Χίος: Έρευνες για το ναυάγιο, ερωτήματα για τη μη καταγραφή από το λιμενικό και πολιτικές αντιδράσεις

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διερεύνηση των συνθηκών του ναυαγίου ανοιχτά της Χίου, ενώ έχουν διαταχθεί εισαγγελική έρευνα και Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) προκειμένου να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη.

Η υπόθεση έχει λάβει και πολιτική διάσταση, καθώς ερωτήματα προκαλεί το γεγονός ότι η κάμερα στο σκάφος του Λιμενικού Σώματος δεν κατέγραφε το περιστατικό. Σύμφωνα με τις εξηγήσεις που δόθηκαν από το λιμενικό, επρόκειτο για θερμική κάμερα, η οποία δεν πραγματοποιεί καταγραφή. Η αιτιολόγηση αυτή, ωστόσο, δεν γίνεται αποδεκτή από πολλούς, οι οποίοι παραπέμπουν στη Frontex, όπου οι θερμικές κάμερες καταγράφουν κανονικά. Επισημαίνεται ότι οι θερμικές κάμερες χρησιμοποιούνται για εντοπισμό στόχων από μεγάλη απόσταση, ενώ το Λιμενικό παραπέμπει στη χρήση προβολέων. Παρ’ όλα αυτά, η απουσία καταγραφής δημιουργεί προβληματισμό και εγείρει ζητήματα διαφάνειας.

Μέχρι στιγμής, το Λιμενικό Σώμα υποστηρίζει ότι η πρόσκρουση προκλήθηκε λόγω ελιγμών του σκάφους που μετέφερε μετανάστες. Το Υπουργείο Ναυτιλίας στηρίζει τη συγκεκριμένη εκδοχή, αποδίδοντας την κύρια ευθύνη στους διακινητές. Υπενθυμίζεται ότι έχει συλληφθεί ένας Μαροκινός υπήκοος, ο οποίος φέρεται ως διακινητής, με τον ίδιο να αρνείται τις κατηγορίες.

Για το συγκεκριμένο πρόσωπο υπάρχουν αντικρουόμενες πληροφορίες. Σύμφωνα με ορισμένες πηγές, υπάρχει μία μόνο υπόδειξη από επιβάτες του σκάφους, η οποία αμφισβητείται από άλλους. Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο φερόμενος διακινητής υποδείχθηκε από το σύνολο του πληρώματος που επέζησε.

Το ζήτημα έχει αναδείξει κυρίως η Νέα Αριστερά, με τον γενικό γραμματέα του κόμματος, Γαβριήλ Σακελλαρίδη, και τον βουλευτή Νάσο Ηλιόπουλο να μεταβαίνουν στη Χίο προκειμένου να αποκτήσουν πληρέστερη εικόνα. Ερωτήματα θέτει και το ΠΑΣΟΚ, σε πιο συγκρατημένο τόνο, δηλώνοντας ότι αναμένει τα αποτελέσματα της ΕΔΕ.

Από την πλευρά τους, ΜΚΟ και ανθρωπιστικές οργανώσεις εγείρουν σοβαρά ερωτήματα. Όπως υποστηρίζουν, στις περισσότερες περιπτώσεις οι διακινητές δεν επιβαίνουν στα σκάφη, αλλά δίνουν οδηγίες στους μετανάστες ή πρόσφυγες για τον χειρισμό τους. Επιπλέον, υπενθυμίζουν ότι στο παρελθόν αντίστοιχες διώξεις σε βάρος μεταναστών που είχαν υποδειχθεί ως διακινητές κατέληξαν σε αθωωτικές αποφάσεις, έπειτα από πολύμηνη ή και πολυετή κράτηση. Ενδεικτικό αναφέρεται το παράδειγμα της Πύλου, όπου εννέα Αιγύπτιοι, που αρχικά αντιμετωπίστηκαν ως διακινητές, αθωώθηκαν πανηγυρικά. Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι για το ναυάγιο της Πύλου έχει ασκηθεί δίωξη με βαριές ποινικές κατηγορίες σε ανώτερα και κορυφαία στελέχη του Λιμενικού, τα οποία παραμένουν στις θέσεις τους.

Σε ό,τι αφορά την κατάσταση της υγείας των επιζώντων, έξι παιδιά μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Παίδων. Οι γιατροί εμφανίζονται καθησυχαστικοί, αν και ένα από τα παιδιά ενδέχεται να χρειαστεί χειρουργική επέμβαση στο χέρι. Όσον αφορά τα θύματα, γιατροί και ιατροδικαστές εκτιμούν ότι τα ευρήματα παραπέμπουν σε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και χτυπήματα στον θώρακα από πρόσκρουση, και όχι σε πνιγμό, στοιχείο που ενδέχεται να αποδειχθεί κρίσιμο για την πορεία των ερευνών.

Παρά ταύτα, δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκτιμούν ότι η υπόθεση ενδέχεται τελικά να οδηγηθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

