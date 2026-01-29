Μήνυμα 112 για κίνδυνο υπερχείλισης ποταμών στη Ροδόπη

Μήνυμα από το 112 εστάλη σε περιοχές της Ροδόπης, υπό τον φόβο υπερχείλισης ποταμών, με φόντο τις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ωρών.

«Αν βρίσκεστε στις περιοχές Μελέτη και Ήφαιστος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης παραμείνετε σε ετοιμότητα λόγω πιθανής υπερχείλισης παρακείμενων ποταμών. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρεται στο μήνυμα.

Σύμφωνα με το xronos.gr, κλιμάκια της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κομοτηνής, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, επιχειρούν στα βόρεια σημεία των χωριών, κατασκευάζοντας προσωρινά αναχώματα με στόχο να αποτραπεί η είσοδος υδάτων μέσα στους οικισμούς.

Νωρίτερα, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, φορτηγό όχημα απεγκλωβίστηκε από ιρλανδική διάβαση στο Ποντικόρεμα.

Παράλληλα, σύμφωνα με το fonirodopis.gr, οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν εκτεταμένα προβλήματα στην περιοχή Φατήργιακα, καθώς αγροτικές εκτάσεις και το οδικό δίκτυο γύρω από την Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης Βαθυρρύακος πλημμύρισαν, σχηματίζοντας μια εκτεταμένη υδάτινη επιφάνεια.

Ακόμη, νωρίτερα η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κάλεσε τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις ιρλανδικές διαβάσεις κατά τις επόμενες ημέρες, καθώς είναι σε εξέλιξη έντονα καιρικά φαινόμενα και αυξημένη στάθμη νερού στα ρέματα.

Πρόκειται για τις διαβάσεις όπου ο δρόμος διασταυρώνει ξεροπόταμο ή ρέμα και το πέρασμα είναι επιτρεπτό υπό φυσιολογικές συνθήκες. Ωστόσο, η αυξημένη ροή νερού μετά από έντονες βροχοπτώσεις μπορεί να μετατρέψει αυτές τις διαβάσεις σε επικίνδυνα σημεία, με κίνδυνο παράσυρσης πεζών και οχημάτων.