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Αγροτικό συλλαλητήριο με τρακτέρ στην Αθήνα την επόμενη Παρασκευή (13/2)
Ειδήσεις
21:05 - 04 Φεβ 2026

Αγροτικό συλλαλητήριο με τρακτέρ στην Αθήνα την επόμενη Παρασκευή (13/2)

Reporter.gr Newsroom
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Πιεσμένοι από τα σοβαρά προβλήματα που πλήττουν τον πρωτογενή τομέα, οι αγρότες, μόλις δύο εβδομάδες μετά τη λήξη των προηγούμενων μπλόκων, αποφάσισαν να προχωρήσουν ξανά σε κινητοποιήσεις, υποστηρίζοντας ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούν να διασφαλίσουν πως τα αιτήματά τους θα ακουστούν και θα ικανοποιηθούν. 

Σε αυτό το πλαίσιο, την Παρασκευή (13/2) σχεδιάζουν να κατέβουν στην Αθήνα, όπου και θα παραμείνουν, διανυκτερεύοντας στην Πλατεία Συντάγματος, μέχρι το Σάββατο.

Επιπλέον, έχουν προγραμματιστεί συλλαλητήρια για την ερχόμενη Δευτέρα και Τρίτη σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας, ενώ οι αγρότες θα συμμετάσχουν και στις κινητοποιήσεις της 28ης Φεβρουαρίου για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Οι αποφάσεις λήφθηκαν από τους εκπροσώπους της πανελλαδικής επιτροπής στη σημερινή σύσκεψη στη Νίκαια, με τους συμμετέχοντες να τονίζουν ότι η κυβέρνηση μπορεί να άκουσε τα αιτήματά τους, αλλά δεν έλυσε τα βασικά προβλήματα – κυρίως την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος και τον εμβολιασμό των κτηνοτρόφων για την ευλογιά – με αποτέλεσμα αρκετοί επαγγελματίες να βρίσκονται σε οικονομικό αδιέξοδο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg6coaz31irl?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 04/02/2026 - 23:16
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