στους 10 Έλληνες θεατές λένε «ναι» στην ταινία του Νόλαν

Η IMAX ζει τη δική της χρυσή εποχή με την «Οδύσσεια» του Νόλαν
Magazino

Η IMAX ζει τη δική της χρυσή εποχή με την «Οδύσσεια» του Νόλαν

Culture Wars: Διαμάχη για ένα «πουκάμισο αδειανό» - Συνέντευξη με τη Λίζα Τσαλίκη
Magazino

Culture Wars: Διαμάχη για ένα «πουκάμισο αδειανό» - Συνέντευξη με τη Λίζα Τσαλίκη

Έμιλι Γουίλσον: Η μεταφράστρια της Οδύσσειας «αποκηρύσσει» την ταινία του Νόλαν
Magazino

Έμιλι Γουίλσον: Η μεταφράστρια της Οδύσσειας «αποκηρύσσει» την ταινία του Νόλαν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αυτοδιοίκηση
14/09/2026 - 12:30

Για 3η χρονιά η «Αθηνάς Χωρίς Αυτοκίνητο»: Μουσική, ποδήλατο, yoga, skate, σινεμά, παιχνίδι και τέχνη

Εργασιακά
14/09/2026 - 12:18

ΕΛΣΤΑΤ: Σημαντική επιβράδυνση στο μισθολογικό κόστος το β’ τρίμηνο κατά 4%

Ειδήσεις
14/09/2026 - 12:18

AI-Υπέρ της επιβράδυνσης και ο Άλτμαν: «Θα μπορούσαμε να χάσουμε τον έλεγχο»

Πολιτική
14/09/2026 - 12:04

Παπασταύρου: Κανείς δε θα ζητήσει άδεια για να ασκήσει η Ελλάδα τα κυριαρχικά της δικαιώματα

Ανεμοδείκτης
14/09/2026 - 12:04

Θα δώσουμε Patriot στην Ουκρανία και θα συνεχίσει να χτυπάει ελληνικά δεξαμενόπλοια;

Πολιτική
14/09/2026 - 12:03

Το ΥΠΕΞ δεν ξεχνά τον Γιάννο Κρανιδιώτη: Η παρακαταθήκη του οδηγός για την ελληνική εξωτερική πολιτική

Πολιτική
14/09/2026 - 11:49

Κικίλιας: Ανακοίνωσε την πρόσληψη 420 νέων δόκιμων λιμενοφυλάκων

Ειδήσεις
14/09/2026 - 11:40

Δραπέτης ο Αλκέτ Ριζάι - Δεν επέστρεψε στη φυλακή μετά τους πυροβολισμούς στην Ανάβυσσο

Ανεμοδείκτης
14/09/2026 - 11:35

Σαν πας στο Καστελλόριζο και ...δεν ξαναγυρίσεις

Υγεία
14/09/2026 - 11:29

1ο Συμπόσιο «Μικρές Ιφιγένειες – Γυναίκες αντιμέτωπες με τους σιωπηλούς καρκίνους»

Πολιτική
14/09/2026 - 11:21

Επίτροπος Ενέργειας σε Μανιάτη: Τα ηλιακά θερμικά είναι τεράστια ευκαιρία που πρέπει να αξιοποιηθεί

Πολιτική
14/09/2026 - 11:19

Αποστολάκη: Αβεβαιότητα για οφειλές, δόσεις και τόκους χιλιάδων δανειοληπτών

Σχόλια Αγοράς
14/09/2026 - 11:18

Χρηματιστήριο: Προσεκτικές κινήσεις κοντά στα ψηλά 17ετίας με φόντο την αναβάθμιση

Ειδήσεις
14/09/2026 - 11:16

Ο Τραμπ καλεί την Ουκρανία να σταματήσει να «χτυπά» ρωσικά διυλιστήρια

Ειδήσεις
14/09/2026 - 11:15

Μεξικό: «Φτάνει πια» - Χιλιάδες στους δρόμους ενάντια στη βία των καρτέλ ναρκωτικών της Σιναλόα

Χρηματιστήρια
14/09/2026 - 10:59

FT: Η Euronext ανοιχτή σε συμφωνία με τη Deutsche Börse για μια πανευρωπαϊκή χρηματιστηριακή αγορά

Magazino
14/09/2026 - 10:58

Η «Οδύσσεια» έσπασε το ρεκόρ της εμπορικότερης ταινίας στην ιστορία της Universal

Ειδήσεις
14/09/2026 - 10:54

Η σύγκρουση μεταξύ χρημάτων και ασφάλειας προκαλεί μια τεράστια κρίση για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Χρηματιστήρια
14/09/2026 - 10:44

Πτώση στις ευρωαγορές καθώς οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύονται

Πολιτική
14/09/2026 - 10:28

Γεωργιάδης: Προανήγγειλε νέο app για ιατρεία - Οι πολίτες θα ελέγχουν άδειες και πράξεις που επιτρέπονται

Αναλύσεις
14/09/2026 - 10:16

ΧΑ: Στις 2740 μονάδες η κοντινότερη αντίσταση για το ΓΔ

Οικονομία
14/09/2026 - 10:04

ΠΟΠΕΚ: Επίδομα Πετρελαίου Θέρμανσης στην τιμή αντλίας - «Καμπανάκι» για το αγροτικό πετρέλαιο

Εμπορεύματα
14/09/2026 - 09:50

Χούθι: Πώς άναψαν νέα φωτιά στην ενεργειακή «σκακιέρα» της Μέσης Ανατολής

Επιχειρήσεις
14/09/2026 - 09:40

Κορκίδης: Οι μειώσεις τιμών πρέπει να φαίνονται στην απόδειξη και όχι μόνο στο ράφι

Ειδήσεις
14/09/2026 - 09:30

Μακρόν: Νέα αναθεωρημένη πρόταση για την απαγόρευση χρήσης των social media από παιδιά

Ειδήσεις
14/09/2026 - 09:21

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διαρκείας στο μετωπικό σταθμό διοδίων Αφιδνών λόγω ασφαλτικών εργασιών

Χρηματιστήρια
14/09/2026 - 09:14

Στα «κόκκινα» η Ασία εν μέσω ανησυχιών για την ένταση στη Μέση Ανατολή

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
14/09/2026 - 09:12

Metlen - Petronas: Συμφωνία προμήθειας LNG για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Ειδήσεις
14/09/2026 - 09:01

Εκλογές στη Σουηδία: Οριακή νίκη για την κεντροαριστερή συμμαχία

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
14/09/2026 - 08:46

Το παγκόσμιο σύστημα μεταφορών έχει ήδη καταρρεύσει

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