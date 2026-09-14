Σαν πας στο Καστελλόριζο και ...δεν ξαναγυρίσεις

Τουλάχιστον περίεργη μοιάζει η λογική των κινήτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την μετεγκατάσταση πολιτών στο Καστελλόριζο.

Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι όποιος πάει να μείνει μόνιμα στο Καστελλόριζο από το 2028 και μετά θα παίρνει ετήσιο επίδομα 5.000 ευρώ προσαυξανόμενο με 1.000 ευρώ για κάθε παιδί. Δηλαδή θεωρεί ότι κάποιος θα φύγει από εκεί που μένει τώρα, θα ξεσπιτωθεί και θα πάει να ζήσει στο Καστελλόριζο για να παίρνει 5.000 ευρώ επίδομα. Μα μόνο το ξεσπίτωμα, η μετακόμιση, τα εισιτήρια του καραβιού μαζί με το αυτοκίνητο, η εύρεση νέου σπιτιού και τα ενοίκια, οι εγγυήσεις για την ενοικίαση του, η νέα οικοσκευή, όλα αυτά μαζί - ας μη τα βάλουμε σε χρήμα- ας σκεφτούμε μόνο την ταλαιπωρία κοστίζουν πια πολύ περισσότερο.

Δεν συζητάμε για το ότι η υπόσχεση ξεκινάει από το 2028 και μετά που ένας Θεός ξέρει τι κυβέρνηση θα έχουμε και τι αγοραστική δύναμη έχουν τα 5.000 ευρώ τότε, ας πούμε ότι τα έδινε από αύριο. Θα υπήρχε κανείς που θα πήγαινε; Και ας πούμε, παράταγε κάποιος τα πάντα και πήγαινε στο Καστελλόριζο να ζήσει και να παίρνει το επίδομα των 5.000. Δουλειά θα έβρισκε εκεί, έχει ζήτηση εργαζόμενων στο Καστελλόριζο; Έχει ανάγκη εργαζόμενων σε διάφορα επαγγέλματα; Έχει το Καστελλόριζο δυνατότητες να προσφέρει μια σύγχρονη ζωή όπως αυτή που θέλουν οι νέοι άνθρωποι;

Τι κίνητρα είναι αυτά και σε ποιον απευθύνονται; θα περιμένουμε βέβαια να δούμε τις αιτήσεις για μετακίνηση - γιατί μπορεί εμείς να κάνουμε λάθος…και να υπάρξουν ουρές ενδιαφερομένων.