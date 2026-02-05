Δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του Παναγόπουλου της ΓΣΕΕ για υπεξαίρεση κονδυλίων

Ο επικεφαλής της Αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, προχώρησε στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων και μετοχών του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου, καθώς και έξι ακόμη φυσικών προσώπων και έξι εταιρειών.

Κατόπιν έρευνας της Αρχής, ο κ. Παναγόπουλος και τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα πρόσωπα φέρονται να σχετίζονται με υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων και χρηματοδοτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, συνολικού ύψους άνω των 73 εκατ. ευρώ, τα οποία προορίζονταν για επτά εκπαιδευτικά και προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.

Το πόρισμα που συνέταξε ο κ. Βουρλιώτης έχει ήδη διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα και περιλαμβάνει ενδείξεις για δύο κακουργηματικού χαρακτήρα αδικήματα: της υπεξαίρεσης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Στην ίδια υπόθεση περιλαμβάνονται ακόμη έξι φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρείες, για τα οποία έχει διαταχθεί η δέσμευση των τραπεζικών τους λογαριασμών, ενώ μέτρα δέσμευσης έχουν επιβληθεί και σε δύο ακίνητα που ανήκουν στα ελεγχόμενα πρόσωπα.

Στο πλαίσιο της έρευνας που διενήργησε η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, εξετάστηκε διεξοδικά η δραστηριότητα τόσο των συγκεκριμένων προσώπων όσο και των εμπλεκόμενων εταιρειών, αναφορικά με τη διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων που διατέθηκαν για την παροχή υπηρεσιών εκπαιδευτικής κατάρτισης.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρέθηκαν χρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους άνω των 73 εκατ. ευρώ, οι οποίες εισπράχθηκαν την πενταετία 2020–2025 από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, ενώ εξετάστηκε παράλληλα και ο τρόπος διάθεσης και αξιοποίησης των συγκεκριμένων κονδυλίων.