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Παπασταύρου: Κανείς δε θα ζητήσει άδεια για να ασκήσει η Ελλάδα τα κυριαρχικά της δικαιώματα
Πολιτική
12:04 - 14 Σεπ 2026

Παπασταύρου: Κανείς δε θα ζητήσει άδεια για να ασκήσει η Ελλάδα τα κυριαρχικά της δικαιώματα

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, αναφέρθηκε σήμερα (14/9) σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε στην ευαισθησία των ευρωπαϊκών χωρών απέναντι στις αυξήσεις των τιμών του φυσικού αερίου, επισημαίνοντας ότι τα μέτρα βραχυπρόθεσμης στήριξης μπορεί να είναι αναγκαία, δεν αποτελούν όμως τη μόνιμη απάντηση στο πρόβλημα.

«Βλέπουμε πόσο ευαίσθητη είναι κάθε χώρα στην αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου, η οποία αναγκάζεται να την αντιμετωπίσει με κάποια μορφή βραχυπρόθεσμης επιδότησης, το οποίο είναι αναγκαίο. Αλλά η πραγματική λύση είναι να κάνεις διαρθρωτικά μέσα για να είσαι πιο πολύ ενεργειακά αυτάρκης», σημείωσε.

Όπως υπογράμμισε δε μιλώντας στο ERTnews, η ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας περνά μέσα από την αξιοποίηση των εγχώριων δυνατοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. «Πρέπει να στηριζόμαστε στην ηλεκτρική ενέργεια που μπορούμε να παράγουμε από τον ήλιο και τον άνεμο. Αυτή τη στιγμή παράγουμε πάνω από το 50% από τον ήλιο και τον άνεμο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός

«Κανείς δε θα ζητήσει άδεια για να ασκήσει η Ελλάδα τα κυριαρχικά της δικαιώματα»

Αναφερόμενος στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, ο κ. Παπασταύρου έστειλε σαφές μήνυμα ότι η Ελλάδα θα ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα χωρίς να χρειάζεται την έγκριση τρίτων.

«Κανείς δεν πρόκειται να ζητήσει άδεια για να ασκήσει η Ελλάδα τα κυριαρχικά της δικαιώματα και αυτό είναι χωρίς κανέναν αστερίσκο», τόνισε στο ίδιο φόντο.

Παράλληλα, έκανε ειδική αναφορά στη γαλλική εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο, σημειώνοντας ότι διαθέτει εξειδίκευση στον συγκεκριμένο τομέα και έχει ολοκληρώσει στο παρελθόν την ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Γερμανίας.

Ο υπουργός υποστήριξε ακόμη ότι η παρουσία μεγάλων διεθνών επιχειρήσεων στη χώρα αποτελεί ένδειξη εμπιστοσύνης προς την Ελλάδα. «Οι ξένοι κολοσσοί δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα», δήλωσε, προσθέτοντας: «Θέλουμε να έχουμε φιλικές σχέσεις, αλλά δε δεχόμαστε υποδείξεις».

«Ρεαλιστικές πιθανότητες για αυτοδυναμία»

Ο κ. Παπασταύρου προχώρησε επίσης και σε ορισμένες πολιτικές εκτιμήσεις ενόψει των επόμενων εκλογών σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση έχει θέσει υψηλά τον πήχη των προσδοκιών, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι έχει σημειωθεί πρόοδος.

«Έχουμε ψηλά τον πήχη των απαιτήσεων», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι βασική επιδίωξη είναι η πρόοδος που καταγράφεται σε επίπεδο χώρας να αποτυπώνεται και στην καθημερινότητα των πολιτών, με στόχο «η συνολική πρόοδος να περάσει και στην ατομική προκοπή κάθε πολίτη».

Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών, ο υπουργός έδωσε έμφαση στην ανάγκη η κυβέρνηση να επικεντρώνεται στην επίλυση των καθημερινών προβλημάτων και στη βελτίωση του κυβερνητικού έργου, αντί να προσανατολίζεται στις κινήσεις των άλλων πολιτικών δυνάμεων.

Όπως είπε, η κυβέρνηση «έχει την υποχρέωση να αντιμετωπίζει καθημερινά τα προβλήματα του πολίτη και να είναι καλύτερη στη δουλειά της», ενώ πρόσθεσε ότι η προτεραιότητα πρέπει να είναι «η υποχρέωση της καθημερινής μας δέσμευσης να ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις του πολίτη».

«Εάν το κάνουμε αυτό, ειλικρινά πιστεύω ότι έχουμε ρεαλιστικές πιθανότητες για την αυτοδυναμία», εκτίμησε ο κ. Παπασταύρου.

Η αναφορά στον Αντώνη Σαμαρά

Κλείνοντας, ο υπουργός Περιβάλλοντος αναφέρθηκε και στον Αντώνη Σαμαρά, σημειώνοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός τού είχε δείξει την εμπιστοσύνη του αναθέτοντάς του την ευθύνη των διαπραγματεύσεων με την Τρόικα.

«Ο Αντώνης Σαμαράς τον τίμησε με την εμπιστοσύνη του, καθώς είχε την ευθύνη της διαπραγμάτευσης με την Τρόικα», δήλωσε, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι κάθε πολιτικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα να κάνει τις επιλογές του και αξιολογείται με βάση αυτές.

«Θέλω να ελπίζω ότι στο τέλος η κεντροδεξιά θα πάει ενωμένη», κατέληξε.

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Τελευταία τροποποίηση στις 14/09/2026 - 12:05
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