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Για 3η χρονιά η «Αθηνάς Χωρίς Αυτοκίνητο»: Μουσική, ποδήλατο, yoga, skate, σινεμά, παιχνίδι και τέχνη
Αυτοδιοίκηση
12:30 - 14 Σεπ 2026

Για 3η χρονιά η «Αθηνάς Χωρίς Αυτοκίνητο»: Μουσική, ποδήλατο, yoga, skate, σινεμά, παιχνίδι και τέχνη

Reporter.gr Newsroom
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Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ο Δήμος Αθηναίων, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Χωρίς Αυτοκίνητο (22 Σεπτεμβρίου) και της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας στέλνει ένα μήνυμα για μια πόλη με λιγότερη εξάρτηση από το αυτοκίνητο, περισσότερες επιλογές βιώσιμης μετακίνησης και περισσότερο δημόσιο χώρο για όλους.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Η “Αθηνάς Χωρίς Αυτοκίνητο” έχει γίνει πια θεσμός για την πόλη. Από το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 20:00 έως την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 20:00, παραδίδεται αποκλειστικά στους πεζούς. Χωρίς αυτοκίνητα, με περισσότερο χώρο για να περπατήσουμε, να κινηθούμε με ποδήλατο, να παίξουμε, να συναντηθούμε, να χορέψουμε και να χαρούμε την πόλη μας. Ελάτε να ζήσουμε μαζί την Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο με δωρεάν δράσεις για όλες τις ηλικίες. Για ένα 24ωρο, ένας κεντρικός δρόμος μετατρέπεται σε μια εντελώς διαφορετική εμπειρία».


Athens Disco, Midnight Express και Papazo Live σε ένα 24ωρο
στην «Αθηνάς Χωρίς Αυτοκίνητο»


Για ένα ολόκληρο 24ωρο, η Αθηνάς κλείνει για τα οχήματα και ανοίγει για περπάτημα, ποδήλατο, άθληση, παιχνίδι, μουσική, δημιουργία και ψυχαγωγία. Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, μέσω της Αναπτυξιακής Αθήνας, διοργανώνει τη δράση «Αθηνάς Χωρίς Αυτοκίνητο», προσκαλώντας μας να ξανά-γνωρίσουμε έναν από τους κεντρικότερους δρόμους της πόλης με έναν διαφορετικό τρόπο.

Η δράση πραγματοποιείται τρεις ημέρες πριν από την Παγκόσμια Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο, στις 22 Σεπτεμβρίου, μεταφέροντας στην πράξη το μήνυμά της: να ξανασκεφτούμε τον τρόπο με τον οποίο μετακινούμαστε στην πόλη, αλλά και το πώς μπορεί να γίνει ο δημόσιος χώρος πιο προσβάσιμος, ασφαλής και φιλικός για όλους.

Η εμπειρία ξεκινά το Σάββατο στις 20:00, με τα πρώτα 30 λεπτά να είναι αφιερωμένα σε έναν διαφορετικό περίπατο. Χωρίς οργανωμένη δράση και χωρίς οχήματα, κάτοικοι και επισκέπτες θα μπορούν να διασχίσουν ελεύθερα την Αθηνάς, από την οδό Ευριπίδου προς το Μοναστηράκι, καθώς πέφτει το φως της ημέρας και η Ακρόπολη πρωταγωνιστεί στο βάθος.

Στη συνέχεια, τη σκυτάλη παίρνει το Athens Disco, με ένα μεγάλο υπαίθριο πάρτι, ενώ από τις 23:00 έως τις πρώτες πρωινές ώρες το Midnight Express μετατρέπει την Αθηνάς σε υπαίθρια κινηματογραφική αίθουσα, με τρεις διαδοχικές προβολές.


Μια μεγάλη παιδική «πίστα» με δράσεις για μικρούς και μεγάλους


Το Κυριακάτικο πρόγραμμα ξεκινά από νωρίς και απλώνεται σε όλο το μήκος της δράσης, με ποδήλατο, παραολυμπιακά αθλήματα, skate, yoga και fitness, παιδικό θέατρο, street art, δημιουργικά εργαστήρια, περιβαλλοντικές και εκπαιδευτικές δράσεις, μουσική και παιχνίδι. Η ημέρα ολοκληρώνεται με τη συναυλία «Το Μπαλκόνι του Papazo Live» και πολλούς καλεσμένους (18:00 – 20:00).

