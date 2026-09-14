Το ΥΠΕΞ δεν ξεχνά τον Γιάννο Κρανιδιώτη: Η παρακαταθήκη του οδηγός για την ελληνική εξωτερική πολιτική

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Το υπουργείο Εξωτερικών τιμά και φέτος τη μνήμη του Γιάννου Κρανιδιώτη, του διαπρεπούς διπλωμάτη και πολιτικού, που έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα (14/9) πριν από 27 χρόνια.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΥΠΕΞ, ο Γιάννος Κρανιδιώτης «υπηρέτησε με συνέπεια και αυταπάρνηση τα εθνικά συμφέροντα» και αποτέλεσε «εμβληματική μορφή της κοινής πορείας του ελλαδικού και κυπριακού Ελληνισμού».

Παράλληλα, το υπουργείο επισημαίνει τη συμβολή του στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και ιδιαίτερα στην ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Πρωτοπόρος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και υπέρμαχος των ευρωπαϊκών ιδεωδών, συνέβαλε καταλυτικά στην ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην ευρωπαϊκή της πορεία», αναφέρει χαρακτηριστικά.