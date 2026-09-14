Η «Οδύσσεια» έσπασε το ρεκόρ της εμπορικότερης ταινίας στην ιστορία της Universal

Σε λιγότερο από δύο μήνες από την έναρξη της κινηματογραφικής της πορείας, η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν έχει γίνει η εμπορικότερη ταινία στην ιστορία της Universal Pictures.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Variety, η κινηματογραφική εταιρεία - με ιστορία 114 ετών - ανακοίνωσε το εν λόγω επίτευγμα το Σάββατο (12/9), καθώς τα έσοδα της ταινίας αναμένεται να ανεβάσουν τις εισπράξεις της στην εγχώρια αγορά στα 601,2 εκατομμύρια δολάρια, ενώ οι διεθνείς εισπράξεις έχουν ήδη ξεπεράσει το φράγμα του ενός δισ. από τις πωλήσεις εισιτηρίων.

Ειδικότερα, το συνολικό ποσό ανέρχεται έτσι σε 1,68 δισ. δολάρια παγκοσμίως, με την ταινία να αναμένεται να καταρρίψει στην πορεία σειρά ρεκόρ.

«Αυτό που δημιούργησαν ο Κρις και η Έμα Τόμας θα μείνει στην ιστορία ως μία από τις πιο φιλόδοξες και άρτια εκτελεσμένες ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου. Πρόκειται για ένα γεγονός που αφορά μια ολόκληρη γενιά και ενισχύει συνολικά την κινηματογραφική εμπειρία», δήλωσε η Ντόνα Λάνγκλεϊ, πρόεδρος της NBCUniversal Entertainment.

Όπως μεταδίδει το Variety, η Οδύσσεια ανέκτησε πρόσφατα την πρώτη θέση στο box office κατά την όγδοη εβδομάδα προβολής της στις αίθουσες.

Το εγχείρημα αποτελεί το μεγαλύτερο άνοιγμα στην καριέρα του Νόλαν, ξεπερνώντας εκείνο του «The Dark Knight Rises», το οποίο ήταν η πρώτη κινηματογραφική μεταφορά κόμικ που ξεπέρασε το 1 δισ. δολάρια σε εισπράξεις, αλλά και η πρώτη ταινία της Warner Bros. που πέτυχε το συγκεκριμένο ορόσημο.

Η Οδύσσεια λοιπόν αποτελεί πλέον την ταινία με τις υψηλότερες εισπράξεις στην καριέρα του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη.

Τα ρεκόρ όμως δεν σταματούν εδώ. Η Οδύσσεια είναι και η ταινία με την υψηλότερη εισπρακτική επίδοση στην ιστορία στην κατηγορία R, ενώ αποτελεί επίσης την πιο επιτυχημένη εμπορικά ταινία όλων των εποχών για την IMAX.

Παρότι βασίζεται σε ένα έργο ηλικίας περίπου 3.000 ετών, η ταινία είναι η πρώτη που ξεπερνά το 1 δισ. δολάρια σε διεθνείς εισπράξεις από το 2009.

Η επιτυχία αυτή δεν αποτελεί μόνο μια σημαντική νίκη για τον Νόλαν. Νωρίτερα το καλοκαίρι, το Variety είχε αναφερθεί στη σημασία που έχει η ταινία για την Ντόνα Λάνγκλεϊ. Η ίδια έφερε τον Νόλαν στη Universal μετά την αποχώρησή του από τη Warner Bros. το 2021, ανοίγοντας τον δρόμο για το βραβευμένο με Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας «Oppenheimer» και τώρα για την Οδύσσεια, που θεωρείται υποψήφια για το αντίστοιχο βραβείο.

Τα αποτελέσματα αυτού του Σαββατοκύριακου ενισχύουν ακόμη περισσότερο την κυριαρχία της Universal στο box office το 2026. Η εταιρεία προηγείται όλων των στούντιο, κατέχοντας 26% του μεριδίου της αγοράς και έχοντας καταγράψει μέχρι σήμερα έσοδα σχεδόν 5 δισ. δολαρίων μέσα στο 2026.

Τέλος, να σημειωθεί ότι η Universal είναι το πρώτο στούντιο που ξεπέρασε φέτος τα 4 δισ. δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις και το πρώτο που ξεπέρασε τα 3 δισ. δολάρια στις διεθνείς αγορές.