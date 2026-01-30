ΕΛΣΤΑΤ: Οι γυναίκες αμείβονται κατά 13,4% λιγότερο από τους άνδρες

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει, για πρώτη φορά, στοιχεία για το Χάσμα Αμοιβών μεταξύ Ανδρών-Γυναικών για το έτος 2024 και τη χρονοσειρά 2022-2024.

Η παρούσα Ανακοίνωση παρουσιάζει στατιστικά στοιχεία για το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων - Gender Pay Gap (GPG) που χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση των μισθολογικών ανισορροπιών μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Το Χάσμα Αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ των μέσων ακαθάριστων ωριαίων αποδοχών ανδρών και γυναικών, εκφρασμένη ως ποσοστό των μέσων ακαθάριστων ωριαίων αποδοχών των ανδρών.

Για τον υπολογισμό του Χάσματος Αμοιβών τα δεδομένα προέρχονται από επιχειρήσεις με 10 ή περισσότερους εργαζομένους που δραστηριοποιούνται στους τομείς Β-Σ, εξαιρουμένου του Ξ (Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση), βάσει της ονοματολογίας δραστηριοτήτων NACE Αναθ. 2.

Τα αποτελέσματα για το Χάσμα Αμοιβών του έτους 2022 προκύπτουν απευθείας από την 4-ετή έρευνα Διάρθρωσης και Κατανομής Αμοιβών του αντίστοιχου έτους. Τα στοιχεία των ετών 2023 και 2024 υπολογίστηκαν με τη χρήση δεδομένων από διοικητικές πηγές, έχοντας ως βάση αναφοράς την έρευνα Διάρθρωσης και Κατανομής Αμοιβών 2022.

Ι. Χάσμα Αμοιβών ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας

Για τα έτη 2022, 2023, 2024 το Χάσμα Αμοιβών (δηλαδή το ποσοστό κατά το οποίο οι ακαθάριστες ωριαίες αποδοχές των ανδρών είναι μεγαλύτερες από αυτές των γυναικών) παραμένει σχετικά σταθερό στο σύνολο της οικονομίας στο 13,4% το 2022 και το 2024 ενώ το 2023 ήταν 13,6%.

Μεταξύ των τομέων οικονομικής δραστηριότητας, το μεγαλύτερο Χάσμα Αμοιβών παρατηρείται στον τομέα Ενημέρωση και Επικοινωνία: Κατά 24,5%, 24,9% και 25,3% για τα έτη 2022, 2023 και 2024 αντίστοιχα είναι χαμηλότερες οι ακαθάριστες ωριαίες αποδοχές των γυναικών έναντι των ανδρών. Το μικρότερο μισθολογικό χάσμα και με αντίθετο πρόσημο (δηλαδή οι ακαθάριστες ωριαίες αποδοχές των ανδρών είναι χαμηλότερες από των γυναικών) καταγράφεται στον τομέα Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης, με -4,8%, -4,4% και -5,5% για τα έτη 2022, 2023 και 2024 αντίστοιχα.

Πίνακας 1: Χάσμα Αμοιβών για τα έτη 2022, 2023, 2024 ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας

ΙΙ. Χάσμα Αμοιβών ανά ηλικιακή ομάδα

Το μεγαλύτερο Χάσμα Αμοιβών παρατηρείται στην ηλικιακή ομάδα 65+, με 27,1%, 25,1% και 21,5% για τα έτη 2022, 2023 και 2024 αντίστοιχα. Το μικρότερο μισθολογικό χάσμα και με αντίθετο πρόσημο (δηλαδή οι ακαθάριστες ωριαίες αποδοχές των ανδρών είναι χαμηλότερες από των γυναικών) καταγράφεται στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 25 ετών, με -3,7%, -4,4% και -3,4% για τα έτη 2022, 2023 και 2024 αντίστοιχα.

ΙΙI. Χάσμα Αμοιβών και μέσες ετήσιες αποδοχές ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας

Στο παρακάτω γράφημα παρουσιάζονται συγκριτικά στοιχεία αποδοχών και χάσματος αμοιβών από την τετραετή έρευνα Διάρθρωσης και Κατανομής Αμοιβών έτους 2022. Συγκεκριμένα, απεικονίζεται το Χάσμα Αμοιβών ως ποσοστό ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας (υπολογιζόμενο από τις μέσες ωριαίες αποδοχές ανδρών-γυναικών) σε σύγκριση με τις αντίστοιχες μέσες ετήσιες αποδοχές ανδρών-γυναικών.