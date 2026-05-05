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ΓΣΕΕ: Επανεξελέγη πρόεδρος ο Παναγόπουλος - Η σύνθεση του νέου ΔΣ
Ειδήσεις
14:38 - 05 Μάι 2026

ΓΣΕΕ: Επανεξελέγη πρόεδρος ο Παναγόπουλος - Η σύνθεση του νέου ΔΣ

Reporter.gr Newsroom
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Ο Γιάννης Παναγόπουλος επανεξελέγη σήμερα (5/5) στη θέση του προέδρου της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), ανανεώνοντας τη θητεία του μετά τη συγκρότηση σε σώμα της νέας διοίκησης που προέκυψε από το 39ο Συνέδριο της Συνομοσπονδίας.

Πιο αναλυτικά, η σύνθεση της νέας διοικητικής ομάδας οριστικοποιήθηκε κατά τη συνεδρίαση της Τρίτης 5 Μαΐου 2026. Στο πλαίσιο αυτό, καθήκοντα αναπληρωτή προέδρου ανέλαβε ο Ευάγγελος Πάλλης, ενώ τη θέση του γενικού γραμματέα κατέλαβε ο Αντώνιος Καρράς.

Επισημαίνεται ότι η επανεκλογή του κ. Παναγόπουλου πραγματοποιείται σε μια χρονική περίοδο κατά την οποία το όνομά του είχε βρεθεί στο επίκεντρο δικαστικής διερεύνησης, σχετικά με πιθανές παραβάσεις της νομοθεσίας περί «πόθεν έσχες». Αν και η υπόθεση είχε τεθεί αρχικά στο αρχείο τον Μάρτιο, στη συνέχεια διατάχθηκε περαιτέρω προκαταρκτική εξέταση από τον αρμόδιο εισαγγελέα εφετών.

Το νέο διοικητικό συμβούλιο της ΓΣΕΕ

«Συνεδρίασε σήμερα, Τρίτη, 5 Μαΐου 2026, η Διοίκηση της ΓΣΕΕ, η οποία προέκυψε από τις εκλογές του 39ου Συνεδρίου της και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αναπλ. Πρόεδρος: ΠΑΛΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Γ. Γραμματέας: ΚΑΡΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Αναπλ. Γ. Γραμματέας: ΔΑΝΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Γ. Οργανωτικού: ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Αναπλ. Γ. Οργανωτικού: ΧΑΡΙΤΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Γ. Οικονομικού: ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αναπλ. Γ. Οικονομικού: ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: ΓΚΟΓΚΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: ΜΠΡΟΥΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: ΓΕΝΙΔΟΥΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Εξελέγησαν, επίσης, οι επικεφαλής των ακόλουθων Γραμματειών της ΓΣΕΕ:

Γραμματεία Επικοινωνίας και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης: ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Γραμματεία Ισότητας και Ατομικών – Κοινωνικών Δικαιωμάτων: ΓΟΥΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΔΩΡΑ)

Γραμματεία Οικολογίας και Περιβάλλοντος: ΓΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Γραμματεία Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία: ΣΤΟΪΜΕΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ»

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