ΕΛΣΤΑΤ: Μικρή μείωση 1,7% στα οδικά τροχαία ατυχήματα το Νοέμβριο του 2025 συγκριτικά με πέρσι

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα προσωρινά στοιχεία της έρευνας για τα «Οδικά Τροχαία Ατυχήματα», μηνός Νοεμβρίου 2025. Ειδικότερα, τα Οδικά Τροχαία Ατυχήματα που συνέβησαν σε ολόκληρη τη Χώρα και προκάλεσαν το θάνατο ή τον τραυματισμό ατόμων, μειώθηκαν κατά 1,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024 (873 τον Νοέμβριο του 2025, έναντι 888 τον Νοέμβριο του 2024).

Από τα παθόντα πρόσωπα των οδικών τροχαίων ατυχημάτων, καταγράφηκαν 30 νεκροί, 30 βαριά τραυματίες και 1.013 ελαφρά τραυματίες, έναντι 47 νεκρών, 44 βαριά τραυματιών και 1.067 ελαφρά τραυματιών τον Νοέμβριο του 2024, παρουσιάζοντας μείωση κατά 36,2% σε νεκρούς, κατά 31,8% σε βαριά τραυματίες και κατά 5,1% σε ελαφρά τραυματίες.