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Στις πόσες καίγεται ο Αυγενάκης;
Ανεμοδείκτης
12:19 - 30 Ιαν 2026

Στις πόσες καίγεται ο Αυγενάκης;

Reporter.gr Newsroom
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Ο Λευτέρης Αυγενάκης πρέπει (ή θα έπρεπε) να είναι ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μάλλον όμως κάτι διαφορετικό ισχύει.

Ο βουλευτής Ηρακλείου της ΝΔ είχε αποπεμφθεί από την ΚΟ το καλοκαίρι του '24, επειδή είχε χειροδικήσει (!) κατά υπαλλήλου του αεροδρομίου. Λες και αυτό ήταν ελαφρύ παράπτωμα, ειδικά για έναν βουλευτή, λίγο καιρό αργότερα επανεντάχθηκε στην ΚΟ.

Σε μία ενδιαφέρουσα ειρωνία της τύχης όμως, αμέσως μόλις επανήλθε, «έσκασε» το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με το όνομά του ως πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης να δεσπόζει στα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Το προηγούμενο καλοκαίρι, με τις εξευτελιστικές για το κοινοβούλιο μεθοδεύσεις των μαζικών προκάτ επιστολικών ψήφων των βουλευτών της ΝΔ, γλίτωσε την Προανακριτική. Και μόλις λίγους μήνες αργότερα, το όνομά του φιγουράρει και πάλι στην επικαιρότητα, επειδή ανέλαβε πρόεδρος του ΔΣ ενός νέου αγροτικού φορέα, ως μη όφειλε, λόγω ασυμβίβαστου με την ιδιότητα του βουλευτή και ενώ το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται ακόμη στην επικαιρότητα. Ομολογουμένως, μιλάμε για αξιοσημείωτη περίπτωση, όμως ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός απλώς παρατηρεί. Στις πόσες άραγε καίγεται ο Αυγενάκης;

Τελευταία τροποποίηση στις 30/01/2026 - 13:30
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