Η «Αθηνάς Χωρίς Αυτοκίνητο» αποτελεί μια έμπρακτη πρόσκληση να δούμε διαφορετικά τον δημόσιο χώρο και τον τρόπο με τον οποίο κινούμαστε στην πόλη, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες μιας Αθήνας με περισσότερες επιλογές μετακίνησης και περισσότερους χώρους για τους ανθρώπους.

Αναλυτικά, οι εκδηλώσεις:

Σάββατο 19/9

  • «Περίπατος στο Λυκόφως»: Τα πρώτα 30 λεπτά χωρίς οχήματα για ελεύθερο περίπατο (20:00 – 20:30).
  • Athens Disco: Υπαίθριο πάρτυ έναρξης (20:00 – 23:00).
  • Σινεμά στην Αθηνάς με το Midnight Express: Τρεις διαδοχικές νυχτερινές προβολές (23:30 – 01:30 / 01:30 – 03:30 / 03:30 – 05:30).

Κυριακή 20/9

  • Yoga & Fitness Sessions: Πρωινή ευεξία, γιόγκα και προγράμματα γυμναστικής (08:30-13:30 | Yoga: 08:30 – 11:30, Fitness: 11:30 – 13:30).
  • “Sports Beyond Limits” (by Panathinaikos A.C.): Γνωριμία και συμμετοχή σε παραολυμπιακά αθλήματα – Πινγκ Πονγκ ΑμεΑ & Βόλεϊ Καθιστών (09:00 – 13:00), Παραμπάντμιντον, Ξιφασκία με Αμαξίδιο & Μπότσια (13:00 – 17:00).
  • Bicycle Friendly Greece - Παιδικές Πίστες Ποδηλάτου: Πίστα ΚΟΚ 300 τ.μ. για παιδιά 4 – 11 ετών και πίστα ισορροπίας με Balance Bikes για παιδιά 2 – 4 ετών (11:00 – 16:00).
  • Bike Art, Green Energy: Δημιουργία ζωγραφικής μέσω πεταλιού (Bike Art), φορτιστές κινητών με παραγωγή πράσινης ενέργειας (Green Energy Station) (11:00 – 16:00).
  • «Η πόλη παίζει!»: Επιτραπέζιο/επιδαπέδιο θεατροπαιδαγωγικό παιχνίδι σε ταμπλό 25 θέσεων για την προσβασιμότητα (11:00 – 15:00).
  • Street Art, Ανακύκλωση & Χειροτεχνία: Εργαστήριο Graffiti Stencil με σπρέι σε καμβά, δημιουργική ανακύκλωση υλικών και κατασκευή μινιατούρας ποδηλάτου σε 4 θεματικά τραπέζια (11:00 – 15:00).
  • Street mission: Πράκτορες Ανακύκλωσης (από τη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Αθηναίων): Ένα εργαστήρι-παιχνίδι για την αξία της ανακύκλωσης και πώς μπορεί να γίνει μέρος της καθημερινότητάς μας. (11:00 – 15:00)
  • Get Skated & Educated: Σεμινάρια skateboard, τεχνικές ασφαλείας, κουλτούρα του αθλήματος και ελεύθερη βόλτα στο οδόστρωμα (11:00 – 17:00).
  • Παιδικό Θέατρο & Δημιουργικές Μεταμορφώσεις: Διαδραστικές παραστάσεις δρόμου, εργαστήρια από ζογκλέρ, και παιδικά μαγικά σόου, σε συνδυασμό με μεταμορφώσεις προσώπου Face Painting & Glitter Magic με υποαλλεργικά χρώματα και οικολογική λάμψη (11:00 – 15:00).
  • Live Μουσική: H μεγάλη συναυλία λήξης «Το Μπαλκόνι του Papazo Live» με πολλούς καλεσμένους (18:00 – 20:00).

Το πλήρες πρόγραμμα των δράσεων και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
θα τα βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων:

https://cityfestival.thisisathens.org/

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