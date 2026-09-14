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Χρηματιστήριο: Προσεκτικές κινήσεις κοντά στα ψηλά 17ετίας με φόντο την αναβάθμιση
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11:18 - 14 Σεπ 2026

Χρηματιστήριο: Προσεκτικές κινήσεις κοντά στα ψηλά 17ετίας με φόντο την αναβάθμιση

Reporter.gr Newsroom
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Με αφετηρία τις 2.726,49 μονάδες ξεκίνησε το Χρηματιστήριο Αθηνών τη συνεδρίαση της Δευτέρας (14/9), μετά τα νέα υψηλά της Παρασκευής, κι ενώ οι διεθνείς πιέσεις, με την άνοδο των τιμών πετρελαίου και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, επαναφέρουν τον πληθωριστικό κι ενεργειακό κίνδυνο.  

Βασικά σημεία αναφοράς για τη σημερινή συνεδρίαση είναι η διατήρηση της περιοχής των 2.700 μονάδων, η συμπεριφορά των τραπεζών και οι συναλλακτικές ροές ενόψει του rebalancing της Παρασκευής.

Λίγο μετά την έναρξη της συνεδρίασης ο ΓΔ σημειώνει ήπιες απώλειες (-0,08%) στις 2.724,27 μονάδες. Μέχρι στιγμής το υψηλό της ημέρας εντοπίζεται στις 2.730,6 μονάδες και το χαμηλό στις 2.722,19 μονάδες.

Με απώλειες άνοιξε και ο δείκτης μεγάλης κεφαλαιοποίησης που κινείται στις 6.988,630 μονάδες (-0,23%), ενώ ο τραπεζικός δείκτης υποχωρεί κατά 0,22% στις 3.263,880 μονάδες.

Στις τράπεζες τα πρόσημα είναι μεικτά, με την ΕΤΕ στο -0,45%, την Πειραιώς στο -0,46%, την Eurobank στο +0,17% και την Alpha Bank στο -0,31%.

Από τις εισηγμένες, στα «πράσινα» κινούνται οι HelleniQ Energy (+1,74%), ΔΕΗ (+0,32), ΟΤΕ (+0,87%), ενώ στον αντίποδα απώλειες καταγράφουν μεταξύ άλλων οι Motor Oil (-1,27%), ΕΥΔΑΠ (-0,83%), ΔΑΑ (-1,21%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-1,77%), Aegean (-1,21%), Cenergy (-3,07%).

Στα επιχειρηματικά νέα, η Aegean ανακοινώνει σήμερα (14/9) τα οικονομικά της αποτελέσματα, μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης. Και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αύριο ,ε την τηλεδιάσκεψη των αναλυτών να ακολουθεί την Τετάρτη.

Εν τω μεταξύ, αναμένονται και οι ετυμηγορίες δύο μεγάλων οίκων αξιολόγησης, καθώς και η αναβάθμιση της Ελλάδας στις ανεπτυγμένες αγορές.

Κρίσιμη είναι η Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου για το ελληνικό αξιόχρεο, καθώς η Moody’s αναμένεται να δημοσιοποιήσει την έκθεσή της, διατηρώντας ως υφιστάμενη αξιολόγηση το «Baa3» με σταθερές προοπτικές. Την ίδια ημέρα, και η Scope Ratings θα προχωρήσει στη δική της αξιολόγηση, με την Ελλάδα να βρίσκεται σήμερα στη βαθμίδα «BBB» με θετικές προοπτικές.

Η συγκεκριμένη ημερομηνία έχει ιδιαίτερη σημασία και για το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς κατά το κλείσιμο της συνεδρίασης θα πραγματοποιηθούν οι αναγκαίες αναπροσαρμογές χαρτοφυλακίων ενόψει των αλλαγών στους διεθνείς δείκτες. Από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου τίθεται σε ισχύ η επίσημη αναταξινόμηση της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στις αναπτυγμένες αγορές από τον FTSE Russell, ενώ την ίδια ημέρα ενεργοποιείται και η αναβάθμιση της Ελλάδας στις αναπτυγμένες αγορές από τους δείκτες Stoxx, μαζί με την εξαμηνιαία αναθεώρηση των δεικτών FTSE All World.

Τέλος, από σήμερα ξεκίνησε η διαπραγμάτευση των 12 εκατ. νέων μετοχών της Safe Bulkers, οι οποίες προέκυψαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, συνολικού ύψους 80,4 εκατ. ευρώ, με τιμή διάθεσης τα 6,7 ευρώ ανά μετοχή. Παράλληλα, την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου αναμένεται να ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Star Bulk.

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